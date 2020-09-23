Суммы и тюрьмы

Как часто богатейшие россияне оказываются фигурантами уголовных дел

C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 34 бизнесменов из списка российского Forbes. Шестеро оказались под следствием в 2019 году — рекордному по числу арестов среди богатейших людей России за 15 лет, подсчитал РБК

За прошедшие 20 лет уголовные дела против крупных коммерсантов из исторических событий, определяющих правила игры для власти и бизнеса, стали рутинным инструментом в конфликтах элит. А аресты олигархов почти перестали быть предметами общественного интереса, указывают эксперты.

Когда в отношении бизнесменов из списка Forbes возбуждали больше всего уголовных дел Данные в списках могут дублироваться, так как на одного и того же бизнесмена могли в разное время быть заведены уголовные дела по разным статьям. Нажмите, чтобы увидеть больше i 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Как мы считали РБК проанализировал рейтинги Forbes с 2004 года и выбрал тех его членов, о которых известно, что у них были или продолжаются проблемы с российским законом. Речь идет о бизнесменах, которые входили в список Forbes на момент возбуждения против них уголовного дела — этому критерию не удовлетворяют многие крупные коммерсанты, которые были фигурантами громких расследований, например владелец Межпромбанка Сергей Пугачев и экс-генеральный директор «Башнефти» Урал Рахимов: к датам возбуждения уголовных дел они уже выбыли из рейтинга. Также в исследование включены фигуранты первого списка Forbes, уголовные дела в отношении которых были заведены раньше, чем начал составляться рейтинг, и разбирательство по которым продолжилось к 2004 году.

По каким статьям возбуждали дела в отношении бизнесменов из списка Forbes Мошенничество 159 статья УК Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 174–174.1 статья УК Присвоение или растрата чужого имущества 160 статья УК Создание организованного преступного сообщества 210 статья УК Причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана 165 статья УК Уклонение от уплаты налогов с организации 199 статья УК Уклонение от уплаты налогов физическим лицом 198 статья УК Неоднократная подделка официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей в целях их использования 327 статья УК Незаконное предпринимательство 171 статья УК Злоупотребление полномочиями 201 статья УК Убийство 105 статья УК Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 238 статья УК Коммерческий подкуп 204 статья УК Злоупотребление служебным положением 285 статья УК Незаконное участие в предпринимательской деятельности 289 статья УК Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации 315 статья УК Побои 116 статья УК Клевета 128.1 статья УК Преднамеренное банкротство 196 статья УК Насильственный захват власти 278 статья УК Публичные призывы к массовым беспорядкам 212 статья УК Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 193.1 статья УК Нарушение требований пожарной безопасности 219 статья УК Вымогательство статья УК 163 статья УК Применение насилия в отношении представителя власти 318 статья УК Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 180 статья УК Открыть еще 21 статью УК Свернуть

Наиболее часто бизнесменам и топ-менеджерам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этому составу квалифицируют широкий спектр деяний: в случае фигурантов списка Forbes это хищения на господрядах, федеральных программах и бюджетных кредитах (братья Магомедовы, Владимир Дубов, Андрей Вавилов), невыполнение условий сделок, незаконный выкуп госсобственности (Борис Березовский) или сложные внутригрупповые сделки с предполагаемым ущербом для миноритариев (Михаил Абызов). Обвинения в мошенничестве были в разные годы предъявлены 13 бизнесменам из рейтинга Forbes. В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).

В нескольких случаях члены списка Forbes становились обвиняемыми в насильственных преступлениях: Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину вменяли заказные убийства, Александру Лебедеву — побои, Юрию Шефлеру — применение силы в отношении представителя власти. Борис Березовский был фигурантом дела по редкой статье о насильственном захвате власти.

Как менялось количество приговоров по статье «Мошенничество в особо крупном размере» i из них участников списка Forbes Нажмите, чтобы увидеть, кто из фигурантов списка Forbes привлекался по этой статье i 141 2 2004 2005 3 2006 1 2007 1797 1 2008 2 2009 2010 2862 2011 2 2012 2013 3262 2014 2015 1 2016 2017 4184 1 2018 4234 1 2019

В последние годы стилистика работы силовиков в отношении крупных предпринимателей начала меняться. В 2018–2019 годах они стали чаще вменять бизнесменам и руководителям бизнес-структур особо тяжкий состав о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). Такие обвинения предъявили, в частности, братьям Магомедовым и Михаилу Абызову.

Чем для бизнесменов из списка Forbes заканчивались уголовные дела Некоторые бизнесмены из категории «Бегство из страны» были приговорены судом заочно, но успели покинуть Россию, избежав реального наказания. В эту категорию вошли также те, кто находится за границей, но их уголовное преследование не прекращено Бегство из страны Прекращение преследования Экономическая амнистия Общественные работы Реальный приговор Дело не завершено, расследование в активной фазе Дело формально не прекращено, фигурант на свободе

С 2005 года и по сей день единственными олигархами, получившими по приговору суда реальные сроки, остаются Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Большинство же крупных бизнесменов, которые стали фигурантами уголовных дел, 13 из 34, успели покинуть страну, подсчитал РБК. В отношении примерно трети из них дела были по тем или иным основаниям прекращены. Пока не окончены дела в отношении семи бизнесменов, в разное время входивших в сотню Forbes. Среди них есть и такие, кто находится под стражей с перспективой реального срока, как братья Магомедовы и Михаил Абызов, и такие, преследование которых формально не прекращено, но фактически уже не ведется (Глеб Фетисов и Дмитрий Костыгин).

Как уголовное дело влияет на актив и бизнесмена

В последние годы уголовное преследование, как правило, означает для бизнесмена потерю активов, констатирует в беседе с РБК общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. В качестве переломного в этом смысле события он называет дело владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова: «Крупная компания, вовлеченная во множество различных проектов, связанных с государством. Казалось бы, незыблемый человек, чьи позиции были очень сильны на тот момент, попадает под уголовное преследование. И он принимает решение просто отдать бизнес. Это ему обходится тяжело, но не убивает его. Остальные предприниматели обратили внимание на этот шаг», — пояснил Хуруджи.

Как рынок реагировал на проблемы бизнесменов с законом Что происходило с акциями публичных компаний, принадлежащих бизнесменам из списка Forbes, когда к ним приходили с обысками, арестовывали или снимали обвинения. На всех графиках приводится стоимость одной акции компании. Стоимость акций компаний, принадлежавших Зиявудину Магомедову, показана на логарифмической шкале. Отметка «Продана» означает, что компания сменила владельца Владимир Евтушенков Михаил Гуцериев Зиявудин Магомедов Андрей Комаров

В итоге бизнесмены, стараясь не допустить подобных ситуаций, стали понимать любые намеки или просьбы помочь государству — поддержать какой-то проект, принять социальную нагрузку. «Мы видим, как строятся мосты, поддерживается спорт, как готовилась Олимпиада. Например, сейчас все стараются друг друга переплюнуть в оказании помощи, связанной с пандемией коронавируса. Сегодня мы слышим, что средства выделил Владимир Потанин, завтра — что Алишер Усманов», — напоминает правозащитник.

«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК «Система» рухнуть за несколько часов после сообщения о предъявлении обвинений Евтушенкову.

Даже на слухи о возможном уголовном деле и преследовании структур Михаила Гуцериева из-за подозрений в контрабанде нефти в декабре 2019-го и при наличии официального опровержения инвесторы реагировали нервно — котировки этих активов шли вниз.

Что изменилось

Уголовные дела против крупных бизнесменов уже не являются для страны столь значимыми событиями, как во времена ареста Ходорковского или преследования Березовского, констатировал в беседе с РБК политолог Алексей Макаркин: «Ходорковский был человеком известным, одним из олигархов, как тогда говорили. Сейчас это люди в основном малоизвестные для широкой аудитории. Ими интересуются эксперты, журналисты, предприниматели, но не более того».

В начале 2000-х это была политика, решалось, каковы будут правила игры: может ли бизнес влиять на политические процессы, может ли поддерживать структуры гражданского общества, которые критикуют власть, продолжает политолог. По итогам дела ЮКОСа сложилось понимание, что любое вмешательство бизнеса в политику должно быть санкционировано властью. «Ходорковский был общественно значимой фигурой, он выступал с заявлениями, которые были адресованы обществу. Ни Абызов, ни Магомедовы этим уже не занимались», — считает политолог.

Большая политика из дел, связанных с людьми из сотни Forbes, уже пропала, уверен эксперт, а если она и есть, то сводится теперь к некой аппаратной внутриэлитной борьбе.