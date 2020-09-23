Суммы и тюрьмы

Как часто богатейшие россияне оказываются фигурантами уголовных дел
C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 34 бизнесменов из списка российского Forbes. Шестеро оказались под следствием в 2019 году — рекордному по числу арестов среди богатейших людей России за 15 лет, подсчитал РБК
За прошедшие 20 лет уголовные дела против крупных коммерсантов из исторических событий, определяющих правила игры для власти и бизнеса, стали рутинным инструментом в конфликтах элит. А аресты олигархов почти перестали быть предметами общественного интереса, указывают эксперты.
Когда в отношении бизнесменов из списка Forbes возбуждали больше всего уголовных дел
Данные в списках могут дублироваться, так как на одного и того же бизнесмена могли в разное время быть заведены уголовные дела по разным статьям.
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РБК проанализировал рейтинги Forbes с 2004 года и выбрал тех его членов, о которых известно, что у них были или продолжаются проблемы с российским законом. Речь идет о бизнесменах, которые входили в список Forbes на момент возбуждения против них уголовного дела — этому критерию не удовлетворяют многие крупные коммерсанты, которые были фигурантами громких расследований, например владелец Межпромбанка Сергей Пугачев и экс-генеральный директор «Башнефти» Урал Рахимов: к датам возбуждения уголовных дел они уже выбыли из рейтинга. Также в исследование включены фигуранты первого списка Forbes, уголовные дела в отношении которых были заведены раньше, чем начал составляться рейтинг, и разбирательство по которым продолжилось к 2004 году.
По каким статьям возбуждали дела в отношении бизнесменов из списка Forbes
Мошенничество
159 статья УК
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества
174–174.1 статья УК
Присвоение или растрата чужого имущества
160 статья УК
Создание организованного преступного сообщества
210 статья УК
Причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана
165 статья УК
Уклонение от уплаты налогов с организации
199 статья УК
Уклонение от уплаты налогов физическим лицом
198 статья УК
Неоднократная подделка официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей в целях их использования
327 статья УК
Незаконное предпринимательство
171 статья УК
Злоупотребление полномочиями
201 статья УК
Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
238 статья УК
Коммерческий подкуп
204 статья УК
Злоупотребление служебным положением
285 статья УК
Незаконное участие в предпринимательской деятельности
289 статья УК
Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации
315 статья УК
Преднамеренное банкротство
196 статья УК
Насильственный захват власти
278 статья УК
Публичные призывы к массовым беспорядкам
212 статья УК
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
193.1 статья УК
Нарушение требований пожарной безопасности
219 статья УК
Вымогательство статья УК
163 статья УК
Применение насилия в отношении представителя власти
318 статья УК
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
180 статья УК
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Наиболее часто бизнесменам и топ-менеджерам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этому составу квалифицируют широкий спектр деяний: в случае фигурантов списка Forbes это хищения на господрядах, федеральных программах и бюджетных кредитах (братья Магомедовы, Владимир Дубов, Андрей Вавилов), невыполнение условий сделок, незаконный выкуп госсобственности (Борис Березовский) или сложные внутригрупповые сделки с предполагаемым ущербом для миноритариев (Михаил Абызов). Обвинения в мошенничестве были в разные годы предъявлены 13 бизнесменам из рейтинга Forbes. В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).
В нескольких случаях члены списка Forbes становились обвиняемыми в насильственных преступлениях: Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину вменяли заказные убийства, Александру Лебедеву — побои, Юрию Шефлеру — применение силы в отношении представителя власти. Борис Березовский был фигурантом дела по редкой статье о насильственном захвате власти.
Как менялось количество приговоров по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
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из них участников списка Forbes
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В последние годы стилистика работы силовиков в отношении крупных предпринимателей начала меняться. В 2018–2019 годах они стали чаще вменять бизнесменам и руководителям бизнес-структур особо тяжкий состав о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). Такие обвинения предъявили, в частности, братьям Магомедовым и Михаилу Абызову.
Чем для бизнесменов из списка Forbes заканчивались уголовные дела
Некоторые бизнесмены из категории «Бегство из страны» были приговорены судом заочно, но успели покинуть Россию, избежав реального наказания. В эту категорию вошли также те, кто находится за границей, но их уголовное преследование не прекращено
Прекращение преследования
Дело не завершено, расследование в активной фазе
Дело формально не прекращено, фигурант на свободе
С 2005 года и по сей день единственными олигархами, получившими по приговору суда реальные сроки, остаются Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Большинство же крупных бизнесменов, которые стали фигурантами уголовных дел, 13 из 34, успели покинуть страну, подсчитал РБК. В отношении примерно трети из них дела были по тем или иным основаниям прекращены. Пока не окончены дела в отношении семи бизнесменов, в разное время входивших в сотню Forbes. Среди них есть и такие, кто находится под стражей с перспективой реального срока, как братья Магомедовы и Михаил Абызов, и такие, преследование которых формально не прекращено, но фактически уже не ведется (Глеб Фетисов и Дмитрий Костыгин).
Как уголовное дело влияет на актив и бизнесмена
В последние годы уголовное преследование, как правило, означает для бизнесмена потерю активов, констатирует в беседе с РБК общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. В качестве переломного в этом смысле события он называет дело владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова: «Крупная компания, вовлеченная во множество различных проектов, связанных с государством. Казалось бы, незыблемый человек, чьи позиции были очень сильны на тот момент, попадает под уголовное преследование. И он принимает решение просто отдать бизнес. Это ему обходится тяжело, но не убивает его. Остальные предприниматели обратили внимание на этот шаг», — пояснил Хуруджи.
Как рынок реагировал на проблемы бизнесменов с законом
Что происходило с акциями публичных компаний, принадлежащих бизнесменам из списка Forbes, когда к ним приходили с обысками, арестовывали или снимали обвинения. На всех графиках приводится стоимость одной акции компании. Стоимость акций компаний, принадлежавших Зиявудину Магомедову, показана на логарифмической шкале. Отметка «Продана» означает, что компания сменила владельца
В итоге бизнесмены, стараясь не допустить подобных ситуаций, стали понимать любые намеки или просьбы помочь государству — поддержать какой-то проект, принять социальную нагрузку. «Мы видим, как строятся мосты, поддерживается спорт, как готовилась Олимпиада. Например, сейчас все стараются друг друга переплюнуть в оказании помощи, связанной с пандемией коронавируса. Сегодня мы слышим, что средства выделил Владимир Потанин, завтра — что Алишер Усманов», — напоминает правозащитник.
«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК «Система» рухнуть за несколько часов после сообщения о предъявлении обвинений Евтушенкову.
Даже на слухи о возможном уголовном деле и преследовании структур Михаила Гуцериева из-за подозрений в контрабанде нефти в декабре 2019-го и при наличии официального опровержения инвесторы реагировали нервно — котировки этих активов шли вниз.
Уголовные дела против крупных бизнесменов уже не являются для страны столь значимыми событиями, как во времена ареста Ходорковского или преследования Березовского, констатировал в беседе с РБК политолог Алексей Макаркин: «Ходорковский был человеком известным, одним из олигархов, как тогда говорили. Сейчас это люди в основном малоизвестные для широкой аудитории. Ими интересуются эксперты, журналисты, предприниматели, но не более того».
В начале 2000-х это была политика, решалось, каковы будут правила игры: может ли бизнес влиять на политические процессы, может ли поддерживать структуры гражданского общества, которые критикуют власть, продолжает политолог. По итогам дела ЮКОСа сложилось понимание, что любое вмешательство бизнеса в политику должно быть санкционировано властью. «Ходорковский был общественно значимой фигурой, он выступал с заявлениями, которые были адресованы обществу. Ни Абызов, ни Магомедовы этим уже не занимались», — считает политолог.
Большая политика из дел, связанных с людьми из сотни Forbes, уже пропала, уверен эксперт, а если она и есть, то сводится теперь к некой аппаратной внутриэлитной борьбе.
Фигуранты списка Forbes и их проблемы с законом
Узнайте больше о бизнесменах из исследования РБК (расположены в алфавитном порядке)
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Состояние на момент начала уголовного преследования, $ млрд.
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Состояние на момент завершения уголовного дела или выхода из тюрьмы / последнее известное состояние, $ млрд
$0,6 млрд
2019 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,65 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
Следствие считает, что в 2012–2014 годах Михаил Абызов, работая в правительстве (в 2008 году Абызов был назначен министром по делам «открытого правительства») и не имея права заниматься бизнесом, организовал сложную сделку со своими активами, в результате чего миноритарным акционерам его компаний был нанесен ущерб на сумму 4 млрд руб., а средства выведены за рубеж. Своими действиями члены преступного сообщества поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края, считают в СК.
Бывшему министру инкриминируют нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью и легализацию денежных средств при продаже акций принадлежащих ему компаний в 2018 году. Речь идет об акциях ОАО «СИБЭКО», которые были проданы двум компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО «ХРСК». Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд руб. следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.
Как рассказывал близкий к Абызову источник РБК, экс-министра неоднократно предупреждали о рисках пребывания в России и разработке со стороны силовиков, вошедшей в активную фазу осенью 2018 года, но вариант эмиграции он не рассматривал. Экс-министр знал про риски уголовного дела, но верил в свою удачу — так несколько его знакомых объяснили РБК, почему он так и не уехал из страны. «Он не верил в то, что если в течение 46 лет все складывалось удачно, то теперь все может сразу развернуться», — объяснил один из знакомых.
$0,7 млрд
2018 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Об уголовном деле против владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых стало известно 8 сентября 2019 года. Их обвинили в растрате и отмывании средств, общий ущерб по этим преступлениям следователи оценили более чем в 66 млрд руб. и $575 млн. В пресс-службе Промсвязьбанка РБК говорили, что заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. В уголовном деле есть несколько эпизодов, в том числе хищение кредитных досье, а также 24 сделки по продаже ценных бумаг за день до санации Промсвязьбанка. Банк признан по делу пострадавшим.
До уголовного дела Промсвязьбанк подал иск на 282 млрд руб. к Ананьевым в Арбитражный суд Москвы. По этому спору у Ананьевых арестовали здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве. После решения суда об аресте актива приставы и сотрудники банка приехали в музей, но обнаружили пустые рамы. Forbes выяснил, что полотна были переданы жене Алексея Ананьева при заключении брачного договора, но покинуть Россию не смогли. В 2019 году их обнаружили на складе в городском округе Домодедово рядом со Смоленским храмом. Среди картин нашелся и портрет Алексея Ананьева. Кроме того, у Ананьевых были арестованы два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar. 10 сентября 2019 года бизнесменов заочно арестовали, расследование продолжается. Братья уехали из России.
$0,6 млрд
2019 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Дмитрий Ананьев получил статус резидента Кипра. В 2020 году он дал интервью The Guardian, в котором сообщил, что ЦБ хотел забрать у него Промсвязьбанк еще с 2015 года, так как собирался создать на его базе банк для кредитования оборонной промышленности. Он также критиковал государственное устройство. «Нельзя быть богатым, если твоя страна в дерьме», — сказал Ананьев.
$1,2 млрд
2019 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$1,3 млрд
2020 год
Состояние на момент завершения уголовного дела
Дело о клевете против президента компании Inteco Management Елены Батуриной было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата Батуриной.
Элистинский городской суд в январе 2020 года дал указание рассмотреть дело по существу. Елена Батурина представила в апелляционную инстанцию заявление о рассмотрении этого уголовного дела без ее присутствия.
В декабре 2019-го мировой суд в Калмыкии объявил Батурину в розыск и наложил на нее обязательство о явке, но уже в январе 2020 года постановление о розыске было отменено. В суде о банкротстве Виктора Батурина участвует инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — компания А1, она выкупила права требования долга на 3,2 млрд руб. и настаивает, что Батурина имеет невыплаченный долг перед братом.
Дело о клевете было закрыто в мае 2020 года в связи с отказом частного обвинителя и отсутствия состава преступления.
$0,62 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,7 млрд
2011 год
Последнее известное состояние
Борис Березовский проходил более чем по десяти различным уголовным делам, в том числе о злоупотреблениях в «Аэрофлоте», хищениях в АвтоВАЗе, мошенничестве в особо крупном размере в ЛогоВАЗе, призывах к массовым беспорядкам, хищении госдачи и действиях, направленных на насильственный захват власти.
Дважды был заочно приговорен: в 2007 году к шести годам лишения свободы по делу о хищении более 214 млн руб. «Аэрофлота», в 2009 году — к 13 годам за хищение 140 млн руб. ЛогоВАЗа и АвтоВАЗа. До смерти в 2013 году проживал за границей.
$0,9 млрд
2010 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,8 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
По версии правоохранителей, совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин с 2008 по 2011 год похитили более 14,5 млрд руб. из Банка Москвы, выдавая заведомо невозвратные кредиты и проводя убыточные валютные сделки через подконтрольные организации.
Проблемы в России у Бородина начались после того, как он продал акции банка Виталию Юсуфову, а тот — ВТБ (параллельно ВТБ купил долю столицы в банке). ЦБ выделил на спасание Банка Москвы 295 млрд руб. Бородин получил политическое убежище в Великобритании, где живет с женой в одном из самых дорогих поместий Великобритании.
Бородин утверждал, что его преследование политически мотивировано.
В 2019 году прокуратура заочно утвердила обвинительное заключение. Бородин с женой живут в Лондоне.
$1,8 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,5 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
В 2003 году парнеру Ходорковского по ЮКОСу Михаилу Брудно было предъявлено обвинение в присвоении выручки от реализации апатитового концентрата на сумму более $2,8 млн, принадлежащей ОАО «Апатит» (изначально формальным поводом для расследования в отношении ЮКОСа была якобы незаконная приватизация горно-обогатительного комбината «Апатит» структурами Ходорковского и его партнеров).
В 2004 году Брудно предъявили новое обвинение в хищении в 2001–2002 годах сырой нефти на сумму $6,8 млрд и выводе денежных средств под видом дивидендов кипрским компаниям — учредителям ЮКОСа в 2002–2003 годах.
Брудно, как и ряд его бывших партнеров по ЮКОСу, был объявлен Россией в международный розыск. Уголовные дела против них не закрыты до сих пор.
$0,47 млрд
2006 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Вавилова обвиняли в том, что на должности первого заместителя министра финансов он организовал выделение из бюджета $231 млн якобы для производства самолетов в структурах государственного унитарного предприятия «ВПК МАПО». Но в итоге $231 млн оказался в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
В 2008 году из-за истечения десятилетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности дело было закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.
Вавилов вернулся в Россию из Лос-Анджелеса на фоне возбуждения дела. «Ну что, я должен бояться? Я, как дисциплинированный член Совета Федерации, приехал на заседание, отсидел и собираюсь на все заседания ходить. Причины всегда есть волноваться: поскользнешься на улице, упадешь — мало ли что может случиться! Но на данный момент я хожу и чувствую себя вполне нормально», — говорил сенатор журналистам.
$0,3 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Голубович в середине 1990-х работал в инвестиционном управлении банка МЕНАТЕП и курировал сделки по приобретению акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов — то есть как раз те сделки, за которые получили тюремный срок Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Однако Голубовичу удалось заключить сделку со следствием и переквалифицироваться в свидетели.
Голубович уехал в Лондон, был объявлен в международный розыск и задержан по ходатайству российских властей в Италии в 2006 году. К началу 2007 года добровольно вернулся в Россию и начал сотрудничать со следствием, в результате чего его статус был переквалифицирован с обвиняемого на свидетеля. Сейчас Голубович продолжает руководить инвесткомпанией Arbat Capital.
Голубович в 2015 году и позже давал свидетельские показания в пользу России на международном процессе по делу ЮКОСа (международный арбитраж 2014 года и дальнейшие разбирательства в суде Нидерландов).
$0,95 млрд
2016 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
По данным следствия, в 2009–2010 годах украинский бизнесмен не уплатил налоги с компании «ПИК Созидание», фактическим собственником которой он является, на сумму более 674 млн руб. Сам бизнесмен заявил, что готов компенсировать ущерб, но обвинения не признал.
В конце апреля 2016 года по решению суда был арестован заочно. Тогда же бизнесмен, покинувший Россию, попросил дать ему украинское гражданство. Его российское имущество, в том числе московские квартиры, дом и земельные участки в Подмосковье, арестовано.
1 ноября 2018 года стал одним из 322 граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.
$0.31 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0.35 млрд
2005 год
Последнее известное состояние
Первое дело против главы холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского было заведено в 2000 году. По версии следствия, Гусинский, который был заключен в Бутырскую тюрьму, обманом получил у «Газпрома» около $300 млн под залог несуществующих активов. Летом 2000 года Гусинского отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.
Спустя неделю после ареста Гусинский подписал соглашение о продаже «Медиа-Моста» «Газпрому» за $773 млн (из них $473 млн пошло в зачет долга госмонополии). Спустя еще шесть дней после сделки дело против Гусинского было прекращено, и он смог покинуть Россию. Однако 28 сентября 2000 года он отказался исполнять договор, заключенный с «Газпромом», под предлогом того, что он был заключен под давлением. Тогда Генпрокуратура снова вызвала Гусинского на допрос и, когда он не явился, объявила его в международный розыск. 12 декабря арестован в Испании, которая отказала России в его выдаче.
$3 млрд
2007 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$2,2 млрд
2010 год
Состояние на момент завершения дела
Владельца «РуссНефти» Михаила Гуцериева обвинили в том, что под его контролем была организована добыча нефти на ряде месторождений Ульяновской области, которая, в нарушение лицензионных требований и условий, велась без проектной документации. В результате общий объем нефти, добытой с нарушением при разработке Аллагуловского, Мордовоозерского и Новобесовского месторождений в 2003–2005 годах, составил 543,6 тыс. руб., а сумма дохода, полученного от ее реализации, — свыше 1,6 млрд руб.
В июле 2007 года Гуцериев уехал из России: из Белоруссии он улетел в Турцию, откуда перебрался в Великобританию. Через три года, когда все обвинения были сняты, Гуцериев вернулся. В изгнании он стал соинвестором голливудского фильма «Белый лебедь», который сняла в Америке компания его партнера Сергея Веремеенко. Оба вложили в кинопроект по несколько миллионов долларов.
До отъезда из России Гуцериев успел продать свою компанию «РуссНефть» Олегу Дерипаске, в 2013 году выкупив свой пакет.
$1,8 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,5 млрд
2016 год
Состояние на момент завершения дела
Банкира Владимира Дубова обвиняли в хищении 76 млрд неденоминированных рублей (76 млн руб.) в 1997 году. Эти средства были выделены бюджетом на строительство жилья для военнослужащих, моста через реку Волгу и водопровода в Волгоградской области. По версии следствия, Дубов с помощью подставных компаний создал искусственную задолженность правительства Волгоградской области перед дочерней структурой ЮКОСа, компанией «Юганскнефтегаз». Как только Минфин перечислил всю сумму на счет администрации, деньги ушли в «Юганскнефтегаз», который в свою очередь закрыл ими свои долги перед федеральным бюджетом, писал «Коммерсантъ».
Узнав об обысках в офисе принадлежащей ему компании, Дубов бежал в Израиль. В 2012 году был признан виновным и получил восемь лет колонии общего режима заочно.
В 2016 году Дубов вернулся в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в $500 млн. Список с тех пор не покидал.
$9 млрд
2014 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$2,4 млрд
2016 год
Состояние на момент завершения дела
Следственный комитет России называл владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова причастным к хищению акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации. «Система» купила акции «Башнефти» за $2 млрд в 2009 году у фондов, которые были близки к Муртазе Рахимову — на тот момент главе Башкирии — и его сыну Уралу. В 2014 году Арбитражный суд Москвы установил, что приватизация «Башнефти» и других предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса прошла незаконно: башкирские власти не имели право продавать активы без разрешения федерального центра.
Обвинение против владельца «Системы» было выдвинуто в сентябре 2014 года. Тогда же он был помещен под домашний арест и вышел на свободу только в декабре, когда суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о возврате акций нефтяной компании государству. Иск об изъятии у АФК 81,67% акций «Башнефти» Генпрокуратура подала уже после ареста Евтушенкова, в течение месяца суд удовлетворил это требование.
О том, что вина Евтушенкова не доказана, первым заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции в декабре 2014 года. Однако источник РБК в окружении Евтушенкова утверждал тогда, что причины «помилования» — возврат государству акций «Башнефти» и решение «Системы» не оспаривать то решение суда. В конце декабря 2014 года АФК «Система» решила взыскать ущерб с продавцов «Башнефти» и предъявила иск к структуре Урала Рахимова «Урал-Инвесту» на 70,7 млрд руб. В марте 2015 года «Система» заключила мировое соглашение с «Урал-Инвестом», который перечислил ей 47 млрд руб. В январе 2016 года уголовное дело было прекращено.
$0,22 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Поводом для возбуждения первого дела против бывшего гендиректора ФГУП «Росспиртпром» Сергея Зивенко стала проверка Счетной палаты, касавшаяся эффективности и целесообразности управления госсобственностью, находившейся в управлении ФГУП «Росспиртпром», который он возглавлял с момента его создания в 2000 году и до июля 2002 года. Проверка началась сразу после отставки Зивенко с поста главы «Росспиртпрома». Из результатов проверки следовало, что команда Зивенко продавала имущество филиалов ФГУП без согласия собственников (то есть государства), активно учреждала юридические лица и продавала их акции по номинальной стоимости, незаконно использовала дивиденды по госпакетам акций. По данным Счетной палаты, при нем «Росспиртпром» перечислил около 17 млн руб. дивидендов от работы предприятий холдинга не в государственный бюджет, а на счета самого «Росспиртпрома» — большая часть денег была израсходована в основном на содержание аппарата компании. Кроме того, акции торгового дома «Росспиртпром» (основного дистрибьютора ФГУП, который продавал водку «Кристалл») были проданы сторонним структурам за символические 7500 руб. Вскоре дело было закрыто.
Второе уголовное дело расследовалось в рамках дела о банкротстве калужского завода «Кристалл». Руководство завода, по версии следствия, выводило активы на аффилированные структуры, зарегистрированные, в частности, в Панаме. Следствие сняло обвинения с Зивенко в апреле 2014 года.
$2,9 млрд
2016 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$3,6 млрд
2017 год
Состояние на момент завершения дела
Дмитрий Каменщик, владелец аэропорта Домодедово, был задержан в феврале 2016 года. По версии следствия, топ-менеджеры аэропорта в 2010 году изменили схему досмотра в аэропорту. Это позволило террористу-смертнику в январе 2011 года проникнуть в здание аэропорта и взорвать бомбу, из-за чего погибли 37 человек и еще 172 человека пострадали.
23 сентября 2016 года СК закрыл уголовное дело против Каменщика по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
«За все время [расследования уголовного дела] мне не поступило ни одного предложения о продаже бизнеса», — заявил Каменщик на брифинге, когда с него были сняты все обвинения. Он до сих пор остается единственным акционером аэропорта.
$0,75 млрд
2013 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,8 млрд
2017 год
Состояние на момент завершения дела
Владельца акций группы ЧТПЗ Андрея Комарова подозревали в передаче взятки в размере $300 тыс. должностному лицу, чтобы скрыть факт нарушения законодательства о мобилизационной подготовке предприятий, которое, по версии следствия, позволяло получить «двухмиллиардную материальную выгоду». По версии следствия, Комаров и его адвокат Александр Шибанов решили передать взятку должностному лицу ФГУП «Промресурс», чтобы скрыть этот факт и фальсифицировать документы, составленные им по итогам проверки принадлежащего Комарову ЧТПЗ.
На завершающем этапе расследования СКР дополнительно пытался инкриминировать мошенничество, но сначала Генпрокуратура сочла новое обвинение необоснованным, а потом отказалась утвердить обвинение по первоначальному.
Уголовное дело «прекращено в связи с отсутствием состава преступления» в феврале 2016 года.
$0,55 млрд
2017 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,5 млрд
2019 год
Последнее известное состояние
В начале октября 2017 года по месту жительства главы онлайн-ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина и топ-менеджмента компании прошли обыски, а сам бизнесмен был задержан. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сбербанка. По версии следствия, в марте 2016 года Костыгин договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но, «не намереваясь исполнять условия договора», Костыгин предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта», а также распорядился полученным финансированием «по собственному усмотрению». Костыгин был отправлен под домашний арест, который был снят в феврале 2018 года.
Прокуратура дважды возвращала дело на доследование. В итоге Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу переквалифицировало обвинение в ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело принято к производству Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Судебные разбирательства шли на фоне акционерного конфликта, который начался еще в 2016 году. Владельцы компании Михаил Васинкевич, Дмитрий Костыгин и Август Мейер разошлись во взглядах на ее развитие. Васинкевич в качестве консультантов привлек А1. Весной 2019 года стороны публично объявили о перемирии и желании договориться. За время акционерных и судебных разбирательств «Юлмарт» стремительно терял оборотные средства. В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал бывшую операционную компанию ретейлера банкротом, а ООО «Юлмарткет», которое в последние годы было основным юрлицом ретейлера, подало заявление о собственном банкротстве в январе 2020 года.
$2,1 млрд
2011 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,6 млрд
2013 год
Состояние на момент завершения дела
Следственный комитет РФ предъявил банкиру Александру Лебедеву обвинение по делу о драке с предпринимателем Сергеем Полонским, которая состоялась на съемках программы «НТВшники» в 2011 году. По версии СК, участвуя в программе, Лебедев поссорился с Полонским и ударил его кулаком в ухо. Лебедев в своем блоге опубликовал заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором говорилось, что Полонский получил ссадину в области левого предплечья, кровоподтек в области левого и правого бедер, а также кровоподтек в правой скуловой области. Все эти повреждения не повлекли за собой расстройства здоровья и утраты трудоспособности бизнесмена.
Лебедеву было предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ. Это статья частного обвинения, когда потерпевший сам собирает доказательства и лично доказывает в суде виновность обвиняемого. Тем не менее, писала «Новая газета», к уголовному преследованию Александра Лебедева изначально были подключены «лучшие сыщики Следственного комитета России», само дело было возбуждено «по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина».
Выпуск программы «НТВшники» был посвящен теме «Международный финансовый кризис».
В 2013 году уголовное дело поступило в Останкинский районный суд г. Москвы. В ходе процесса прокуратура сняла с Лебедева обвинения в хулиганстве по мотивам политической ненависти, однако за нанесение побоев он был приговорен к 150 часам общественных работ, которые отбыл в деревне Поповка Тульской области, занимаясь ремонтом детского сада.
$0,75 млрд
2016 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,75 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
Уголовное дело в отношении Лебедева было возбуждено после заявления представителя одного из акционеров ТГК-2 — компании «Лонисера Партисипейшн» (Британские Виргинские острова), которой принадлежит 62 489 555 обыкновенных акций энергетической компании. В заявлении говорится, что руководители ТГК-2 и мажоритарный акционер Леонид Лебедев похитили из компании $220 млн, что было установлено Арбитражным судом Ярославской области. Речь идет об иске компаний «Джамика Лимитед» и «Медвежонок Холдингз Лимитед» к членам совета директоров ТГК-2, одобривших, по мнению заявителей, невыгодную сделку.
Лебедев покинул страну в 2016 году до возбуждения дела. Заочно арестован и объявлен в международный розыск.
$1,8 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,5 млрд
2016 год
Состояние на момент выхода из тюрьмы
По первому делу ЮКОСа совладельца компании Платона Лебедева обвиняли в хищении 20% акций компании «Апатит» у государства и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 17 млрд руб. Следствие по второму делу ЮКОСа считало, что Ходорковский и Лебедев в составе организованной группы в 1998–2003 годах совершили хищение путем присвоения крупных объемов нефти дочерних нефтедобывающих акционерных обществ ОАО «НК «ЮКОС» — ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК на сумму более 892 млрд руб., а также легализацию в крупном размере денежных средств, полученных от реализации похищенной в указанный период нефти на общую сумму, превышающую 487 млрд руб. и $7,5 млрд.
В мае 2005 года он был приговорен к девяти годам лишения свободы, в декабре 2010 года с учетом первого приговора — к 14 годам. Вышел на свободу в январе 2014 года.
$1,2 млрд
2018 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,55 млрд
2019 год
Последнее известное состояние
Владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, а также глава компании «Интекс» (входила в группу «Сумма») Артур Максидов обвиняются в девяти преступных эпизодах с ущербом для федерального и регионального бюджетов, связанных с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также в хищениях у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб оценивается в 11 млрд руб.
За время ареста Магомедов, чье состояние оценивалось в $1,2 млрд, продал или лишился почти всех активов, за исключением доли в транспортной группе FESCO. В конце января 2020 года он опроверг информацию о планах продать эту долю, назвав это слухами. «К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды», — отметил он.
$0,95 млрд
2010 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,75 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в 2008 году выкупил контрольный пакет (50% плюс одна акция) обремененного долгами уральского металлургического холдинга «Макси-групп», принадлежавшего Николаю Максимову. Сумма сделки, по данным «Ведомостей», составила $600 млн. В соответствии с соглашением Максимов выдал аванс на 7,3 млрд руб., полученный от НЛМК, в виде займа для «Макси-групп». Но, по данным следствия, затем этот заем был незаконно выведен со счетов «Макси-групп» на счета подконтрольных Максимову фирм, не входящих в «Макси-групп». Деньги, по версии следствия, были легализованы Максимовым и его гражданской женой путем покупки акций Сбербанка.
В начале 2011 года Максимов был арестован, но вскоре после этого отпущен на свободу под залог 50 млн руб. по решению суда в Екатеринбурге. Расследование уголовного дела продолжается. В октябре 2019 года «Коммерсантъ» сообщал, что оно находится в завершающей стадии.
В 2018 году защита фигурантов дела, по информации «Коммерсанта», пыталась добиться закрытия дела, ссылаясь на истечение сроков давности по всем эпизодам. Но им было отказано, так как в деле появились новые эпизоды, сроки давности по которым еще не истекли.
$0,7 млрд
2012 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,75 млрд
2015 год
Последнее известное состояние
Дело против основного владельца «Тольяттиазота» было возбуждено по заявлению миноритария завода ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в «Тольяттиазоте» была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам, аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.
В июле 2019 года суд признал Владимира Махлая виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Махлай находится за границей и объявлен в международный розыск.
$0,55 млрд
2016 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,95 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в «Тольяттиазоте» (ТоАЗ) была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам, аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу. Сергей Махлай возглавил ТоАЗ в 2011 году. Он связывал давление на компанию с попытками рейдерского захвата.
Сергея Махлая суд приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он находится за границей и объявлен в международный розыск.
$2 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
"Один из руководителей нефтяной компании ЮКОС был объявлен в розыск по ряду преступлений: организация убийств директора ТОО «ТФ «Феникс» Валентины Корнеевой, главы администрации Нефтеюганска Владимира Петухова, водителя Николая Федотова, покушение на экс-начальника управления делами ЗАО «Роспром» Сергея Колесова, организация покушения на начальника управления общественных связей мэрии Москвы Ольгу Костину и одного из управляющих австрийской нефтяной компании East Petroleum Евгения Рыбина, хищение имущества на сумму более 3 млрд руб., уклонение от уплаты налогов в размере 26,7 млн руб. Еще до начала преследования Невзлин уехал в Израиль.
Появление первого дела в 2004 году объяснял поддержкой Ирины Хакамады и желанием не дать ему вернуться в страну: «Это произошло в связи с тем, что я резко поддержал оппозиционного правого кандидата Ирину Хакамаду и буду поддерживать теперь тем более изо всех сил. Но и, конечно, Генпрокуратура попала, как всегда, впросак. Я проверенный-перепроверенный человек, в отличие от простых налогоплательщиков я еще и проверен как член Совета Федерации по их программе, и там нет претензий, и есть бумаги, подтверждающие это».
1 августа 2008 года Невзлин был заочно приговорен к пожизненному заключению. 24 мая 2013 года Симоновский суд Москвы заочно приговорил Леонида Невзлина к шести годам заключения по обвинению в присвоении акций Восточной нефтяной компании. Находится в Израиле, который его не выдает.
$0,9 млрд
2019 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,5 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
По версии следствия, в 2014 году основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров и несколько руководителей автодилерской группы обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Затем эти средства через подконтрольный Петрову московский банк были переведены на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — заключил СК.
Расследование продолжается, Петров живет в Австрии, объявлен в международный розыск.
$0,8 млрд
2015 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,55 млрд
2016 год
Состояние на момент завершения дела
По данным Следственного комитета, Семин и его предполагаемый сообщник Роберт Хайруллин незаконно, с грубыми нарушениями противопожарных норм эксплуатировали объект недвижимости — торговый комплекс «Адмирал» (Татарстан), где в 2015 году произошел пожар, из-за которого погибли люди.
В феврале 2016 года уголовное дело против Семина было прекращено за «непричастностью к совершению преступления». Следствие пришло к выводу об отсутствии объективных данных, указывающих на причинно-следственную связь между действиями Семина и наступившими последствиями.
Семин находился во Франции в тот момент, когда было объявлено о возбуждении в его отношении уголовного дела. В мае 2019 года татарстанское издание «Бизнес Online» сообщило о возможном возвращении Семина в Россию.
$1,4 млрд
2014 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$1,2 млрд
2020 год
Последнее известное состояние
В конце января 2014 года Центральный банк отозвал у принадлежащего Глебу Фетисову «Моего банка» лицензию, а в феврале 2014 года предпринимателя задержали. Его обвинили в организации хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере на общую сумму 1,96 млрд руб. Фетисов был помещен в СИЗО, где провел полтора года, а летом 2017 года Гепрокуратура вернула дело на доследование в Следственный комитет.
В мае 2015 года Фетисов погасил все долги перед вкладчиками «Моего банка», выплатив более 15 млрд руб. Весной 2017 года Лондонский третейский суд признал Фетисова непричастным к банкротсву «Моего банка».
Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, однако оно до сих пор не закрыто.
$15,2 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$0,5 млрд
2016 год
Состояние на момент выхода из тюрьмы
По первому делу ЮКОСа владельца компании Михаила Ходорковского обвиняли в хищении 20% акций компании «Апатит» у государства и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 17 млрд руб. Следствие по второму делу ЮКОСа считало, что Ходорковский и Лебедев в составе организованной группы в 1998–2003 годах совершили хищение путем присвоения крупных объемов нефти дочерних нефтедобывающих акционерных обществ ОАО «НК «Юкос» — ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК на сумму более 892 млрд руб., а также легализацию в крупном размере денежных средств, полученных от реализации похищенной в указанный период нефти на общую сумму, превышающую 487 млрд руб. и $7,5 млрд. По данным следствия, Ходорковский также поручил подчиненным убийство мэра Нефтеюганска Петухова и предпринимателя Рыбина.
В мае 2005 года Ходорковский был приговорен к девяти годам лишения свободы, в декабре 2010 года с учетом первого приговора — к 14 годам. В декабре 2013 года помилован президентом Путиным и покинул страну. «Мне давали возможность уехать. Я воспользовался ею, чтобы съездить к друзьям — попрощаться, договориться о том, чтобы они поддерживали семью, пока я буду в тюрьме. Когда тогда уважаемые люди спрашивали меня, насколько велика моя вероятность оказаться в тюрьме, я говорил, что 30%. Хотя сам понимал, что она близка к 100%. Это обычный способ психологического давления на оппонентов. Я вернулся из вполне понятных, прагматических соображений. Если бы я уехал, власть не просто оказалась бы победителем в этой схватке, она просто могла бы вытереть ноги не только о меня, но и моих друзей, коллег и так далее. Если человек бежал — он виноват. Никто не будет разбираться в сложных материях», — говорил Ходорковский об аресте в интервью Юрию Дудю в 2017 году.
В феврале 2016 года заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
$0,7 млрд
2019 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Бывшего владельца банка «Югра» обвиняют в растрате 290 млрд руб. — это рекордная сумма в российской судебной практике по подобным делам. Она складывается из двух уголовных дел по одной статье. В апреле 2019-го Хотин арестован по делу о растрате 7,5 млрд руб. В июле против Хотина возбуждено новое уголовное дело о растрате 283 млрд руб.
По делам проходят еще двое обвиняемых — экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев.
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается ликвидацией «Югры», 98% всех кредитов банка направлялось на финансирование бизнеса Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Хотин покупал активы под залог на заемные деньги разных банков, а потом гасил за счет средств вкладчиков, выведенных из «Югры».
После отзыва лицензии у банка «Югра» летом 2017 года Центробанк несколько раз обращался в правоохранительные органы по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод [активов] бывшим руководством банка», но дел возбуждено не было, а Генпрокуратура называла «Югру» «финансово устойчивой организацией» с необходимым запасом ликвидности.
Уголовное преследование началось после того, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина написала письмо о ситуации с «Югрой» президенту Владимиру Путину. Содержание письма не раскрывалось. У Хотина остались кредиты, обеспеченные недвижимостью, в Альфа-банке и принадлежащем ЦБ банке «Траст» (попали на его баланс от «Открытия» и Бинбанка в процессе их санации). В октябре 2019-го Альфа-банк отсудил часть недвижимости, которая выступала залогом по кредиту на $700 млн. В начале 2020 года стало известно, что Альфа-банк заключил с Хотиным новое мировое соглашение, а задолженность бизнесмена перед банком снизилась до $590 млн. Задолженность Хотина перед «Трастом» может, по данным источников, составлять $200–300 млн.
Находится под домашним арестом, по условиям которого не может выходить из дома только в ночное время — с 22:00 до 6:00 мск. Кроме того, Хотин не может общаться с другими участниками дела, отправлять и получать электронные и почтовые сообщения, использовать средства связи и интернет, кроме как для вызова скорой помощи и полиции.
$1,8 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Один из акционеров НК «ЮКОС» Василий Шахновский обвинялся в уклонении от уплаты налогов в 1999–2000 годах на сумму 29 млн руб. Еще 24 млн руб. было начислено в виде пеней и штрафов. По версии следствия, предприниматель представил в налоговую инспекцию договор об оказании им возмездных консультационных и информационных услуг компании Status Service Ltd, но в действительности таковых не оказывал. Таким образом, Шахновский с 1998 по 2000 год получил более 91 млн руб. в качестве «трудового вознаграждения» от ЗАО «Роспром» и ЗАО «ЮКОС-Москва», но налоги с них уплачены не были.
В ноябре 2003 года Шахновский полностью возместил ущерб и был освобожден от уголовной ответственности.
В настоящий момент — пенсионер, проживает в Швейцарии. Увлекается путешествиями.
$0,85 млрд
2004 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
$1,9 млрд
2016 год
Состояние на момент завершения дела
Уголовные дела были возбуждены в рамках борьбы между группой SP Юрия Шефлера и ФКП «Союзплодоимпорт» за права на ряд известных русских водочных брендов за рубежом. По версии следствия, бизнесмен незаконно использовал товарные знаки водок «Лимонная», «Сибирская» и «Русская».
В ноябре 2012 года адвокат Шефлера Александр Аснис сообщил СМИ, что с бизнесмена сняты все обвинения, кроме ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака). В июле 2013 года Госдума объявила экономическую амнистию, под нее в том числе попадали лица, обвиняемые по ст. 180 УК РФ. Мосгорсуд обязал Следственный комитет амнистировать Шефлера.
$0,4 млрд
2016 год
Состояние на момент начала уголовного преследования
Больше не входил в список Forbes
Акционер холдинга «Сибуглемент» Александр Щукин был задержан вместе с семью чиновниками. Следствие полагает, что летом 2016 года теперь уже бывшие заместители главы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов вместе с руководителем регионального управления СК Сергеем Калинкиным и его подчиненными, а также бизнесменом Щукиным попытались завладеть контрольным пакетом акций АО «Разрез «Инской», стоимость которого оценивается обвинением более чем в 2 млрд руб., а защитой — в 1 руб. в силу миллиардных долгов предприятия.
В ходе заседания суда Щукин признал, что согласился на получение контрольного пакета акций предприятия для вывода из кризиса, но впоследствии от пакета акций отказался, что трактуется обвинением как частичное признание вины.
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Источники: РБК, Forbes, Следственный комитет РФ, Судебный департамент