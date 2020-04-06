Акционеры USM выделили 2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Акционеры холдинга USM направят 2 млрд руб. на нужды оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты медработников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медперсонала, который лечит пострадавших от коронавируса.

Холдинг USM владеет активами в сфере металлургии и горной добычи («Металлоинвест», Байкальская горная компания), а также в сфере телекоммуникаций, технологий и интернета («МегаФон», Mail.ru Group). Основные акционеры USM — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

Это не первый случай, когда крупные компании и известные бизнесмены выдают деньги на борьбу с коронавирусом. Ранее стало известно, что группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на мероприятия, связанные с медицинской помощью и развертыванием производства защитных средств, а также на поддержку потребителей товаров и услуг компаний группы в рамках борьбы с коронавирусом.