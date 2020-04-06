Акционеры USM выделили 2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 12:50
Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон Общество, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Как учиться в Гарварде задаром: онлайн-курсы университетов Лиги плюща Экономика образования, 18:58  Суд оштрафовал выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича Общество, 18:55 Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ Общество, 18:50 Туристы из России застряли в аэропорту Токио из-за карантина Общество, 18:49 Банк «Уралсиб» запустил механизмы поддержки для малого бизнеса Пресс-релиз, 18:48 Цена на нефть Brent упала на 7% в ожидании встречи ОПЕК+ Quote, 18:44 Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса Бизнес, 18:41 Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров Общество, 18:35 Кадыров пообещал поощрить избившего нарушителя карантина силовика Общество, 18:30 Алексей Ковалев — «Премия РБК»: «Миссия — составить конкуренцию алкоголю» Pro, 18:29  Первая страна в ЕС представила план смягчения карантина Политика, 18:25 Все клубы итальянской Серии А согласились сократить зарплаты Спорт, 18:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Акционеры USM выделили 2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Акционеры холдинга USM направят 2 млрд руб. на нужды оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты медработников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медперсонала, который лечит пострадавших от коронавируса.

Холдинг USM владеет активами в сфере металлургии и горной добычи («Металлоинвест», Байкальская горная компания), а также в сфере телекоммуникаций, технологий и интернета («МегаФон», Mail.ru Group). Основные акционеры USM — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом
Общество

Это не первый случай, когда крупные компании и известные бизнесмены выдают деньги на борьбу с коронавирусом. Ранее стало известно, что группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на мероприятия, связанные с медицинской помощью и развертыванием производства защитных средств, а также на поддержку потребителей товаров и услуг компаний группы в рамках борьбы с коронавирусом.

Крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин также пожертвовал 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Бизнесмен Олег Дерипаска выделил средства на строительство трех медучреждений для борьбы с коронавирусом в Иркутской области.

Помимо этого «Альфа-Групп» и Mail.ru Group выделили по 1 млрд руб. в рамках помощи по борьбе с пандемией. Глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев предложил правительству Москвы использовать несколько своих гостиниц.

Теги: USM, акционеры, коронавирус, новости РБК
Материалы по теме
Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Общество
Mail.ru Group выделит 1 млрд руб. на помощь бизнесу на фоне коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter