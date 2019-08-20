Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Им вменили еще два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба до 11 млрд руб. с 2,5 млрд руб.

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердил эти данные.

Сейчас Магомедовым вменяются девять эпизодов мошенничества и создание организованного преступного сообщества (ОПС), уточнил источник. Изначально братьям вменяли семь эпизодов хищений. Помимо появления двух новых эпизодов возросли суммы ущерба по прежним, добавил собеседник РБК.

Источник РБК уточнил, что с обвинением следователь ознакомил Магомедовых в понедельник, 19 августа. «Завтра, 21-го, планируют объявить об окончании следствия», — уточнил источник.

Однако это необязательно значит, что следствие действительно будет завершено. Теперь должна начаться стадия ознакомления с материалами дела, но МВД может возобновить следственные действия, вменив братьям новые преступные эпизоды или представив новые доказательства, указал собеседник РБК. Он добавил, что в конце сентября у Магомедовых истекает предельный 18-месячный срок содержания под стражей (они были арестованы в марте 2018 года).