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Глава А1 объяснил участие в «деле Батуриных»

А1 считает, что участие в споре Виктора и Елены Батуриных — это «инвестиционная возможность», связанная с тем, что Виктор в прошлом недостаточно профессионально отстаивал свою позицию, рассказал в интервью РБК Андрей Елинсон
Виктор Батурин (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Компания А1, входящая в «Альфа-Групп», посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, инвестиционной возможностью, рассказал в интервью РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон.

«Мы ежедневно общаемся с двумя-тремя десятками людей на предмет каких-то потенциально интересных историй. В случае с Виктором Батуриным произошло так же: нам предложили права требования к Виктору, которые с учетом наличия у него претензий к Елене Батуриной мы рассмотрели как инвестиционную возможность», — отметил он.

По его словам, представители А1 поговорили с самим Батуриным и выяснили, что у того есть претензия к сестре из-за «неоплаты принадлежавших ему 25% акций компаний «Интеко». «Мы также провели свою предварительную экспертизу его доводов и посчитали, что они звучат разумно, наше участие в этом проекте на данном этапе экономически целесообразно», — сказал Елинсон.

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Виктор Батурин был признан банкротом в 2016 году. А1 включилась в дело в 2018 году. Представитель компании говорил, что она приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к Батурину и считает, что его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко».

Конфликт в семье Батуриных начался из-за раздела активов корпорации после увольнения в 2005 году Виктора Батурина из «Интеко». Стороны заключили соглашение в 2007 году, но у них оказались разные версии приложений к документу. В версии документа Виктора Батурина его сестра обязалась выплатить ему рыночную стоимость 25% акций «Интеко». В редакции Елены Батуриной этот вопрос не был урегулирован.

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Представитель Батуриной говорил, что ее брат «проиграл все возможные суды, но, исчерпав законные методы, обратился к рейдерам из А1, рассчитывая на их ресурс».

Елинсон подчеркнул, что Батурин «никогда не судился» по поводу подлинности соглашения о наличии или отсутствии оснований для компенсации за 25% «Интеко». «Попытки были, но он их предпринимал, как нам кажется, не очень профессионально», — подчеркнул глава А1.

Момент для спора

Об участии А1 в «деле Батуриных» стало известно в конце декабря, когда мировой судья в Элисте объявил Батурину в розыск и наложил на нее обязательство о явке по уголовному делу о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Заявление на Батурину подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата. В конце января 2020 года суд отменил постановление о розыске Батуриной.

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков в декабре заявлял, что постановление суда о розыске — это «очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1». «То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение», — говорил он. Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года.

Елинсон, комментируя эти обвинения, сказал РБК, что попытки связать действия по защите Виктора Батурина с трагическими событиями в семье Елены Батуриной, «на наш взгляд, являются попыткой манипулирования общественным мнением в обычном юридическом споре». «Пытаться обвинить кого-то в жестком поведении, в попытке давления фоне личного тяжелого периода — это все инсинуации», — отметил Елинсон. 

Авторы: Павел Казарновский, Ирина Парфентьева
Теги: Батурина Елена Николаевна, «Альфа-Групп»
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