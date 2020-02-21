Глава А1 объяснил участие в «деле Батуриных»

А1 считает, что участие в споре Виктора и Елены Батуриных — это «инвестиционная возможность», связанная с тем, что Виктор в прошлом недостаточно профессионально отстаивал свою позицию, рассказал в интервью РБК Андрей Елинсон

Виктор Батурин (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Компания А1, входящая в «Альфа-Групп», посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, инвестиционной возможностью, рассказал в интервью РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон.

«Мы ежедневно общаемся с двумя-тремя десятками людей на предмет каких-то потенциально интересных историй. В случае с Виктором Батуриным произошло так же: нам предложили права требования к Виктору, которые с учетом наличия у него претензий к Елене Батуриной мы рассмотрели как инвестиционную возможность», — отметил он.

По его словам, представители А1 поговорили с самим Батуриным и выяснили, что у того есть претензия к сестре из-за «неоплаты принадлежавших ему 25% акций компаний «Интеко». «Мы также провели свою предварительную экспертизу его доводов и посчитали, что они звучат разумно, наше участие в этом проекте на данном этапе экономически целесообразно», — сказал Елинсон.

Виктор Батурин был признан банкротом в 2016 году. А1 включилась в дело в 2018 году. Представитель компании говорил, что она приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к Батурину и считает, что его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко».