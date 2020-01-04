Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционная A1 официально оказалась кредитором Виктора Батурина: он проходит процедуру банкротства и уже несколько лет пытается оспорить старые сделки с сестрой. Представитель Батуриной называет все происходящее рейдерством

A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1. Они перешли к инвестиционной группе от крупнейшего кредитора Батурина, который был признан банкротом в 2016 году, — кипрской компании Sarrio Investments Ltd (бенефициар не раскрывается). Сделка была заключена в декабре 2018 года.

«Мы приобрели права требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса [Виктора Батурина], — отмечает представитель А1. — Изучив все материалы предпринимательской деятельности Виктора Батурина, включая решения многочисленных судов, инициированных им, мы сегодня можем обоснованно заявить, что его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко», и выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина, включая Sarrio, ФНС, Россельхозбанк и других».

В конце декабря Елена Батурина, президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, брата богатейшей россиянки. Из-за неявок в суд Батурина была объявлена в розыск.

Уже тогда представитель Батуриной заявил о том, что постановление о розыске — «это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования». Но А1 свою причастность к процессу тогда категорически опровергала. Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет. Его имя он не назвал.

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.