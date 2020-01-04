Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023 Общество, 13:55 Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной Бизнес, 13:36 Синоптики предупредили об усилении ветра и гололеде в Москве и области Общество, 13:28 «Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения Бизнес, 13:23 8 гостиниц, «сыгравших» в кино Недвижимость, 13:20 Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани Политика, 13:12 Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео Технологии и медиа, 12:57 Число погибших при наводнении в Индонезии увеличилось до 53 человек Общество, 12:27 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 12:12 Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Экономика, 12:09 В Ираке опровергли информацию об авиаударе по медицинскому конвою Политика, 12:04 WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона Общество, 11:49 Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд руб. Технологии и медиа, 11:49 Как тапочки, халаты и полотенца становятся модной одеждой Стиль, 11:31
Бизнес ,  
0 
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Инвестиционная A1 официально оказалась кредитором Виктора Батурина: он проходит процедуру банкротства и уже несколько лет пытается оспорить старые сделки с сестрой. Представитель Батуриной называет все происходящее рейдерством

A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1. Они перешли к инвестиционной группе от крупнейшего кредитора Батурина, который был признан банкротом в 2016 году, — кипрской компании Sarrio Investments Ltd (бенефициар не раскрывается). Сделка была заключена в декабре 2018 года.

«Мы приобрели права требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса [Виктора Батурина], — отмечает представитель А1. — Изучив все материалы предпринимательской деятельности Виктора Батурина, включая решения многочисленных судов, инициированных им, мы сегодня можем обоснованно заявить, что его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко», и выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина, включая Sarrio, ФНС, Россельхозбанк и других».

В конце декабря Елена Батурина, президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, брата богатейшей россиянки. Из-за неявок в суд Батурина была объявлена в розыск.

Уже тогда представитель Батуриной заявил о том, что постановление о розыске — «это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования». Но А1 свою причастность к процессу тогда категорически опровергала. Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет. Его имя он не назвал.

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.

«Он проиграл все возможные суды, но, исчерпав законные методы, обратился к рейдерам из А1, рассчитывая на их ресурс, — считает Теребков. — Незаконное решение судьи в Калмыкии, грязная пиар-кампания против Елены Батуриной, ложные заявления в СМИ о якобы непричастности А1 и Виктора Батурина к этим действиям и теперь новая ложь А1 о наличии у Елены Батуриной некой задолженности перед Виктором Батуриным, вопреки всем существующим законным решениям судов, — это этапы рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования».

Как делили «Интеко»

Конфликт в семье Батуриных начался почти 15 лет назад после увольнения в 2005 году Виктора Батурина из инвестиционно-строительной корпорации «Интеко», где он занимал пост вице-президента. Суть взаимных претензий — раздел активов корпорации. В 2007-м стороны, к этому моменту обменявшиеся исками с имущественными и иными требованиями, официально заявили о мировом соглашении и отказались «ото всех взаимных имущественных и иных претензий». В 2008 году они подписали приложение к документу, однако у них оказались разные версии приложения. По версии документа Виктора Батурина, его сестра обязана выплатить ему рыночную стоимость 25% акций «Интеко», при этом конкретные сроки выплаты установлены не были (соответственно, долг хранился «до востребования»). В редакции Елены Батуриной вопрос компенсации был вовсе не урегулирован.

Какие еще претензии предъявили к Батуриной

Инициатор уголовного дела против Батуриной Эренцен Манжеев в пятницу, 27 декабря 2019 года, также обратился в Тверской районный суд Москвы с исковым заявлением о взыскании 17 млрд руб. долга с Елены Батуриной за 25% «Интеко», из них 13,8 млрд руб. — сам долг, 3,2 млрд руб. — проценты, сообщил РБК сам Манжеев (карточки дела в суде РБК на момент публикации обнаружить не удалось).

Манжеев пояснил РБК, что московский иск основан на соглашении об урегулировании в редакции Виктора Батурина, в то время как иск, поданный в 2016-м в суд Калмыкии, — внедоговорный. «Единственное, что их объединяет — это цель: взыскать с Елены Николаевны Батуриной стоимость 25% акций «Интеко», которые принадлежали Виктору Батурину и которыми она завладела в отсутствие правовых оснований и без оплаты. Суды должны разобраться и принять решение, на каком конкретно основании Елена Батурина должна заплатить за акции», — рассказал Манжеев. Он предположил, что одна из версий соглашения между Виктором и Еленой Батуриными может быть сфальсифицирована. «Австрийский суд выясняет, какая из версий является аутентичной, а какая имеет признаки подделки», — заключил он.

Геннадий Теребков не ответил на вопрос, будет ли Елена Батурина участвовать в новом судебном процессе, инициированном в Москве.

Авторы: Владислав Скобелев, Антон Фейнберг
Теги: Елена Батурина, «А1»
Материалы по теме
В А1 опровергли связь компании с розыском Батуриной
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
Общество
Представитель Батуриной связал объявление ее в розыск с А1 Фридмана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter