Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 12:56
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:29 Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке Финансы, 18:29 В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница Общество, 18:29 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 18:17 Росстат спрогнозировал недостижение целей по демографии из майского указа Экономика, 18:15 Открытие терминала С1 в Шереметьево перенесли на два дня Общество, 18:15 Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз Общество, 18:12 Турция из-за севшего на мель сухогруза перекрыла движение по Босфору Общество, 18:01 Как правильно ездить зимой: 5 главных советов РБК и Renault, 17:45 СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp Технологии и медиа, 17:44 Ethereum Classic прибавил 35% к стоимости за 2 недели Крипто, 17:35 Писатель и книготорговец Шон Байтелл — о жизни в шотландской деревне Стиль, 17:31 Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет Пресс-релиз, 17:26 Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете Общество, 17:24
Общество ,  
0 
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, узнал РБК. Батурина объявлена в розыск, на нее наложено обязательство о явке
Елена Батурина (Фото: Сергей Березин / РИА Новости)

Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.

Манжеев обратился с заявлением к мировому судье судебного участка № 6 Элистинского судебного района в сентябре. Суть заявления Савочкин описывает следующим образом. Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности; это и стало основанием для его заявления о клевете, рассказал Савочкин.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Копия постановления судьи есть в распоряжении РБК, редакция также направила запрос в судебный участок № 6 Элистинского судебного района (комментировать дело по телефону в участке отказались).

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката. Закон допускает слушание дела о преступлении небольшой тяжести без участия обвиняемого, если он лично об этом ходатайствует. Защитники Батуриной представили суду соответствующее заявление, переданное через ее доверенное лицо. Однако в документе не были перечислены препятствия для ее участия в процессе, а также не были указаны обстоятельства оформления и подписания этой бумаги (в том числе дата), указала мировая судья. Она также подчеркнула, что Батуриной не удалось разъяснить ее права и обязанности как подсудимой, что обязан сделать именно суд.

Самостоятельно известить Батурину о необходимости явиться суд не смог: соответствующие письма, отправленные по адресу ее регистрации на 3-й Тверской-Ямской улице, вернулись отправителю из-за «неудачной попытки вручения», на звонки по домашнему телефону она не ответила (помимо Москвы, у Батуриной есть недвижимость в австрийской коммуне Аурах-бай-Кицбюэль). Ее адвокаты утверждали, что не могут с ней связаться: прямых телефонов и электронных адресов доверительницы у них нет.

В связи с этими обстоятельствами судья настояла на розыске обвиняемой, указав, что она «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав». При этом, на время розыска — суд постановил приостановить уголовное дело.

Манжеев и его представитель также ходатайствовали, чтобы после обнаружения на территории России Батурина была помещена под домашний арест; в этой части суд их ходатайство не удовлетворил.

«В розыск объявляют, когда подсудимый знает о возбужденном в отношении него уголовном деле и необходимости предстать перед правосудием, но уклоняется от него. Видимо суд, оценив доводы частного обвинения и защиты Елены Николаевной, счел, что она именно уклоняется от правосудия», — сказал РБК Савочкин. Он указал, что суд избрал для Батуриной наиболее мягкую меру процессуального принуждения. «Обязательство о явке означает, что у обвиняемого отбирается соответствующая подписка, и если он в следующий раз не явится в назначенную дату, это станет поводом для постановки вопроса о более суровой мере пресечения», — сказал адвокат.

Представитель защиты Батуриной Константин Астафьев отказался от комментариев, сославшись на отсутствие разрешения от доверительницы.

Постановление мирового судьи будет обжаловано, сообщил РБК пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков. «Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, а также письменные заявления госпожи Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие», — заявил он, добавив, что «сейчас готовится и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи».

«Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. Виктор Батурин уже неоднократно был осужден за мошенничество, в том числе в связи с фальсификацией финансовых документов», — прокомментировал представитель Батуриной.

«То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение», — добавил Теребков.

РБК направил запрос в А1.

Авторы: Маргарита Алехина, Павел Казарновский, Алена Прохоренко
Теги: Елена Батурина, «Интеко», Виктор Батурин
Материалы по теме
Батурина приехала в храм Христа Спасителя на прощание с Лужковым
Общество
Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной
Бизнес
Елена Батурина проиграла иск к мужу Глюкозы на €74 млн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter