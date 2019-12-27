Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, узнал РБК. Батурина объявлена в розыск, на нее наложено обязательство о явке

Елена Батурина (Фото: Сергей Березин / РИА Новости)

Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.

Манжеев обратился с заявлением к мировому судье судебного участка № 6 Элистинского судебного района в сентябре. Суть заявления Савочкин описывает следующим образом. Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности; это и стало основанием для его заявления о клевете, рассказал Савочкин.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Копия постановления судьи есть в распоряжении РБК, редакция также направила запрос в судебный участок № 6 Элистинского судебного района (комментировать дело по телефону в участке отказались).

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката. Закон допускает слушание дела о преступлении небольшой тяжести без участия обвиняемого, если он лично об этом ходатайствует. Защитники Батуриной представили суду соответствующее заявление, переданное через ее доверенное лицо. Однако в документе не были перечислены препятствия для ее участия в процессе, а также не были указаны обстоятельства оформления и подписания этой бумаги (в том числе дата), указала мировая судья. Она также подчеркнула, что Батуриной не удалось разъяснить ее права и обязанности как подсудимой, что обязан сделать именно суд.

Самостоятельно известить Батурину о необходимости явиться суд не смог: соответствующие письма, отправленные по адресу ее регистрации на 3-й Тверской-Ямской улице, вернулись отправителю из-за «неудачной попытки вручения», на звонки по домашнему телефону она не ответила (помимо Москвы, у Батуриной есть недвижимость в австрийской коммуне Аурах-бай-Кицбюэль). Ее адвокаты утверждали, что не могут с ней связаться: прямых телефонов и электронных адресов доверительницы у них нет.