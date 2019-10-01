Альфа-банк отсудил у Хотина бизнес-центр из-за долгов и уголовного дела

Альфа-банк отсудил у структур Алексея Хотина заложенный по кредиту на $700 млн бизнес-центр «Агат». Здание, землю под ним и вокруг выставят на торги за 1,5 млрд руб. Пока «Альфа» покрывает залогом лишь 3,3% долга

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Альфа-банк может получить в собственность бизнес-центр «Агат», заложенный по кредиту структурам бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Бизнес-центр и земля под ним будут выставлены на торги по начальной цене 1,5 млрд руб., согласованной сторонами в договоре кредита.

Хотин строил свой нефтяной и арендный бизнес на кредиты, которые брал в банках, им же закладывал бизнес в обеспечение долга, кредиты затем гасились деньгами вкладчиков «Югры», описывала схему представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Хотин кредитовался у Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Альфа-банка, писали «Ведомости».

Компании Хотина — «Бриз-21», «Корпорация «Агрегат», «Оптиматехностимул» и «Экстракт-Фили» — взяли у Альфа-банка четыре кредита на $58 млн, $55 млн, $309 млн и $267 млн (итого на 44,7 млрд руб.). Банк обратился в суд, чтобы досрочно погасить долг, так как заемщик нарушил ряд условий мирового соглашения, заключенного с Хотиным в 2017 году. «Агат» был заложен по кредитам «Агрегату» и «Оптиматехностимулу».

Бизнес-центр за уголовное дело

В мировое соглашение Альфа-банк заложил множество ковенант, среди которых, например, возбуждение уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству. Весной 2019 года против Хотина завели уголовное дело о хищении 7,5 млрд руб. из «Югры», а в сентябре ему вменили хищение 290 млрд руб. Условия соглашения были нарушены, и Альфа-банк решил взыскать имущество, заложенное по кредитам, говорил РБК предправления банка Андрей Соколов.