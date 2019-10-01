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Альфа-банк отсудил у Хотина бизнес-центр из-за долгов и уголовного дела
Альфа-банк отсудил у структур Алексея Хотина заложенный по кредиту на $700 млн бизнес-центр «Агат». Здание, землю под ним и вокруг выставят на торги за 1,5 млрд руб. Пока «Альфа» покрывает залогом лишь 3,3% долга
Фото: Google

Альфа-банк может получить в собственность бизнес-центр «Агат», заложенный по кредиту структурам бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Бизнес-центр и земля под ним будут выставлены на торги по начальной цене 1,5 млрд руб., согласованной сторонами в договоре кредита.

Хотин строил свой нефтяной и арендный бизнес на кредиты, которые брал в банках, им же закладывал бизнес в обеспечение долга, кредиты затем гасились деньгами вкладчиков «Югры», описывала схему представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Хотин кредитовался у Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Альфа-банка, писали «Ведомости».

Компании Хотина — «Бриз-21», «Корпорация «Агрегат», «Оптиматехностимул» и «Экстракт-Фили» — взяли у Альфа-банка четыре кредита на $58 млн, $55 млн, $309 млн и $267 млн (итого на 44,7 млрд руб.). Банк обратился в суд, чтобы досрочно погасить долг, так как заемщик нарушил ряд условий мирового соглашения, заключенного с Хотиным в 2017 году. «Агат» был заложен по кредитам «Агрегату» и «Оптиматехностимулу».

Бизнес-центр за уголовное дело

В мировое соглашение Альфа-банк заложил множество ковенант, среди которых, например, возбуждение уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству. Весной 2019 года против Хотина завели уголовное дело о хищении 7,5 млрд руб. из «Югры», а в сентябре ему вменили хищение 290 млрд руб. Условия соглашения были нарушены, и Альфа-банк решил взыскать имущество, заложенное по кредитам, говорил РБК предправления банка Андрей Соколов.

Как отмечается в иске, еще одним поводом для требования досрочно погасить долг стало появление претензий к поручителям по кредиту от других кредиторов. Так, АСВ в лице «Югры» отсудило 299 млн руб. у поручителя «Бриз-21», еще 82 млн руб. — у компании Хотина «Приоритет», а департамент городского имущества Москвы отсудил у «Оптиматехностимула» 58 млн руб.

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Обеспечением по всем четырем договорам был залог недвижимого и движимого имущества, принадлежащего «Корпорации «Агрегат» и компании «Альфаинвест» (к «Альфа-Групп» отношения не имеет). Речь идет о бизнес-центре «Агат» общей площадью 12 тыс. кв. м (расположен на участке 0,8 га) и участке 1,68 га, на котором находятся 15 зданий и строений общей площадью 25 тыс. кв. м, используемые в основном под складские и производственные цели. Кадастровая стоимость недвижимости, по данным Росреестра, составляет 3,3 млрд руб., стороны в договоре указали другую сумму — 1,5 млрд руб.

По кредиту было заложено и движимое имущество, которое, судя по решению арбитража, располагалось внутри бизнес-центра: около сотни кондиционеров, лифты, системы сигнализации (все вместе 10 млн руб.). Решением суда заложенное имущество будет выставлено на публичные торги.

Партнер Colliers International Станислав Бибик говорит, что оценка 1,5 млрд руб. соответствует рыночной. Но при продаже цена может возрасти, если торги привлекут несколько участников. «В принципе площадка интересная — недалеко метро и парк. В перспективе можно провести редевелопмент части территории со складскими и производственными зданиями и построить новые офисы или апартаменты. При этом экономика проекта будет выигрывать от того, что во время строительства на соседнем участке будет продолжать работать бизнес-центр», — говорит Бибик. Исходя из аналогов, которые продавались за последние девять месяцев, объект может стоить в диапазоне от 1,3–1,6 млрд руб., считает директор департамента консультационных услуг CBRE Александр Копылов.

Только 3%

Задолженность компаний Хотина перед Альфа-банком составляет 44,7 млрд руб., 1,5 млрд руб. от этой суммы — это всего 3,3%. Банк ведет еще два подобных процесса против компаний Хотина. Пока не известно, какую часть долга банк сможет покрыть залогами в случае победы в судах. Как ранее писал РБК, ответчики по искам «Альфы» владеют бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, торговым центром «Филион» в Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке в столице.

Пресс-служба Альфа-банка отказалась от комментариев. «Мы обеспечены залогом недвижимости. В этом плане мы достаточно хорошо себя ощущаем», — говорил РБК предправления банка Андрей Соколов.

Ранее банк выиграл один иск против компаний Хотина на $178 млн, у банка еще два иска к структурам бывшего владельца «Югры» — на $377 млн и $199 млн. Таким образом, общая сумма исков покрывает всю сумму долга. Банк в первом полугодии направил $447 млн на создание резервов по проблемным кредитам. Из-за этого его прибыль за шесть месяцев сократились в 2,6 раза, до $249 млн. Резервы по большей части создавались по кредитам Хотину, писал Forbes.

Авторы: Павел Казарновский, Надежда Федорова
Теги: Альфа-банк, Алексей Хотин, «Югра»
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Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
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Альфа-банк заложил риск уголовного дела в договор о кредите Хотина
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Суд продлил домашний арест мажоритарию «Югры» Хотину по делу о хищении
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