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Арбитражный суд признал «Юлмарт» банкротом

Фото: ulmart / VK

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ретейлера «Юлмарт» банкротом. Информация об этом появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Интернет-ретейлер «Юлмарт» был основан в 2008 году в Петербурге и был лидером российского рынка онлайн-торговли в 2013 году с выручкой 21,8 млрд руб.

Финансовые проблемы у «Юлмарта» обнаружились на фоне акционерного конфликта. Он начался в 2016 году, когда акционеры разошлись во взглядах на развитие компании. Дмитрий Костыгин (ему принадлежало 31,6% ретейлера) предложил Михаилу Васинкевичу (38,5%) довнести в капитал компании $30 млн, но тот отказался и потребовал выкупа своей доли через лондонский суд.

В 2017 году Костыгину предъявили обвинение в мошенничестве с кредитными средствами Сбербанка на сумму 1 млрд руб. Следствие полагает, что он, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии, но предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта».

Процедуру наблюдения в отношении НАО «Юлмарт» арбитраж Петербурга начал в июне 2018 года. Осенью того же года Арбитражный суд Петербурга признал Васинкевича банкротом по иску Костыгина.

ООО «Юлмаркет», на которое в 2017 году владельцы «Юлмарта» перевели всю операционную деятельность, подало заявление о собственном банкротстве 13 января.

Теги: банкротство, суд
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