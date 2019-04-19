Банкира Хотина поместили под домашний арест

О домашнем аресте для мажоритарного акционера «Югры» просил СК. Суд, в частности, запретил Алексею Хотину выходить из дома с 22:00 до 6:00 мск. Следствие просило сделать этот срок длиннее на два часа

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин помещен под домашний арест. Решение принято Басманным судом Москвы, сообщает корреспондент РБК.​ Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило для Хотина именно такую меру пресечения.

Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего», заявил на заседании следователь Александр Романенков. Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство следствия и подчеркнул, что деяние Хотина не относится к сфере предпринимательской деятельности.

«Я не скрываюсь. Я осознанно вел работу и жизнедеятельность в России и не уезжал, после того как у банка была отозвана лицензия. Все ответы на вопросы правоохранительных органов мы своевременно давали. Я не понимаю, с чем связана необходимость (домашнего ареста. — РБК)», — заявил на заседании сам Хотин. Он не пояснил, как относится к предъявленному обвинению.

«В рапорте оперативного сотрудника указано, что он [Хотин] выезжает за границу. В действительности он не выезжал из России ни разу, тех пор как у банка была отозвана лицензия», — заявил его адвокат Игорь Мардиросов. Он также упомянул, что дело возбуждено с нарушением процессуального законодательства: раньше правоохранительные органы уже отказывали в возбуждении уголовного дела по этим эпизодам.