Банкира Хотина поместили под домашний арест

Суд счел необходимым подвергнуть Хотина следующим запретам:
- выходить в ночное время, с 22:00 до 6:00, за пределы своего жилья на Малой Полянке — за исключением учреждений здравоохранения (о чем Хотин должен сообщить следователю);
- общаться с другими подозреваемыми, их защитниками и близкими родственниками, иными участниками дела — кроме близких родственников Хотина и близких ему лиц, своего защитника и следователя;
- отправлять и получать электронные, почтовые и телеграфные отравления;
- использовать средства связи и интернет, кроме как для вызова скорой помощи и полиции.
Следствие просило запретить Хотину выходить из дома с 22:00 до 8:00.
Претензии к «Югре» и ее акционеру
Банкиру вменяется растрата 7,5 млрд руб., принадлежавших «Югре», сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи считают, что Хотин и его подчиненные совершили растрату с 31 марта 2017 года по 28 июля 2017 года (дата отзыва лицензии).
Летом 2017 года Центробанк ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Тогда за «Югру» вступилась Генпрокуратура. Меры ЦБ в ведомстве назвали безосновательными: регулятор не выявил в «Югре» нарушений обязательных нормативов. Банк, по мнению Генпрокуратуры, являлся «финансово устойчивой кредитной организацией», имеющей достаточно средств для продолжения деятельности. Ввод временной администрации, по мнению Генпрокуратуры, мог повлечь ущерб для федерального бюджета из-за необходимости выплачивать страховые компенсации, снижал доступность кредитования для бизнеса, ускорял инфляционные процессы и ухудшал инвестиционный климат в стране.
Правоохранительные органы и раньше могли подвергать критике решения регулятора в отношении проблемных банков, однако подобное вмешательство опрошенные РБК эксперты оценивали как уникальный и беспрецедентный случай.
Тем не менее 29 июля 2017 года Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На тот момент учреждение занимало 29-е место в рейтинге по активам российских банков и стало самым крупным банком с отозванной лицензией. ЦБ тогда указывал, что банк размещал деньги вкладчиков в активах неудовлетворительного качества. Впоследствии временная администрация установила, что при активах банка в 51 млрд руб. у него были обязательства в 199,3 млрд руб.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, отвечая на запрос депутатов Госдумы, писал, что «Югра» почти не кредитовала физических и юридических лиц, не связанных с собственниками банка. 90% кредитного портфеля учреждения приходилось на бизнес, связанный с проектами собственников банка, и размеры этих кредитов не соответствовали масштабу этого бизнеса.
Центробанк несколько раз обращался в правоохранительные органы по поводу проблем «Югры», следовало из документов временной администрации. Регулятор обращал внимание Следственного департамента МВД на сделки, направленные на вывод активов. Однако информации об итогах рассмотрения заявления тогда не поступало.