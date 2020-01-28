Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Элистинский городской суд отменил декабрьское постановление о розыске вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и направил уголовное дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд

Елена Батурина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Об отмене постановления об объявлении Елены Батуриной в розыск сообщил РБК инициатор уголовного дела против нее Эренцен Манжеев, выступающий финансовым управляющим Виктора Батурина в деле о банкротстве последнего. По словам Манжеева, дело о клевете направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

Объявление Елены Батуриной в розыск отменено, подтвердил ее представитель Геннадий Теребков. Манжеев пояснил, что постановление отменили, поскольку Елена Батурина представила в апелляционную инстанцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в свое отсутствие.

«Я очень рад, что суд апелляционной инстанции дал указание рассмотреть дело по существу. Сегодня такое пожелание наконец было прямо выражено как со стороны Елены Николаевны, так и ее защиты», — отметил Манжеев. Он выразил уверенность, что мировой судья сможет вынести справедливый приговор по этому уголовному делу о клевете, восстановив его репутацию арбитражного управляющего и честное имя.

«Решение о розыске было настолько беспрецедентно незаконным и безосновательным, что его отмена и вынесение отдельного постановления в отношении самого судьи о грубом нарушении законодательства и прав Елены Батуриной является очевидно правильным», — прокомментировал Теребков. По его словам, в отношении судьи, принявшей решение о розыске, вынесено частное определение о грубом нарушении законодательства.

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.