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Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Элистинский городской суд отменил декабрьское постановление о розыске вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и направил уголовное дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд
Елена Батурина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Об отмене постановления об объявлении Елены Батуриной в розыск сообщил РБК инициатор уголовного дела против нее Эренцен Манжеев, выступающий финансовым управляющим Виктора Батурина в деле о банкротстве последнего. По словам Манжеева, дело о клевете направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

Объявление Елены Батуриной в розыск отменено, подтвердил ее представитель Геннадий Теребков. Манжеев пояснил, что постановление отменили, поскольку Елена Батурина представила в апелляционную инстанцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в свое отсутствие.

«Я очень рад, что суд апелляционной инстанции дал указание рассмотреть дело по существу. Сегодня такое пожелание наконец было прямо выражено как со стороны Елены Николаевны, так и ее защиты», — отметил Манжеев. Он выразил уверенность, что мировой судья сможет вынести справедливый приговор по этому уголовному делу о клевете, восстановив его репутацию арбитражного управляющего и честное имя.

«Решение о розыске было настолько беспрецедентно незаконным и безосновательным, что его отмена и вынесение отдельного постановления в отношении самого судьи о грубом нарушении законодательства и прав Елены Батуриной является очевидно правильным», — прокомментировал Теребков. По его словам, в отношении судьи, принявшей решение о розыске, вынесено частное определение о грубом нарушении законодательства.

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.

Дело о клевете против Батуриной возбуждено по заявлению Манжеева. Поводом стал судебный процесс, который идет в Австрии между Батуриной и ее братом, бывшим первым вице-президентом «Интеко» Виктором Батуриным.

Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними в 2007 году договору об урегулировании взаимных претензий. У Батурина и Батуриной оказались разные версии приложений. В ходе суда в Австрии Батурина заявила, что против Манжеева в России расследуется уголовное дело, которое связано с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.

Манжеев утверждает, что это не соответствуют действительности, поэтому он и решил обратиться в суд с заявлением о клевете.

Авторы: Ирина Парфентьева, Надежда Федорова
Теги: Елена Батурина
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