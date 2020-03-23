Потанин объявил о выделении ₽1 млрд на поддержку НКО из-за коронавируса

Крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин пожертвовал в свой благотворительный фонд 1 млрд руб., которые пойдут на поддержку некоммерческих организаций

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На поддержку некоммерческого сектора миллиардер Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд руб. Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда его имени.

При этом сам Потанин отметил, что некоммерческим организациям «приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными». «Для многих некоммерческих организаций последствия коронавируса могут оказаться непредсказуемыми, ставя под угрозу жизнь и благополучие миллионов людей», — говорится в сообщении фонда.

По словам Потанина, оказывая поддержку НКО, «мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий.