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Потанин объявил о выделении ₽1 млрд на поддержку НКО из-за коронавируса

Крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин пожертвовал в свой благотворительный фонд 1 млрд руб., которые пойдут на поддержку некоммерческих организаций
Норникель GMKN ₽16 264 -0,57% Купить
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На поддержку некоммерческого сектора миллиардер Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд руб. Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда его имени.

При этом сам Потанин отметил, что некоммерческим организациям «приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными». «Для многих некоммерческих организаций последствия коронавируса могут оказаться непредсказуемыми, ставя под угрозу жизнь и благополучие миллионов людей», — говорится в сообщении фонда.

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По словам Потанина, оказывая поддержку НКО, «мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий.

«Норникель» показал рекордную прибыль из-за взлета цен на металлы
Бизнес

Ранее 26 февраля «Норильский никель» отчитался о рекордных за десять лет финансовых показателях: доналоговая прибыль (EBITDA) компании в 2019 году выросла на 27%, составив $7,9 млрд, а рентабельность по этому показателю достигла 58%. Цены на палладий выросли за 2019 год на 49% по сравнению с уровнем 2018 года, до $1524 за тройскую унцию, доля в выручке «Норникеля» от продажи этого металла составила 39%. Цены на никель выросли на 6%, до $14,355 тыс. за тонну.

«Прошлый год стал одним из самых успешных для нашей компании за последние десять лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона», — заявил тогда Потанин, который контролирует 34,6% «Норникеля».

Чистая прибыль компании увеличилась почти в два раза, до $6 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9х.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Норникель», Владимир Потанин, благотворительность
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