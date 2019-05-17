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Финансы ,  
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АСВ сочло беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры»
С банком «Югра» была организована самая масштабная и качественная схема по выводу активов, признали в Агентстве по страхованию вкладов. 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Случай банкротства «Югры» стал самым сложным и масштабным в истории работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявила на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. После отзыва лицензии у «Югры» агентство выплатило крупнейшую сумму по застрахованным вкладам — 174 млрд руб.

В банке «Югра» 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) направлялись на финансирование бизнеса его владельца Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», описала представитель АСВ схему кредитования.

«Нужно признаться, что агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания», — сказала Медведева, ее слова передала РБК пресс-служба АСВ.

Сейчас банк, имея огромные долги компаний, связанных с собственником бизнеса, не имеет никаких прав на его собственность и подконтрольные проекты. Сохраняются лишь требования на обеспечение недвижимостью, но они составляют всего 29 млрд руб., или 17% от кредитного портфеля.

«Мы надеемся, что накопленный нами опыт, а также взаимодействие с правоохранительными органами позволят не только установить весь бизнес, фактически выстроенный за счет вкладчиков банка «Югра», но и обратить на него взыскание для возврата денежных средств пострадавшим», — заключила Медведева.

Алексей Хотин 19 апреля был задержан сотрудниками Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Против него завели уголовное дело по факту хищения денежных средств «Югры» в сумме 7,5 млрд руб. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В тот же день вечером его поместили под домашний арест. Помимо него по делу проходят несколько топ-менеджеров «Югры».

Автор: Павел Казарновский
Теги: АСВ, «Югра», Алексей Хотин
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