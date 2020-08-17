Протесты и аресты

Как Белоруссия реагирует на официальные итоги президентских выборов

В воскресенье по всей Белоруссии прошли митинги против Александра Лукашенко, крупнейшим стала акция в Минске. На митинг его сторонников в тот же день пришло в несколько раз меньше участников. Хроника протестов — в материале РБК

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На исходе первой недели протестов в Белоруссии, начавшихся после того, как победителем президентских выборов был объявлен Александр Лукашенко, на предприятиях начались массовые митинги, силовики перестали задерживать участников акций, а оппозиция начала формировать координационные структуры, одна из целей которых — переговоры о передаче власти. Хотя ни Александр Лукашенко, ни другие представители власти сигналов о готовности к таким переговорам пока не давали.

9 августа

Массовые протесты начались в основной день выборов. К этому моменту оппозиционные Telegram-каналы, независимые СМИ и штабы оппозиционных кандидатов в президенты указывали на возможность фальсификации в ходе досрочного голосования — за четыре дня успели проголосовать 40% избирателей. Штаб Светланы Тихановской призывал избирателей приходить на участки к концу дня. Из-за этого, а также в целом из-за высокой явки (в итоге она составила 84,23%) и принимавшихся на участках эпидемиологических мер комиссии работали медленно, и к закрытию участков не везде избиратели смогли проголосовать. Несколько сотен человек не успели проголосовать и в посольстве Белоруссии в Москве.

Telegram-каналы призывали людей в 22:00 по местному времени выходить на улицу и идти к стеле «Минск — город-герой». Власти уже днем начали стягивать в белорусскую столицу спецтехнику и дополнительные подразделения ОМОНа. Когда у стелы собрались первые участники акций, их почти сразу начали разгонять.

После обнародования первых данных о победе Лукашенко (в шестой раз подряд с 80% голосов) в штабе Тихановской объявили, что результаты не признают, и привели свои данные с трех участков в Минске, где за нее проголосовало в два-три раза больше людей, чем за Лукашенко. К этому времени мобильный интернет, который работал с перебоями весь день, полностью перестал работать.

Ночью в Минске несогласные с результатом выборов пытались организовать мирные акции протеста, но их почти сразу разгоняли. Против безоружных, мирно идущих и скандирующих лозунги людей начали применять светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули.

По итогам первой ночи МВД сообщило о 50 пострадавших среди протестующих и 39 среди правоохранителей, задержано было около 3 тыс. человек.

10 августа

Утром стало известно, что среди задержанных ночью много журналистов, в том числе российских, среди них корреспондент Meduza Максим Солопов, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и другие (всего за время протестов было задержано более 20 журналистов). Весь день редакции, МИД и посольство России в Белоруссии пытались выяснить их местонахождение. Большинство к концу недели были освобождены.

Лукашенко начал получать поздравления: первым его с победой поздравил председатель Китая Си Цзиньпин, вторым — президент России Владимир Путин. Днем белорусский лидер впервые прокомментировал происходящее на улицах, заявив, что «Майдана не будет», и призвав всех «утихомириться, успокоиться». «Кукловоды», то есть организаторы протестов, по мнению Лукашенко, находятся в Чехии, Польше и Великобритании.

Светлана Тихановская в тот же день подала жалобу в ЦИК, в которой потребовала признать недействительным результат выборов. Вечером ее соратники по предвыборному штабу начали сообщать о потере связи с ней.

В Telegram-каналах людям предложили изменить тактику протеста: вместо выхода на центральные площади рассредоточиться и выходить на акции в своих районах, пытаться перекрывать дороги. В Минске сложилось несколько центров протеста — у ТЦ «Радуга» и Galleria, на Уручье, самое ожесточенное противостояние происходило у метро «Пушкинская». Там несколько часов ОМОН и другие подразделения пытались разогнать людей светошумовыми гранатами, в ответ протестующие несколько раз забросали силовиков «коктейлями Молотова», пытались соорудить баррикады. Там же погиб Александр Тарайковский — пока он единственная официально признанная жертва протестов. Как утверждает МВД, погиб он от самоподрыва. Его имя удалось установить только через три дня.

По итогам этой ночи МВД сообщило о задержании еще более 2 тыс. человек.

11 августа

Утро началось с новости о том, что Тихановская и глава ее предвыборного штаба Мария Мороз находятся в Литве. Как именно они там оказались, точно до сих пор неизвестно. Соратники не видели ее с тех пор, как она днем 10 августа вошла в здание ЦИК, чтобы подать жалобу. Почти одновременно с появлением новости об отъезде было опубликовано ее видеообращение, в котором Тихановская призывает уважать закон, не противостоять милиции и не выходить на площади. Журналисты и блогеры предположили, что видео было записано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной (она подтвердит этот факт только 14 августа), а соратники Тихановской выразили уверенность, что на нее оказали давление (ее муж Сергей Тихановский с конца мая находится под арестом).

Сограждане к словам Тихановской не прислушались и продолжили организовывать акции протеста в Минске и в других городах.

По итогам этого дня МВД сообщило о задержании более 1 тыс. человек.

12 августа

Лукашенко провел совещание, посвященное ситуации в стране, на котором заявил, что протестующие — это в основном люди «с криминальным прошлым и безработные». На госканале «Беларусь 1» рассказали, что за протестами стоит штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. В стране начали восстанавливаться мобильная связь и интернет, а с нескольких предприятий начали приходить новости о забастовках.

Несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения, цель которого — защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей, мобилизация белорусского народа, борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии.

Несколько телеведущих государственных СМИ сообщили о своем увольнении из-за несогласия с освещением протестов и происходящим в стране. Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объяснил, что он пять лет негласно был медийным лицом Министерства обороны, но не мог представить, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, «могут быть применены против своего народа».

Вечером при разгоне протестующих силовики применили помповые ружья. Утром следующего дня МВД отчиталось о задержании на протестах около 700 человек.

13 августа

С утра в Минске и других городах люди начали выстраиваться на тротуарах в «цепи солидарности», некоторые были исключительно женскими. Начало появляться все больше свидетельств того, что трудовые коллективы требуют от руководства встреч по ситуации в стране, выступая против насилия со стороны властей к протестующим. В четверг на не менее чем шести крупных государственных предприятиях прошли митинги — на них выходили работники БелАЗа, МАЗа и других крупнейших промышленных компаний. Ни митинги рабочих, ни акции солидарности с пострадавшими не разгоняли.

Вечером выступила председатель верхней палаты белорусского парламента (сената) Наталья Кочанова. По ее словам, Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Затем министр внутренних дел Юрий Караев публично извинился перед теми, кто был случайно задержан на акциях протеста: «За тех, кто не ушел вовремя, не успел отскочить, я хочу взять ответственность».

Вечерние акции в городах прошли мирно, ночью из изоляторов временного задержания начали массово выпускать людей.

14 августа

Лукашенко с утра провел совещание, опровергнув слухи о своем отъезде из страны. Вечером он заявил, что не имеет претензий к действиям силовиков, но все же просит их не бить лежачих: «Вы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз» (процитировало его слова агентство БелТА). Выступил он уже после того, как несколько тысяч человек маршем через весь город подошли к зданию правительства. Одними из главных вдохновителей шествия стали рабочие Минского тракторного завода. В пятницу сообщения о митингах против насилия со стороны органов правопорядка и за проведение новых выборов приходили с десятков предприятий.

В этот же день ЦИК объявила официальные результаты выборов: за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). Остальные голоса получили три других участника кампании — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень. Почти 5% проголосовали против всех.

Реакцией Европейского союза на выборы стало непризнание их результатов и решение ввести санкции в отношении ответственных за насилие в ходе протестных акций. Это был результат прошедшей в пятницу видеоконференции глав МИДов стран ЕС.

Политика В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

15 августа

Александр Лукашенко провел два совещания и созвонился с Владимиром Путиным. На первом совещании, прошедшем во Дворце независимости, он говорил о формальностях, которые следуют после выборов, — об отставке правительства и назначении нового. Комментируя протесты, он заявил, что они идут по «методичкам цветных революций» и уже появились элементы внешнего вмешательства. На втором совещании он отверг посредничество, которое предложили лидеры Польши, Литвы, Латвии в урегулировании кризиса, сообщив, что в странах НАТО, Польше и Литве, идут военные учения и наращивание техники. В ходе 45-минутного разговора Путин заверил Лукашенко, что в случае внешних угроз Россия окажет Белоруссии помощь, как это предписано Договором о Союзном государстве и членством в ОДКБ.

В Минске прошли похороны Александра Тарайковского, погибшего 10 августа у метро «Пушкинская». По официальной версии МВД, он погиб от самоподрыва. Однако агентство AP опубликовало видео, из которого следует, что он был убит. Район «Пушкинской» стал центром, куда люди несли цветы. Вечером начался митинг у здания минского телецентра, куда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, чтобы провести встречу с коллективом телеканалов. Работники телецентра запланировали в начале недели забастовку. Акции солидарности проходили также во многих городах — Бресте, Гродно и других.

16 августа

Воскресенье стало днем двух митингов. В 12:00 был объявлен сбор сторонников Лукашенко у здания правительства. Tut.by и другие белорусские СМИ показывали кадры автобусов, везущих со всей страны сторонников президента. Около половины первого на площадь стали прибывать министры правительства, в том числе глава МВД Юрий Караев. Он в очередной раз заявил, что на митинги выходят «наркоманы, пьяные», и защитил действия своих подчиненных. Чуть позже на трибуну вышел Александр Лукашенко в сопровождении сына Николая. Он сказал сторонникам, что никаких новых выборов не будет. «Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина, ее руководство приказывают нам провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль, мы погибнем как народ, как государство, как нация», — убежден Лукашенко. Если отдать власть митингующим, страна неминуемо станет «отхожим место для Европы». Численность митинга за Лукашенко значительно уступала численности митинга, начавшегося почти сразу за ним, — поддержать президента, по оценкам МВД, пришли 65 тыс. человек. Закончил выступление Лукашенко фразой: «Я встаю здесь перед вами на колени». Однако на самом деле делать этого не стал и ушел со сцены в здание правительства.

До выступления Лукашенко снова звонил Путин, Москва вновь подтвердила обязательство «оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

Протестующие против президента начали собираться также около 12:00, они прошли по улицам Минска, точкой сбора была стела «Минск — город-герой». По подсчетам Tut.by, к 16:00 у стелы было не менее 200 тыс. человек. Многотысячные акции прошли в Бресте, Могилеве, Гродно, Барановичах, Гомеле и других белорусских городах.