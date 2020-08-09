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СМИ сообщили о стягивании спецтехники к резиденции Лукашенко

Силовики перекрыли улицу Карла Маркса, на которой находится здание, а также оградили Октябрьскую площадь, где расположен Дворец Республики
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

К зданию резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска стянуты спецтехника сил правопорядка и грузовики с военнослужащими внутренних войск. Об этом сообщает Reform.by и Telegram-канал NEXTA Live.

По данным портала, силовики перекрыли улицу Карла Маркса, выставили ограждения на Октябрьской площади, а также на соседних улицах.

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Telegram-канал опубликовал фотографию, сделанную на улице Энгельса, куда также выходит здание президентской администрации. На снимке видно несколько единиц спецтехники.

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«По сообщению очевидцев, прямо сейчас в Минск заезжают колонны ВВ и армии. Вереница грузовых автомобилей и спецтехники выдвинулась в центр Минска из части ВВ в Уручье», — говорится в публикации портала.

Как отмечает Reform.by, на въездах в Минск замечены военные патрули, усиленные бронеавтомобилями.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

О стягивании спецтехники на улицы Минска также сообщает Tut.by. «В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы», — пишет портал.

Он опубликовал видеозапись, на которой запечатлена колонна спецтехники возле Института культуры. Кроме того, Tut.by, ссылаясь на очевидцев, сообщает о скоплении автобусов в переулке Якуба Коласа на северо-востоке Минска. «В автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт. Тут стоят семь автобусов. Водители на вопрос, зачем они там, сказали, будем разгонять демонстрантов», — отмечается в материале.

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Об автобусах, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов, также сообщает NEXTA Live. По его данным, транспортные средства с силовиками припаркованы на площади Мясникова, в нескольких кварталах от здания администрации президента.

О появлении военной техники в Минске стало известно в ночь на 9 августа (основной день голосования на выборах президента). На сделанных местными жителями видеозаписях и фотографиях видно, как военная техника появилась на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре города, а также на въезде в белорусскую столицу.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, президентские выборы, спецтехника, военные
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