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Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих

Говоря о действиях силовиков во время протестных акций, президент заявил, что у них «должен быть определенный тормоз». В то же время Лукашенко отметил, что не имеет претензий к действиям правоохранительных органов
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности страны, на котором попросил силовиков включить «определенный тормоз» и не избивать упавших людей.

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком, тот же омоновец 20-летний — чей-то ребенок, рядом живем уже второй год… И когда подло — это вот не по-мужски — заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид», — продолжил президент. Он добавил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим.

Лукашенко в очередной раз заявил, что протесты в Минске и других городах страны были организованы из-за рубежа: «Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы». По его словам, в первых рядах идут люди с криминальным прошлым, во вторых — с «приличным криминальным прошлым», а затем — «наши — где дети, где не совсем уже дети».

Людей, участвующих в протестах, «используют как пушечное мясо», убежден белорусский лидер. «Скажите, а как военному человеку действовать? <...> Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?» — заявил он. Лукашенко считает, что нужно остановиться, «взять голову в руки и успокоиться», а также «разобраться с теми, кто приехал сюда».

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Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал на них свыше 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10%. В первые дни акции сопровождались столкновениями с силовиками, в соцсетях появлялись фотографии и видео избиений протестующих и случайных людей. Тысячи человек были задержаны, пострадали десятки демонстрантов и сотрудников СМИ. После освобождения журналисты сообщали, что людей продолжали избивать и в местах содержания, а также лишали их еды и воды.

После этого сотрудники белорусских предприятий стали выходить на забастовки с требованием провести в стране честные выборы и прекратить насилие в отношении граждан. Жители республики начали выходить на мирные акции в формате «цепей солидарности», в которых часто принимают участие женщины. 13 августа министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за то, что травмы от силовиков получили случайные люди, «попавшие под раздачу».

Авторы: Владислав Гордеев, Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, протесты
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