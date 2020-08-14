Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих

Говоря о действиях силовиков во время протестных акций, президент заявил, что у них «должен быть определенный тормоз». В то же время Лукашенко отметил, что не имеет претензий к действиям правоохранительных органов

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности страны, на котором попросил силовиков включить «определенный тормоз» и не избивать упавших людей.

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

«Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком, тот же омоновец 20-летний — чей-то ребенок, рядом живем уже второй год… И когда подло — это вот не по-мужски — заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид», — продолжил президент. Он добавил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим.

Лукашенко в очередной раз заявил, что протесты в Минске и других городах страны были организованы из-за рубежа: «Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы». По его словам, в первых рядах идут люди с криминальным прошлым, во вторых — с «приличным криминальным прошлым», а затем — «наши — где дети, где не совсем уже дети».