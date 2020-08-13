Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 12:39
За сутки в Москве скончались 11 человек с диагнозом COVID-19 Общество, 23:14 Лукашенко выступит с экстренным обращением к народу Политика, 23:10 Палестина отозвала своего посла из ОАЭ Политика, 23:08 Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией Политика, 23:05 Минздрав Белоруссии попросил остановить «раскручивание спирали насилия» Общество, 22:37 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 22:28 Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд Экономика, 22:16 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 22:12 Карен Хачанов подтвердил участие в US Open Спорт, 22:11 США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub Политика, 22:09 В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко Политика, 22:04 ВОЗ заявила о планах изучить больше данных о российской вакцине от COVID Общество, 22:02 Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом Политика, 21:56 В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб человек Общество, 21:55
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией. При этом он извинился за задержания людей, которые случайно оказались в районе массовых беспорядков.

«Насилие надо остановить в головах. Это как один персонаж говорил про разруху в головах. Ведь любая революция, любой хаос — слава богу, что до революции у нас еще не дошло — порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики», — заявил глава ведомства.

По словам Караева, в Белоруссии люди всегда гордились правоохранительными органами. «Нашей безопасности и спокойствию завидовали все. Из-за чего мы их сейчас разрушаем, из-за каких целей? Мы же ухудшим, разрушим все, чего мы добились. Люди не ценят стабильность?» — задался вопросом глава МВД.

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко
Политика
Наталья Качанова

Караев извинился перед теми, кто был случайно задержан на акциях протеста: «За тех, кто не ушел вовремя, не успел отскочить, я хочу взять ответственность». «Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия», — сказал он.

За последние несколько дней протестов белорусская милиция задержала несколько тысяч человек в разных городах страны. При этом сотрудники МВД и военнослужащие для разгона демонстраций применили спецсредства: светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.

Поводом для массовых акций протеста стало объявление предварительных результатов президентских выборов. ЦИК Белоруссии заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей, а кандидат от оппозиционных сил Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Теги: Белоруссия, милиция
Материалы по теме
Минздрав Белоруссии попросил остановить «раскручивание спирали насилия»
Общество
В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter