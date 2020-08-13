Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией. При этом он извинился за задержания людей, которые случайно оказались в районе массовых беспорядков.

«Насилие надо остановить в головах. Это как один персонаж говорил про разруху в головах. Ведь любая революция, любой хаос — слава богу, что до революции у нас еще не дошло — порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики», — заявил глава ведомства.

По словам Караева, в Белоруссии люди всегда гордились правоохранительными органами. «Нашей безопасности и спокойствию завидовали все. Из-за чего мы их сейчас разрушаем, из-за каких целей? Мы же ухудшим, разрушим все, чего мы добились. Люди не ценят стабильность?» — задался вопросом глава МВД.

Караев извинился перед теми, кто был случайно задержан на акциях протеста: «За тех, кто не ушел вовремя, не успел отскочить, я хочу взять ответственность». «Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия», — сказал он.

За последние несколько дней протестов белорусская милиция задержала несколько тысяч человек в разных городах страны. При этом сотрудники МВД и военнослужащие для разгона демонстраций применили спецсредства: светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.

Поводом для массовых акций протеста стало объявление предварительных результатов президентских выборов. ЦИК Белоруссии заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей, а кандидат от оппозиционных сил Светлана Тихановская — чуть более 10%.