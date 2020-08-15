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AP показало видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Агентство Associated Press опубликовало полное видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

Внимание! Видео содержит натуралистичные кадры.

На опубликованном видео показаны вооруженные силовики, через некоторое время на кадрах появляется мужчина в белой футболке с большим красным пятном на груди. Пошатываясь, он идет в сторону силовиков и падает на дорогу.

Ранее агентство опубликовало стоп-кадр этой видеозаписи, из которого нельзя было сделать вывод, как именно погиб Тарайковский.

В то же время Euroradio показало видео, снятое с другого ракурса. По этому ролику видно, что в руках у мужчины ничего не было — он поднял их, когда шел навстречу силовикам. На записи также была запечатлена вспышка, похожая на выстрел, после чего мужчина остановился на несколько секунд и упал.

СМИ опубликовали новое видео предполагаемого момента гибели протестующего
Общество

Как заявили в МВД Белоруссии, Тарайковский погиб 10 августа около 23:00 на улице Притыцкого. Мужчина, как утверждает ведомство, попытался бросить в сотрудников милиции неустановленное взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Родственники погибшего настаивают, что он не мог этого сделать.

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По словам отца Тарайковского Валерия, у него есть видеозапись, опровергающая версию милиции. «Он шел по улице один. У меня есть видео — он идет в сторону ОМОНа, выстрел — и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все», — рассказывал он РБК.

Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

15 августа в Минске прошла акция в память о погибшем. Люди собрались у траурного зала на улице Ольшевского с цветами и флагами Белоруссии. На улице Притыцкого был организован стихийный мемориал.

Теги: Белоруссия, Минск, видео
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