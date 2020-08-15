AP показало видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Агентство Associated Press опубликовало полное видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

Внимание! Видео содержит натуралистичные кадры.

На опубликованном видео показаны вооруженные силовики, через некоторое время на кадрах появляется мужчина в белой футболке с большим красным пятном на груди. Пошатываясь, он идет в сторону силовиков и падает на дорогу.

Ранее агентство опубликовало стоп-кадр этой видеозаписи, из которого нельзя было сделать вывод, как именно погиб Тарайковский.

В то же время Euroradio показало видео, снятое с другого ракурса. По этому ролику видно, что в руках у мужчины ничего не было — он поднял их, когда шел навстречу силовикам. На записи также была запечатлена вспышка, похожая на выстрел, после чего мужчина остановился на несколько секунд и упал.