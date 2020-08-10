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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

Тихановская потребовала признать недействительными результаты выборов президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, она набрала 10% голосов, Лукашенко получил 80%
Светлана Тиханавская
Светлана Тиханавская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, уступающая на выборах президента Белоруссии действующему лидеру Александру Лукашенко, подала жалобу в Центризбирком, сообщил корреспондент РБК. Она требует признать недействительными результаты голосования.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80,08% голосов, Тихановскую поддержали 10,09 избирателей. Другие кандидаты получили менее 2% голосов.

В штабе Тихановской объявленные ЦИК результаты не признали. Они «не соответствуют реальности и противоречат здравому смыслу», заявила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

На участках за рубежом Тихановская набрала почти 80% голосов, следует из экзитполов, проведенных оппозицией. На участках в Белоруссии, по оценкам штаба, она набрала от 70 до 80% голосов.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Сама Тихановская считает, что победила на выборах президента Белоруссии. По ее словам, нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», несмотря на то что «избиратели сделали свой выбор».

После завершения голосования в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Для разгона демонстрантов милиция использовала дубинки, светошумовые гранаты и водометы. По данным правозащитного центра «Весна», в ходе столкновений пострадали несколько десятков человек, один погиб. МВД Белоруссии сообщило, что пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц.

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Тихановская считалась главным соперником Лукашенко на выборах. После того как ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского, арестовали и завели против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов, она выступила в качестве единого кандидата от оппозиции. 

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Авторы: Александр Атасунцев, Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии
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