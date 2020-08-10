Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

Сама Тихановская считает, что победила на выборах президента Белоруссии. По ее словам, нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», несмотря на то что «избиратели сделали свой выбор».

После завершения голосования в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Для разгона демонстрантов милиция использовала дубинки, светошумовые гранаты и водометы. По данным правозащитного центра «Весна», в ходе столкновений пострадали несколько десятков человек, один погиб. МВД Белоруссии сообщило, что пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц.

Тихановская считалась главным соперником Лукашенко на выборах. После того как ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского, арестовали и завели против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов, она выступила в качестве единого кандидата от оппозиции.