Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов
Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, уступающая на выборах президента Белоруссии действующему лидеру Александру Лукашенко, подала жалобу в Центризбирком, сообщил корреспондент РБК. Она требует признать недействительными результаты голосования.
Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80,08% голосов, Тихановскую поддержали 10,09 избирателей. Другие кандидаты получили менее 2% голосов.
В штабе Тихановской объявленные ЦИК результаты не признали. Они «не соответствуют реальности и противоречат здравому смыслу», заявила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.
На участках за рубежом Тихановская набрала почти 80% голосов, следует из экзитполов, проведенных оппозицией. На участках в Белоруссии, по оценкам штаба, она набрала от 70 до 80% голосов.