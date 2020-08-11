В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса Бизнес, 14:45 В МВД подтвердили применение спецсредств в Минске и Новополоцке Общество, 14:40 Фальков заявил о начале учебного года в большинстве вузов в очном формате Общество, 14:38 Ефремова госпитализировали из суда Общество, 14:34 Андрей Тихонов рассказал о деталях нападения Широкова на судью Спорт, 14:34 К Ефремову подали первый иск о компенсации Общество, 14:34 Белорусские власти разрешили журналистам Daily Storm вернуться в Москву Политика, 14:31 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:14 Издание Znak.com сообщило об исчезновении в Минске своего корреспондента Общество, 14:06 Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили Общество, 14:04 «Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC Крипто, 14:00 Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ Политика, 13:59 Аэропорт без Zara и оптимизм Adidas: главное в fashion-ретейле Pro, 13:58 В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы Политика, 13:58
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы

На опубликованном видео Светлана Тихановская зачитала текст с призывом к гражданам Белоруссии не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности

Video

Светлана Тихановская, бывшая основным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства, попросила своих сторонников «не противостоять милиции». Запись ее видеообращения опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы», ссылку на видео разместило в своем Telegram-канале государственное информагентство БелТА, опубликовавшее также текст обращения.

На видео Тихановская, опустив глаза и явно читая записанный текст, благодарит граждан Белоруссии за участие в выборах президента.

«Народ Белоруссии сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — говорит Тихановская, только на последних словах поднимая глаза на камеру.

Где именно и когда сделана запись, не известно.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская находится в этой стране. Он также заявил, что, перед тем как покинуть Белоруссию, Тихановская была задержана.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила РБК, что Тихановскую из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — отметила она. Ковалькова подтвердила, что и Тихановская, и Мороз находятся в Литве.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Изданию Tyt.by Ковалькова заявила, что у Тихановской не было выбора. «Она на свободе и жива. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — отметила она.

Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии
Политика

На YouTube-канале своего мужа Сергея, который по-прежнему находится в СИЗО, Тихановская заявила, что оказалась перед тяжелым выбором.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Тихановская.

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

По данным ЦИК Белоруссии, в ходе выборов за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей, за Лукашенко — 80,08%. Однако в штабе Тихановской отказались признать данные ЦИК, а сама она заявляла, что считает себя победительницей на выборах. По словам Тихановской, Лукашенко пытается удержаться силовыми методами, в то время как необходимо подумать о мирной передаче власти.

Автор: Евгений Калюков
Материалы по теме
Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии
Политика
МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии
Политика
КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter