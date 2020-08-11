В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы
Светлана Тихановская, бывшая основным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства, попросила своих сторонников «не противостоять милиции». Запись ее видеообращения опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы», ссылку на видео разместило в своем Telegram-канале государственное информагентство БелТА, опубликовавшее также текст обращения.
На видео Тихановская, опустив глаза и явно читая записанный текст, благодарит граждан Белоруссии за участие в выборах президента.
«Народ Белоруссии сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — говорит Тихановская, только на последних словах поднимая глаза на камеру.
Где именно и когда сделана запись, не известно.