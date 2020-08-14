Забастовки в Белоруссии. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
Премьер Белоруссии приехал к протестующим работникам тракторного завода Общество, 16:04 #пронауку: видеоигры развивают навыки чтения и эмпатию Стиль, 15:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 августа Общество, 15:54 Загитова сдала ЕГЭ по русскому на 51 балл перед поступлением на журфак Спорт, 15:48 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 15:48 Ряд цехов Минского тракторного завода остановил работу из-за протестов Общество, 15:44 Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти Политика, 15:41 Сколько стоит реализация ИТ-проекта инхаус и силами внешних подрядчиков Pro, 15:37 Эксперт предсказал «бум военного времени» в экономике США Инвестиции, 15:33 Штаб Тихановской назвал итоги выборов от ЦИК «заевшей пластинкой» Политика, 15:31 Забастовки в Белоруссии. Что важно знать Политика, 15:22 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:20 Путин сменил российского посла в Ливане Политика, 15:18 «Локомотив» расторг контракт с голкипером Медведевым Спорт, 15:15
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Забастовки в Белоруссии. Что важно знать

В четверг по меньшей мере на шести государственных предприятиях в Белоруссии прошли митинги с требованием остановить насилие и провести новые выборы, в пятницу число митингов на предприятиях возросло
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Возможны ли законные забастовки

В четверг, 13 августа, в белорусских СМИ и Telegram-каналах сообщалось о начале забастовок на многих предприятиях. В преддверии выборов стачки рассматривались членами объединенного штаба оппозиции как форма протеста на случай фальсификации итогов голосования. После того как местная ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко с результатом 80% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская и еще трое кандидатов оспорили этот результат. В штабе оппозиции начали выражать уверенность, что несогласные трудящиеся начнут забастовки. Собеседники РБК в штабе повторяли, что сами организацией забастовок не занимаются и даже не ведут статистику, какие предприятия могут принять в них участие.

Трудовым кодексом Белоруссии проведение забастовок разрешено. Согласно статье 11, работник имеет право на защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, соглашений и право на забастовку, а также право на участие в собраниях. В последние годы о забастовках в Белоруссии не сообщалось. Премьер-министр республики Роман Головченко в среду заявил, что никаких стачек и забастовок в стране нет. «Ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному», — заявил назначенный весной глава правительства.

РБК опросил работников нескольких предприятий, о забастовках на которых сообщалось. Большинство из них не подтвердили остановку производства, но рассказали о митингах или встречах рабочих с руководством.

Митинги на предприятиях в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Что происходило на предприятиях в четверг

  • Завод БелАЗ, расположенный в городе Жодино Минской области, — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности, как заявлено на сайте компании. По данным аудита за 2018 год, численность персонала всего холдинга — 13 082 человека. 13 августа несколько десятков работников вышли к заводоуправлению и скандировали: «Требуем национальную забастовку!» Днем к жителям города и работникам завода обратился мэр города Дмитрий Заблоцкий. Он пообещал, что машины БелАЗа не будут больше выделяться силовикам, сообщил РБК один из рабочих завода. «Обещает убрать ОМОН из города. Было человек 300–400 на территории БелАЗа и еще за территорией где-то примерно человек 100. Милиция была. В стороне стояли военные водометы. Сейчас завод и цеха работают. В 20:00 встреча с мэром на площади Грина», — сообщил рабочий. Другой работник БелАЗа подтвердил, что на заводе проходил митинг, выступающие требовали провести честные выборы. «Приехали мэр и бывший генеральный директор Петр Пархомчик, который теперь министр тяжелой промышленности. По численности [митингующих] точно не скажу, но больше 150 человек это точно», — оценил он. «Требования простые: убрать ОМОН из города, перестать выдавать им автомобили с завода служебные, перестать использовать насилие по отношению к людям, [провести] свободные и честные выборы. Реакция руководства есть. Мэр города пригласил на встречу в городе сегодня в 8 вечера», — сказал РБК еще один сотрудник БелАЗа.
  • Минский электротехнический завод имени Козлова — одно из крупнейших в Европе предприятий по выпуску электротехнического оборудования, утверждается на его сайте. Численность сотрудников на конец 2019 года — 4304 человека. «Сегодня днем выходила небольшая группа работников в цепь перед заводом», — сообщил РБК сотрудник завода.
  • Минский автомобильный завод (МАЗ) — производитель самосвалов и другой тяжелой техники. Численность коллектива — около 15 тыс. человек. На сайте предприятия опубликовано заявление: «Многотысячный колектив МАЗ — за единую и стабильную Беларусь! <...> Мы не должны идти на поводу у тех, кто сегодня сеет раздор и смуту, делит общество на своих и чужих! <...> Наш коллектив, как и весь белорусский народ, сделал свой выбор! Нам есть к чему стремиться, и мы будем делать это в мирной стране!» Несмотря на это заявление, в четверг сообщалось о начале забастовки на заводе. Однако выходящие с территории работники на вопросы журналистов, началась ли она, коротко отвечали: «Нет». Один из них по телефону рассказал, что на заводе «есть волнения, но пока ничего сверхъестественного». Он же сообщил, что руководство встретилось с сотрудниками. РБК направил запрос в пресс-службу МАЗа. Еще один сотрудник завода рассказал о подробностях встречи с гендиректором. «К двум часам работники вышли на центральную проходную, приехал генеральный директор, поговорили немного, сказал, что сейчас он не подготовлен. Решил собрать весь завод завтра в 12 часов. В основном требовали пересмотра итогов выборов», — сообщил он. По его оценке, в акции приняли участие около 500 сотрудников. «Многих просто не отпускали [начальники цехов]», — уточнил работник МАЗа.
  • В Гродно на территории производителя минеральных удобрений ОАО «Гродно Азот», где работает около 10 тыс. человек, утром 13 августа прошел митинг. «На самом деле был митинг на территории предприятия. Завтра в 10 часов утра будет заседание с заместителем МВД. Но часть людей собралась у заводоуправления и собиралась идти в центр города», — сообщил РБК работник «Гродно Азота».
  • Одними из первых в четверг о забастовке заявили сотрудники Белорусской государственной филармонии. Выход на мирную акцию против итогов выборов президента РБК подтвердил гендиректор филармонии Александр Никита. По его словам, в забастовке принимают участие работники филармонии и члены ансамбля «Сторожки». Они дали у входа в учреждение импровизированный концерт. На опубликованных роликах видно, что они стояли на ступенях с плакатами с надписью «У меня украли голос» и пели. Позже днем на сайте филармонии было опубликовано заявление, в котором говорится, что забастовка не была объявлена, но коллектив филармонии выступает против насилия.
  • Компания «Керамин» (создана на базе Минского кирпичного завода № 10), численность сотрудников — более 2,5 тыс. человек. Днем у здания предприятия, как сообщил белорусский портал Tut.by, прошла акция против насилия, организованная сотрудницами. «С 12:00 до 13:00 работники вышли в поддержку народа и вернулись на рабочие места. Было около 100 человек», — подтвердил РБК работник ОАО «Керамин».
  • Сотрудники гродненского частного предприятия «Терразит Плюс» (выпускает изделия из ПВХ и алюминия) заявили о забастовке, они требуют остановить насилие, освободить задержанных, провести новые выборы, обеспечить граждан достоверной информацией о происходящих событиях.
Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Происходящее в четверг — это пока не забастовки, а митинги людей, которые выдвигают политические требования, обращает внимание российский эксперт по российско-белорусским отношениям Андрей Суздальцев. Он указывает, что численность массовых акций в республике не снижается, что позволяет прогнозировать усиление протеста в выходные, а на следующей неделе могут начаться и реальные забастовки.

В Минске проходят акции в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Какие предприятия присоединились в пятницу

  • Несколько десятков работников Минского метрополитена собрались перед станциями с лозунгами против насилия в отношении мирных граждан. Движение метрополитена не прерывалось, всего на предприятии работают почти 5 тыс. человек.
  • На Белорусском металлургическом заводе в Жлобине, где работают около 11 тыс. человек, прошли митинги.
  • Сотрудники Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей (подведомственный Госкомвоенпрому), сотрудники ОАО «Белшина» также вышли на митинги.
  • На Минском моторном заводе несколько десятков человек потребовали встречи с руководством. «Забастовка — это очень громко сказано, это выгодно для сил, которые хотят внести какой-то деструктив и дестабилизировать обстановку, — сообщила РБК начальник службы по информационной работе и связям с общественностью завода Ксения Пересторонина. — На самом деле предприятие работало и работает в абсолютно штатном режиме. Конечно, учитывая ситуацию в стране неоднозначную, у людей присутствует социальная напряженность, и они высказывают свои гражданские позиции и, конечно, хотят разговора». По словам Пересторониной, руководство предприятия «пошло по цехам», и позже состоится общая встреча сотрудников и руководителей. Всего на заводе трудятся около 4 тыс. человек.
  • Сообщается и о митингах на крупнейшем производителе калийных удобрений — ОАО «Беларуськалий».
  • На одном из двух нефтеперерабатывающих заводов страны — новополоцком «Нафтане» прошли две встречи с рабочими — в актовом зале и на улице. Именно это предприятие получает партию нефти из США после того, как начались проблемы с поставками из России. Как сообщили на предприятии 13 августа агентству БелТА, первый состав с нефтью сорта White Eagle Blend («Белый орел»), специально разработанный в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ, поступил на предприятие. Вся партия должна быть доставлена в течение августа.

Снова вышли на митинги работники «Гродно Азота», БелАЗа, Минского автозавода (МАЗ). Помимо этого были опубликованы фото и видео с акций протеста мебельной фабрики «ЗОВ» в Гродно, Белорусской АЭС, Гроднопромстроя, филиала «Минских кабельных сетей», Бакунинского авторынка в Гомеле, локомотивного депо «Лида» Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в пятницу заявил, что остановки опасны для производства: «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство». Остановкой белорусских производителей немедленно воспользуются конкуренты, уверен он: «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить» (цитата по БелТА).

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Роман Кирьянов, Майя Бобенко, Екатерина Костина, Ксения Сигаева
Теги: Белоруссия, забастовка, протесты, выборы
Материалы по теме
Работники БелАЗа потребовали провести национальную забастовку
Общество
На Минском маргариновом заводе опровергли информацию о забастовке рабочих
Политика
Появились фото с забастовки на электротехническом заводе в Минске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter