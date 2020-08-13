СМИ назвали имя погибшего в ходе протестов в Минске

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Погибшим 10 августа в ходе протестов в центре Минска оказался 34-летний Александр Тарайковский. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на его жену.

Согласно официальной версии, во время столкновения с силовиками мужчина попытался бросить в них неустановленное взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руках. Тем не менее супруга погибшего заявила, что он не мог этого сделать.

«Ничего при нем не было, ничего этого он не умеет. Пошел в майке, шортах, с телефоном», — подчеркнула она, добавив, что ее муж был очень возмущен тем, что людей задерживают и стреляют по ним.

Женщина уточнила, что около 22:30 Тарайковский позвонил ей и сказал, что идет домой, но после этого больше не выходил на связь. Супруга выразила недоумение, почему сотрудники правоохранительных органов не связались с семьей после его гибели — она искала его около двух суток. У Александра Тарайковского остались трехлетняя дочь, отец и сестра.