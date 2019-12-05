Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,24 63,56 EUR Нал. 71,18 70,46 USD Бирж. 63,83 -0,13 EUR Бирж. 70,72 -0,12 USD ЦБ. 64,19 +0,05 EUR ЦБ. 71,11 +0,05 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 7317,70 +126,90 IMOEX 2902,12 +0,05% RTSI 1432,43 +0,17% Brent 63,00 -0,11% DJIA 27649,78 +0,53% Nasdaq 8566,67 +0,54%
Налог получил химическое обоснование
Лента новостей
Три причины начать инвестировать в киберспорт прямо сейчас 10:00, PRO Китайское СМИ объяснило представление о «воинственности» россиян 09:53, Общество Спрос бизнеса на аренду городских помещений в Москве вырос в 3 раза 09:50, Недвижимость Бизнес профинансирует ледокольный флот для Севморпути 09:45, Бизнес На выдумки хитры: неожиданные предметы для совместного потребления 09:45, Экономика шеринга  Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор 09:42, Общество Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее 09:33, РБК и Райффайзенбанк Как высокая цена аренды помещений породила взрыв интереса к коворкингу 09:24 В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме 09:19, Общество В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду 09:18, Общество Палатки с гостиничным сервисом: как развивается глэмпинг в России 09:15, Недвижимость Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития 09:12 Век учения: что делать, чтобы не потерять работу 09:04, Партнерский материал Скамейка запасных: как сформировать кадровый резерв компании 09:03, PRO «Газпром», нефть, Tiffany & Co.: за какими котировками следить сегодня 09:00, Quote Для отечественного софта разработали критерии господдержки 09:00, Технологии и медиа В Белом доме отреагировали на слушания по импичменту Трампа 08:51, Политика Ретейлеры предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ 08:49, Общество СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска 08:37, Общество Развенчиваем мифы о глютене 08:35, РБК Стиль и Barilla Двое пострадавших при стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор погибли 08:18, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:17, Общество Как открыть школу блогеров, если тебе 19 лет 08:04, РБК Стиль и YE’S apartaments Эксперты предложили уточнить «экономические» статьи Уголовного кодекса 08:00, Политика Михаил Гуцериев: здесь на семейный бизнес смотрят как на мафиозный клан 07:47, PRO Развали свой бизнес. Тест 07:35, РБК и УРАЛСИБ В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники 07:34, Общество Суд в Алтае осудил убившую своего 11-месячного ребенка мать 07:32, Общество
Газета
Налог получил химическое обоснование
Газета № 196 (3151) (0512) Бизнес,
0
Налог получил химическое обоснование
Правительство введет НДПИ на попутный газ с 2022 года
Власти не откажутся от введения налога на попутный нефтяной газ, вызвавшего критику «Сибура» и нефтяников. Но готовы снизить ставки и направить деньги на поддержку газохимии, а не на компенсацию льгот для Приобского месторождения
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ) с 2022 года в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м, с последующим увеличением: с 2024 года — 100 руб., с 2026 года — 150 руб. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 29 ноября. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из участников совещания.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2022 года нефтяники будут платить в бюджет 4,5 млрд руб. в год, с 2024-го — 9 млрд руб., с 2026-го — 13,4 млрд руб.

Утвержденная ставка НДПИ намного меньше первоначального плана Минфина: ранее министерство предлагало установить ее на уровне 385 руб. на 1 тыс. куб. м, или 34 млрд руб. в год. Этот вариант вызвал резкую критику крупнейшей в Восточной Европе нефтехимической компании «Сибур» и нефтяных компаний. Введение нового налога идет «вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта», указывал тогда представитель «Сибура».

Представитель Козака отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Сибура».

Введение НДПИ на попутный нефтяной газ с 2022 года — это негативный сигнал для газохимии, сказал РБК член совета директоров Иркутской нефтяной компании Сергей Донской. «Информация о вводе НДПИ на ПНГ потребует переоценки инвестиций в проекты, необходимость пересчитывать параметры окупаемости в новых налоговых условиях», — пояснил он.

На что пойдут деньги от нового налога

Изменилась по сравнению с изначальной концепцией Минфина и логика введения налога. Если раньше министерство хотело с помощью налога на ПНГ компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», то теперь вырученные деньги будут направляться на поддержку нефтегазохимии, следует из протокола совещания.

Правительство давно обсуждает введение налоговых вычетов на этан и СУГ (сжиженные углеводородные газы), которые используют химические компании в качестве сырья. Раньше в качестве источника для финансовой поддержки газохимии правительство обсуждало вариант повышения экспортных пошлин на СУГ. Теперь налог на ПНГ планируется ввести, «имея в виду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ», указано в документе.

С 2022 года, одновременно с введением НДПИ на ПНГ, переработчики этана и СУГ смогут получить налоговые вычеты: на этан — 9 тыс. руб. на тонну сырья, на СУГ — от 4,5 тыс. руб. за тонну с постепенным ростом до 7,5 тыс. руб. на тонну в 2026 году. При этом компании смогут претендовать на льготы только на сырье для новых предприятий, введенных с 1 января 2022 года, или в том случае, если инвесторы обязуются вложить не менее 65 млрд руб. в модернизацию заводов.

Приобское без решения

О компенсации выпадающих доходов бюджета от льгот для Приобского месторождения в протоколе не сказано. Решение пока не принято, сказал РБК источник, близкий к правительству.

Президент Владимир Путин еще летом одобрил новые льготы для Приобского месторождения стоимостью 600 млрд руб. за десять лет. Но Минфин заявил, что не может допустить таких выпадающих доходов бюджета и повысит налоги, а именно: введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ. Это единственное полезное ископаемое, которое не облагается рентой, а это недопустимо, заявили тогда в Минфине. Минэнерго и «Роснефть» настаивали, что налоговые стимулы для Приобского окупятся и так, за счет роста добычи на месторождении и, соответственно, налогов. Старший вице-президент «Роснефти» Павел Федоров обещал государству дополнительные налоги в 660 млрд руб. и дивиденды в 120 млрд руб. только со стороны «Роснефти».

В случае запуска всех заявленных крупных нефтехимических проектов инвесторы смогут получать до 58 млрд руб. налоговых вычетов на этан ежегодно, подсчитал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Производители СУГ в 2022 году могут получить около 7 млрд руб., а с 2026 года из-за роста ставки акциза и ввода новых нефтехимических мощностей эта сумма может возрасти до 25 млрд руб. в год, говорит аналитик. По его словам, выплаты акциза как по СУГ, так и по этану могут еще увеличиться, если будут заключены соглашения о модернизации производств.

Попутный нефтяной газ — побочный продукт добычи нефти, примерно половину объема которого нефтяники направляют на переработку и газохимию, в том числе около 23 млрд куб. м в год продают «Сибуру» в качестве сырья. Выходит, что за счет добычи нефтяники частично будут субсидировать газохимию, отмечает аналитик АКРА Василий Танурков. Такое решение выглядит логичным: во-первых, это небольшой рост налоговой нагрузки для добычи, во-вторых, газохимия приносит больший эффект для бизнеса с точки зрения создания добавленной стоимости, считает собеседник РБК.

Налоговые изменения будут стимулировать нефтяников на развитие собственных нефте- и газохимических проектов, указывает Танурков. Компании уже развивают нефтехимию: с одной стороны, им сложно серьезно нарастить добычу с учетом сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК, с другой — темпы роста спроса на нефть замедляются, пик придется на 2030–2040 годы, а после этого главным драйвером роста спроса на нефть будут нефтехимические предприятия, заключает он.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Антон Силуанов , Дмитрий Козак , «Сибур» , «Роснефть» , Минфин , «Газпром нефть»
Материалы по теме
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Бизнес
Во сколько обойдутся новые льготы для нефтяного месторождения «Роснефти» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter