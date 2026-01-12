 Перейти к основному контенту
0

Шишкарев заявил о беседе в полиции ОАЭ из-за заявления об угрозах

Беседа была связана с заявлением гражданина Украины, сообщил Сергей Шишкарев, опровергая обвинения. Он решил подать иск из-за «кампании по дискредитации»
Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником полиции по поводу заявления гражданина Украины об угрозах со стороны предпринимателя.

«При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е. Н. о якобы угрозах с моей стороны «порезать его женский половой орган ножом», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Шишкарев подчеркнул, что никому не угрожал и «не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени».

Сергей Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Бизнесмен заявил, что против него развернута кампания «по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов», поэтому он решил обратиться с иском в суд, содержание и суть которого пообещал раскрыть после его регистрации.

«Имею основания полагать, что заказчиками и идеологами кампании по дискредитации моего честного имени и деловой репутации являются члены организованной группы, действующие по предварительному сговору и в корыстных интересах. Соответствующие заявления на предмет действий данных лиц будут намерен подать в российские правоохранительные органы в установленном порядке», — написал он.

О том, что Шишкарев стал фигурантом расследования в Дубае и в его отношении избиралась подписка о невыезде, ранее сообщили два источника РБК. Речь шла про заявление о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании, говорили собеседники РБК.

Вечером 11 января в телеграм-канале Шишкарева был опубликован пост с цитатой из «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил»

Материал дополняется

