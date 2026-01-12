 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь ПВО сбило над Россией 13 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 13 беспилотников, сообщило Минобороны.

Четыре аппарата перехватили над Ростовской областью, по два — над Курской областью, Крымом, Адыгеей и акваторией Черного моря, а один дрон сбили над территорией Воронежской области.

Средства ПВО сбили 33 дрона над российскими регионами за три часа
Политика

За ночь полеты также приостановили в аэропортах Геленджика и Волгограда.

Утром 11 января Минобороны отчиталось о перехвате семи беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники Ростовская область Курская область Крым Адыгея Воронежская область Минобороны
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Стали известны победители «Золотого глобуса» Общество, 09:00
Как прошел «Золотой глобус — 2026»: фоторепортаж и победители Life, 08:57
Шишкарев заявил о беседе в полиции ОАЭ из-за заявления об угрозах Бизнес, 08:33
Трамп рассказал, что Гренландию обороняют только две собачьих упряжки Политика, 08:28
Как утвердить план работы по воинскому учету на 2026 годПодписка на РБК, 08:26
Овечкин повторил личный рекорд сезона после гола в четвертом матче подряд Спорт, 08:18
Что ждет рынок коммерческой недвижимости в 2026 годуПодписка на РБК, 08:18
Цена золота впервые в истории превысила $4600, серебра — $83 за унцию Инвестиции, 08:12
Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии Политика, 08:03
«Сбер» оценил миграцию россиян между регионами и в столицыПодписка на РБК, 08:00
Структурирование в 2026 году: что меняется для владельцев активовПодписка на РБК, 07:57
За ночь ПВО сбило над Россией 13 дронов Политика, 07:51
Поселок в Хабаровском крае остался без воды и тепла при сильных морозах Общество, 07:41
В Эрмитаже произошло короткое замыкание Общество, 07:38