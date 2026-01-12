За ночь ПВО сбило над Россией 13 дронов

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 13 беспилотников, сообщило Минобороны.

Четыре аппарата перехватили над Ростовской областью, по два — над Курской областью, Крымом, Адыгеей и акваторией Черного моря, а один дрон сбили над территорией Воронежской области.

За ночь полеты также приостановили в аэропортах Геленджика и Волгограда.

Утром 11 января Минобороны отчиталось о перехвате семи беспилотников над Белгородской и Курской областями.