За ночь ПВО сбило над Россией 13 дронов
В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 13 беспилотников, сообщило Минобороны.
Четыре аппарата перехватили над Ростовской областью, по два — над Курской областью, Крымом, Адыгеей и акваторией Черного моря, а один дрон сбили над территорией Воронежской области.
За ночь полеты также приостановили в аэропортах Геленджика и Волгограда.
Утром 11 января Минобороны отчиталось о перехвате семи беспилотников над Белгородской и Курской областями.
