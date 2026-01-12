 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп рассказал, что Гренландию обороняют только две собачьих упряжки

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек, заявил Трамп в ходе общения с журналистами. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Вы знаете, из чего состоит их защита? В двух собачьих упряжках. Тем временем повсюду находятся русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, сделали ли США политическое предложение Гренландии или Дании.

Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Ранее два дипломата, которые посещали совещания НАТО, заявили The Times, что заявления президента Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом же сообщил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде.

Неделю назад Трамп снова заявил, что США необходимо присоединить Гренландию. В противном случае остров, по его словам, будет захвачен Россией или Китаем. О планах присоединить страну американский президент заявлял с момента вступления в должность. Власти Дании немедленно ответили, что Пекин не проявлял никакой заинтересованности в Гренландии, кроме желания в 2018 году построить там аэропорты и небольшой доли в местных горных разработках.

