Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

В Минэнерго на момент публикации не ответили на запрос РБК. В аппарате Дмитрия Козака и в ФАС подтвердили получение письма, но от дальнейших комментариев отказались. Представитель ФАС сообщил, что служба пока формирует позицию.

Директор департамента Минфина Алексей Сазанов ранее говорил журналистам, что сейчас в России создан «очень комфортный уровень налогообложения» нефтяной отрасли, что подтверждается хорошими финансовыми показателями нефтяных компаний, доходности которых с каждым годом растут. Уменьшение же отчислений в бюджет со стороны нефтегазовой отрасли может привести к драматическим социальным последствиям, озвучивал он позицию Минфина.

Чем недовольны независимые нефтяники

В 2018 году, по данным Минэнерго, российские нефтяные компании добыли 89,5 млрд куб. м попутного нефтяного газа — побочного продукта при добыче нефти. Из общего объема, уточняет источник РБК, близкий к министерству, на независимые компании пришлось 2% добычи ПНГ.

Теоретически все нефтяные компании могут отделять попутный нефтяной газ от нефти на специальных установках, подготавливать его и продавать, указывает Корзун. Например, «Сибур» покупает около 23 млрд куб. м ПНГ в год у «Роснефти», «Газпром нефти», «РуссНефти», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и «Газпрома». Но для независимых небольших компаний это практически невозможный сценарий, говорится в обращении «Ассонефти».

Основные причины две:

строительство многоступенчатых компрессоров для отделения и подготовки небольших объемов ПНГ не окупается;

нефтяные участки малых компаний зачастую находятся слишком далеко от магистральных газопроводов, а строительство новых веток до магистральной трубы экономически невыгодно.

В результате единственное, что остается независимым компаниям, — закачивать газ обратно в пласт для поддержания давления и увеличения нефтеотдачи или сжигать на факеле. В первом случае компаниям придется многократно платить НДПИ за «многоразовую» добычу попутного нефтяного газа, тогда как отказаться от закачки в пласт нельзя: может упасть добыча нефти. Во втором — налог будет добавляться к штрафам, которые по закону нефтяники платят за сжигание ПНГ с 2012 года.

Хуже всего придется разработчикам малых и мельчайших месторождений (с объемом запасов 10–15 млн т), уровень окупаемости которых и без того крайне низок, пишет Корзун. Интерес к таким месторождениям постоянно падает, а дополнительная налоговая нагрузка окончательно убьет спрос на мелкие месторождения, заключает глава ассоциации.

Повлияют ли проблемы небольших компаний на отрасль

Независимые нефтяники играют небольшую роль в отрасли: в 2018 году они добыли только 11,4% нефти в России, остальное пришлось на крупные вертикально интегрированные компании (ВИНКи: «Роснефь», ЛУКОЙЛ и так далее) и участников соглашений о разделе продукции (проекты со специальным налоговым режимом с участием иностранных инвесторов).

Основной признак малых независимых компаний — отсутствие вертикальной интеграции (наличия всех трех видов бизнеса: добычи, переработки и розницы. — РБК), что делает их полностью зависимыми от рентабельности добычи, отмечает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Поэтому любые изменения НДПИ для них критичнее, чем для ВИНК, объясняет он.

В последние несколько лет власти обсуждали идею системы «пряников и льгот» для независимых нефтяников: они создают конкуренцию за ресурсы, развивают технологии, так как, как правило, разрабатывают более сложные запасы, чем крупные игроки, рассказывает федеральный чиновник. Но до сих пор отдельного системного стимулирования небольших компаний не выработано.

За исключением Минэнерго, судьба малых компаний традиционно остается вне поля зрения правительства, соглашается Белогорьев. Но в разрабатываемых документах Минэнерго (в частности, проект Энергостратегии России на период до 2035 года и Генеральной схемы нефтяной отрасли), по словам эксперта, им отводится заметная роль. В перспективе независимые должны обеспечивать не менее 15% российской добычи, создавать дополнительный спрос на инновации в нефтесервисе, а главное — взять на себя риски по разработке низкорентабельных малых и средних месторождений, из которых по сути состоит весь нераспределенный фонд недр, подчеркивает собеседник РБК.

«При обсуждении мер стимулирования добычи и переработки нефти за счет предоставления нефтяной отрасли дополнительных преференций не стоит забывать, что это приводит к сокращению доходов бюджета страны», — говорил ранее журналистам директор департамента Минфина Алексей Сазанов. По его словам, расходные обязательства бюджета, в том числе социальные, из года в год растут, «поэтому при предоставлении льгот всегда нужно думать о том, как их компенсировать».