 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стали известны победители «Золотого глобуса»

Лучшим драматическим фильмом на «Золотом глобусе» стал «Хэмнет»
Главную награду получила картина режиссера Хлои Чжао, снятая по книге Мэгги О'Фаррелл. Она повествует об истории семьи английского поэта Уильяма Шекспира, в частности о смерти его 11-летнего сына Хэмнета от чумы
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фильм «Хэмнет» получил награду «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм». Видеозапись 83-й церемонии вручения премии опубликована на YouTube-канале «Золотого глобуса».

Картина режиссера Хлои Чжао была снята по одноименной книге Мэгги О'Фаррелл. Фильм повествует об истории семьи английского поэта Уильяма Шекспира, в частности о смерти его 11-летнего сына Хэмнета от чумы.

На премию также были номинированы фильмы «Франкенштейн» Гюльермо дель Торо, «Это была просто случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонса Фильо и «Сентиментальная ценность» Йоахима Триера, а также фильм «Грешники» Райана Куглера.

Кинотеатры установили исторический рекорд «новогодней битвы»
Технологии и медиа
Фото:Pradeep Gaur / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Чжао выиграла в номинации за лучшую режиссуру в драматическом фильме, а также была номинирована на награды в категории «лучший сценарий».

Помимо этого актриса Джесси Бакли, сыгравшая жену Шекспира Агнес, получила премию за лучшую женскую роль, а ее коллега по съемочной площадке Пол Мескал был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана.

Кто получил награды в других номинациях:

  • «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона: «лучший художественный фильм — мюзикл или комедия»;
  • «Кейпоп-охотницы на демонов» Мэгги Кан и Криса Аппельханса: «лучший анимационный фильм»;
  • «Секретный агент» (режиссер Клебер Мендонса Фильо): «лучший художественный фильм не на английском языке»;
  • Вагнер Моура в фильме «Секретный агент»: «лучшая мужская роль в драме»;
  • «Питт» — режиссеров Джона Камерона, Джона Уэллса и других: «лучший телесериал»;
  • Пол Томас Андерсон: «лучший режиссер» и «лучший сценарий» в художественном фильме за картину «Битва за битвой».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Александра Озерова
Золотой глобус лучший фильм номинация награда
Материалы по теме
Кто стал лауреатом премии «Золотой глобус». Фотогалерея
Общество
Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус»
Общество
Кто получил «Золотой глобус» в 2024 году. Фотогалерея
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 10:34
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 10:29
Глава Севастополя рассказал о повреждениях домов во время ночной атаки Политика, 10:23
Как изменилась десятка крупнейших застройщиков жилья России в 2025 году Недвижимость, 10:20
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 10:09
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Во сколько обходится владение электрокаром в России. Мы все посчитали Авто, 10:00
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае Политика, 09:56
В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
РАДИО
 Общество, 09:51
Смена массового найма на «золотой состав»: как бизнес борется с текучкойПодписка на РБК, 09:50
Кулеба назвал референдум по Донбассу защитой от «политической похоти» Политика, 09:49
Белый дым. Ученые назвали три главных фактора карьеры в компании Образование, 09:45
Секретная служба нашла подозрительный предмет перед кортежем Трампа Политика, 09:38