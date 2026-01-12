Стали известны победители «Золотого глобуса»

Главную награду получила картина режиссера Хлои Чжао, снятая по книге Мэгги О'Фаррелл. Она повествует об истории семьи английского поэта Уильяма Шекспира, в частности о смерти его 11-летнего сына Хэмнета от чумы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фильм «Хэмнет» получил награду «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм». Видеозапись 83-й церемонии вручения премии опубликована на YouTube-канале «Золотого глобуса».

Картина режиссера Хлои Чжао была снята по одноименной книге Мэгги О'Фаррелл. Фильм повествует об истории семьи английского поэта Уильяма Шекспира, в частности о смерти его 11-летнего сына Хэмнета от чумы.

На премию также были номинированы фильмы «Франкенштейн» Гюльермо дель Торо, «Это была просто случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонса Фильо и «Сентиментальная ценность» Йоахима Триера, а также фильм «Грешники» Райана Куглера.

Чжао выиграла в номинации за лучшую режиссуру в драматическом фильме, а также была номинирована на награды в категории «лучший сценарий».

Помимо этого актриса Джесси Бакли, сыгравшая жену Шекспира Агнес, получила премию за лучшую женскую роль, а ее коллега по съемочной площадке Пол Мескал был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана.

Кто получил награды в других номинациях:

«Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона: «лучший художественный фильм — мюзикл или комедия»;

«Кейпоп-охотницы на демонов» Мэгги Кан и Криса Аппельханса: «лучший анимационный фильм»;

«Секретный агент» (режиссер Клебер Мендонса Фильо): «лучший художественный фильм не на английском языке»;

Вагнер Моура в фильме «Секретный агент»: «лучшая мужская роль в драме»;

«Питт» — режиссеров Джона Камерона, Джона Уэллса и других: «лучший телесериал»;

Пол Томас Андерсон: «лучший режиссер» и «лучший сценарий» в художественном фильме за картину «Битва за битвой».