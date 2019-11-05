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«Сибур» раскритиковал инициативу Минфина о налоге на сырье для нефтехимии
Льготы для нефтяных компаний могут обернуться проблемами для «Сибура» — Минфин предложил ввести налог на попутный нефтяной газ, который является ключевым сырьем для нефтехимической компании Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко
Леонид Михельсон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предложение Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) может ударить по «Сибуру» — крупнейшей нефтехимической компании в Восточной Европе, которую контролируют бизнесмены Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Сейчас ПНГ не облагается НДПИ в России, но Минфин предлагает распространить налог на него в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти» общим объемом 600 млрд руб. на десять лет, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Налоговый кодекс, опубликованной на портале раскрытия правовой информации.

«В мировой практике нет примеров налогообложения попутного нефтяного газа, поскольку он является побочным продуктом нефтедобычи», — заявил РБК представитель «Сибура» в ответ на запрос об этой инициативе Минфина. По его мнению, предложения по введению НДПИ на ПНГ «идут вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта».

Минфин предложил ввести НДПИ на ПНГ еще летом, но «из-за абсурдности идеи отказался от нее», рассказывал РБК источник, близкий к профильному министерству, отказ от намерений подтверждал и собеседник в одной крупной компании. Но в конце октября предложение ввести НДПИ на попутный нефтяной газ появилось в проекте закона о льготах для Приобского месторождения: ставку налога предлагается установить на уровне 385 руб. за 1 тыс. куб. м. Это позволит бюджету получать около 33 млрд руб. в год (в 2018 году в России было добыто 87 млрд куб. м ПНГ).

Как новый налог может отразиться на «Сибуре»

«Сибур» покупает у нефтяников примерно 22–23 млрд куб. м ПНГ, то есть четверть всего добываемого в стране попутного нефтяного газа. Из переработанного ПНГ компания получает сырье для нефтехимии. Нефтяные компании в свою очередь за счет этого увеличивают процент полезного использования газа: с 2012 года государство штрафует их за сжигание ПНГ на факеле, так как в атмосферу выбрасывается большое количество парниковых газов — диоксида углерода (СО2), метана и других опасных для окружающей среды компонентов.

Если инициатива Минфина будет поддержана правительством, и нефтяники смогут полностью переложить НДПИ на ПНГ в контрактные цены, то стоимость сырья для «Сибура» вырастет примерно на 7%, или на 8,5–9 млрд руб. в год, то есть на 4–5% от текущей EBITDA компании, подсчитала аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. Но сценарий, когда дополнительная налоговая нагрузка ляжет только на «Сибур», маловероятен, оговаривается она.

«Сибур» осенью 2019 года запустил в тестовом режиме крупнейший нефтехимический комплекс в России стоимостью почти $9 млрд — «Запсибнефтехим», сырье для которого он получает в том числе из ПНГ. Завод мощностью 2 млн т, построенный с нуля, будет производить различные марки полиэтилена и полипропилена. Введение НДПИ на ПНГ чувствительно, но не критично для конкурентоспособности продукции «Сибура», указывает Дышлюк.

Как Минфин объяснял свою инициативу

Попутный нефтяной газ — это полезное ископаемое, которое в отличие от всех полезных ископаемых имеет нулевую ренту, а это недопустимо, передал РБК через представителя директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Это вынужденная мера: компенсация выпадающих доходов бюджета от предоставления льгот необходима, чтобы в полном объеме профинансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства, добавил он. 

Но сейчас правительство, наоборот, обсуждает стимулирование нефтехимии за счет налоговых вычетов на сырье — этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), которые в том числе являются продуктами переработки ПНГ, напоминает Дышлюк.

Введение НДПИ на ПНГ приведет к трем негативным последствиям, сказал РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств. С одной стороны, появляется еще один вид перекрестного субсидирования в нефтянке, с другой — сумма налога превысит выпадающие доходы бюджета, так как добыча на Приобском месторождении будет выше с учетом льгот. Наконец, введение НДПИ нанесет ущерб нефтехимии, которую правительство, напротив, намерено субсидировать, заключил собеседник РБК.

Для нефтяников введение налога на ПНГ не будет слишком чувствительным и снизит их рентабельность в среднем на $0,1–0,15 на баррель нефти (в 2018 году «Роснефть» генерировала в среднем $13 операционного потока на баррель, ЛУКОЙЛ — $17, «Газпром нефть» — $19), сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Но сама логика введения нового налога кажется сомнительной: получается, что льготы для одних компаний по факту субсидируются налогами для других, указывает он.

Предлагаемый сценарий удивил и Дышлюк из Газпромбанка: «Почему нефтехимики должны платить за льготы для нефтяных компаний?» — задается вопросом она. «Если и вводить НДПИ на ПНГ, то одновременно с механизмом 100-процентного вычета по нему в случае дальнейшей переработки газа», — предлагает источник РБК, близкий к крупной топливно-энергетической компании.

Представители вице-премьера Дмитрия Козака (курирует в правительстве ТЭК) и Минэнерго отказались от комментариев. Представители крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» — не ответили на вопросы РБК.

Автор: Алина Фадеева
Теги: СИБУР, минфин
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