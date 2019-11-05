«Сибур» раскритиковал инициативу Минфина о налоге на сырье для нефтехимии

Льготы для нефтяных компаний могут обернуться проблемами для «Сибура» — Минфин предложил ввести налог на попутный нефтяной газ, который является ключевым сырьем для нефтехимической компании Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко

Леонид Михельсон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предложение Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) может ударить по «Сибуру» — крупнейшей нефтехимической компании в Восточной Европе, которую контролируют бизнесмены Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Сейчас ПНГ не облагается НДПИ в России, но Минфин предлагает распространить налог на него в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти» общим объемом 600 млрд руб. на десять лет, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Налоговый кодекс, опубликованной на портале раскрытия правовой информации.

«В мировой практике нет примеров налогообложения попутного нефтяного газа, поскольку он является побочным продуктом нефтедобычи», — заявил РБК представитель «Сибура» в ответ на запрос об этой инициативе Минфина. По его мнению, предложения по введению НДПИ на ПНГ «идут вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта».

Минфин предложил ввести НДПИ на ПНГ еще летом, но «из-за абсурдности идеи отказался от нее», рассказывал РБК источник, близкий к профильному министерству, отказ от намерений подтверждал и собеседник в одной крупной компании. Но в конце октября предложение ввести НДПИ на попутный нефтяной газ появилось в проекте закона о льготах для Приобского месторождения: ставку налога предлагается установить на уровне 385 руб. за 1 тыс. куб. м. Это позволит бюджету получать около 33 млрд руб. в год (в 2018 году в России было добыто 87 млрд куб. м ПНГ).

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