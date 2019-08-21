Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти». Об этом сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров, передает «Интерфакс».

«Стимулы были одобрены президентом Российской Федерации», — сказал он. Он добавил, что компания получила положительное заключение со стороны Минприроды и Минэнерго на расчет объемов данных стимулов. Сейчас началась процедура их оформления в федеральных органах, сказал Федоров.

«В части оценки эффекта от данных инвестиционных стимулов на период с 2020 по 2025 год компания сможет добыть дополнительно на Приобском месторождении более 70 млн т нефти», — приводит слова Федорова ТАСС. По его словам, с помощью новых инвестиционных стимулов «Роснефть» сможет вложить дополнительные деньги в развитие Приобского месторождения на фоне снижения платы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за данный участок в размере 46 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет.

Федоров отметил, что сумма доходов государства от дополнительно выплаченных налогов составит 660 млрд руб., а дополнительный дивидендный поток — 120 млрд руб.

Еще 10 июля Путин по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли поручил Минэнерго и Минфину представить финансово‑экономическое обоснование предложений по поддержке государством разработки Приобского месторождения. «Роснефть» попросила предоставить этому месторождению инвестстимулы, аналогичные тем, которые предоставлялись для Самотлорского месторождения, которое также принадлежит компании.