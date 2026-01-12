Овечкин повторил личный рекорд сезона после гола в четвертом матче подряд

Овечкин поразил ворота в четвертом матче подряд, что является повторением личного рекорда сезона. В последних четырех играх россиянин забросил пять шайб. В ноябре на его счету было шесть голов в четырех играх

Александр Овечкин (Фото: Patrick McDermott / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэвшилл Предаторз» (2:3).

Российский форвард также стал соавтором второй шайбы команды. Все голы «Вашингтон» забил в большинстве.

Овечкин поразил ворота в четвертом матче подряд, что является повторением личного рекорда сезона (13–21 ноября). В последних четырех играх россиянин забросил пять шайб. В ноябре в его активе было шесть голов в четырех играх.

На счету лучшего снайпера НХЛ 20 голов и 20 передач в 46 играх в сезоне.

Овечкин в 21 сезоне достиг отметки в 20 голов. Он является рекордсменом по количеству сезонов с 20+ голами с дебюта.

Горди Хоу остается рекордсменом по общему числу сезонов с 20+ голами (22). Овечкин вышел на чистое второе место по этому показателю, обогнав Рона Фрэнсиса.

Овечкин является обладателем рекордов НХЛ по количеству сезонов с 30 и 40 голами (19), а также делит первое место с Уэйном Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 и более голами (9).

Россиянин стал третьим игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, которому удалось в возрасте 40+ лет забросить 20 шайб за первые 46 матчей сезона.

Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Всего в активе Овечкина 917 голов в регулярных чемпионатах и 994 с учетом плей-офф. Он на 22 гола отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.