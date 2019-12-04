Нацпроекты получат развитую международную оценку

Дмитрий Медведев поддержал активизацию сотрудничества с ОЭСР

Премьер Дмитрий Медведев поддержал инициативу Минэкономразвития об активизации диалога России с ОЭСР, затормозившегося после присоединения Крыма. МЭР предлагает учитывать индикаторы качества жизни ОЭСР при реализации нацпроектов

Фото: Victor Tonelli / OECD

Россия намерена усилить взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по данным которой формируется международная оценка инвестиционного климата страны. Переговоры о вступлении России в клуб стран ОЭСР были приостановлены организацией в одностороннем порядке после присоединения Крыма в 2014 году.

Россия и ОЭСР регулярно подписывают планы работ по взаимодействию (действующий план рассчитан на 2019–2020 годы), но сотрудничество носит во многом формальный характер. Минэкономразвития выступило за активизацию работы с ОЭСР и отказ от «формального подхода» к взаимодействию с международной организацией, следует из письма главы министерства Максима Орешкина в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Профессиональный диалог прежде всего следует наладить по направлениям, связанным с развитием национальной экономики и международной повесткой в части содействия российскому экспорту. Документ первой разместила на своем сайте общественная организация «Майский указ». Председатель правительства поддержал инициативы министерства, подтвердил РБК пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он также подтвердил содержание письма Минэкономразвития.

Процесс вступления России в ОЭСР был запущен в ноябре 2007 года. В феврале 2013 года первый замглавы МИДа Андрей Денисов (сейчас — посол России в Китае) сообщил об отсутствии «проблем непреодолимого характера» и выразил надежду на успешное завершение переговоров о вступлении России в ОЭСР уже в 2013–2014 годах. На конец 2013 года большинство комитетов ОЭСР дали положительное заключение о готовности России к вступлению в ОЭСР, отмечала директор центра компетенций по взаимодействию с международными организациями ВШЭ Татьяна Мешкова.

После заморозки в 2014 году на неопределенный срок вступления в ОЭСР Россия сохранила статус «присоединяющейся» страны, она имеет равный статус со странами — членами ОЭСР в 12 рабочих органах организации и сотрудничает более чем с 40 комитетами. Взаимодействие с ОЭСР сохраняет свою актуальность в контексте выполнения национальных программ и ускорения развития экономики России, указывает Орешкин.

РБК направил запрос в ОЭСР по поводу готовности активизировать диалог с Россией, но не получил ответа.

Включение в нацпроекты индикаторов ОЭСР

Минэкономразвития предложило также рассмотреть возможность включения показателей проекта ОЭСР «Инициативы лучшей жизни», измеряющего качество жизни людей, в российские национальные проекты и госпрограммы, предусмотрев при этом мероприятия, направленные на повышение рейтинга России в рамках этого проекта ОЭСР. В письме министр не уточняет, какие именно показатели (все или только часть), по его мнению, следует интегрировать в нацпроекты и госпрограммы.

Сейчас значительный объем статистических данных о благосостоянии россиян ОЭСР получает от Росстата, профильных министерств и ведомств, при этом «часть информации по различным причинам заимствуется организацией из открытых источников, в результате чего в ней содержатся неточности и пробелы», отмечает в письме Максим Орешкин. Например, в базе данных ОЭСР по реальным располагаемым доходам самый свежий показатель по России датирован 2015 годом. Между тем именно показатель ОЭСР вызывает меньше всего методологических нареканий, говорил РБК экс-глава Росстата Александр Суринов. Все это может негативно сказываться на рейтинге России, считает Орешкин. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Росстат.

Сбор и предоставление статистических данных — одно из наиболее слабых направлений сотрудничества России и ОЭСР, взаимодействие здесь пока не отработано ни в части полноты предоставления данных, ни в части регулярности, отметила Татьяна Мешкова в беседе с РБК. Важной задачей является согласование методологий, продолжила она. ОЭСР часто не учитывает статданные, предоставляемые российской стороной, потому что не понимает, на основе каких методологий мы их собираем, рассказала Мешкова.

Проект ОЭСР «Инициатива лучшей жизни» (Better Life Initiative) был запущен в мае 2011 года и состоит из двух элементов: «Индекс лучшей жизни» (Better Life Index) и доклада «Как жизнь?» (How’s Life?). Последний публикуется раз в два года и аккумулирует данные исследований качества жизни стран — участниц и партнеров ОЭСР.

«Индекс лучшей жизни» включает 11 измерений благосостояния: «жилищные условия», «доход», «работа», «общество», «образование», «экология», «гражданские права», «здоровье», «удовлетворенность», «безопасность», «работа/отдых». Индекс страны определяется путем вычисления среднего значения указанных показателей. Данные для анализа берутся из национальных отчетов стран ОЭСР, статистического отдела ООН, государственных статистических агентств. На основании результатов индекса ОЭСР формирует рекомендации политикам обратить внимание на те или иные приоритетные аспекты для повышения качества жизни граждан. Каждое измерение анализируется на основе от одного до трех индикаторов. Например, показатель «доход» содержит три индикатора: доход семьи после уплаты налогов, социальное неравенство и финансовое благосостояние семьи. Показатель «гражданские права» формируют индикаторы: уровень активности избирателей, уровень подотчетности государственных учреждений и прозрачности власти при разработке законодательства.

Индекс ОЭСР охватывает 40 государств (34 страны — участницы ОЭСР плюс Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР). Россию отличают низкие результаты по показателям «доход» (1,2 балла из возможных 10), «гражданские права» (2,3 балла) и «экология» (2,5). В результате в рейтинге стран Россия занимает 33-е место, пропуская вперед, в частности, Венгрию, Грецию, Словакию и Турцию.

Для повышение роли России в «Индексе лучшей жизни» недостаточно просто инструментально интегрировать его показатели в национальные программы, для этого нужна системная работа по сбору и предоставлению статических данных в ОЭСР, участие в международных сопоставительных исследованиях, отметила Мешкова. И речь идет не только о работе Росстата, но и о работе министерств и экспертных организаций. «Неправильно называть это только диалогом, это очень сложный и большой фронт работы, которой должны посвящать значительную часть времени специальные сотрудники в ведомствах», — считает она.