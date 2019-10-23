В основу роста благосостояния легла ненаблюдаемость

Экономический клуб обсудил новые данные Росстата о реальных доходах россиян

Резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики. Экономисты вновь указали на необходимость изменить методику расчетов, в которой много ненаблюдаемых компонентов

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года. Методику расчета уровня благосостояния россиян обсудили во вторник, 22 октября, на заседании Экономического клуба, в котором принял участие экс-глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов.

Нестыковка данных

Доходы россиян падали четыре года подряд с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года.

Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, передал корреспондент РБК.

Оборот розничной торговли замедлился до 0,8% в третьем квартале с 1,6% во втором квартале года, следует из данных Росстата.

Снижается средний чек покупок россиян, а платежи по кредитам растут.

«Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение. Конечно, здесь нет железобетонной связи, но корреляция должна быть», — подчеркнул Николаев.

Росстат объяснил рост увеличением трудовых доходов в широком понимании, которые составляют почти 77% всех доходов, включая официальную оплату труда, серые зарплаты и доходы от предпринимательской деятельности. В третьем квартале номинальная зарплата выросла на 8,4%, а иные трудовые доходы, включая теневые заработки, — на 7,3%.

Много ненаблюдаемого

О повышении зарплат говорит «феноменальный» рост поступлений от подоходного налога, утверждает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников. Доходы бюджета от НДФЛ превысили 2,5 трлн руб., что на 8,7% больше, чем годом ранее, показали данные ФНС на 1 сентября 2019 года. «Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов», — предположил Сальников.

Он указал, что в оценке реальных доходов множество ненаблюдаемых компонентов. «Реальные доходы предпринимателей никто никогда не знал и нескоро узнает, а по методике Росстата это приличный компонент реальных располагаемых доходов», — отметил Сальников. — Может, десять лет назад, когда придумали методику расчета, она была правильной, но не факт, что сейчас правильная».

Методика несовершенна

Экс-глава Росстата Александр Суринов ответил, что не знает причин резкого роста реальных доходов в третьем квартале, и согласился, что методика оценки реальных доходов несовершенна.

«Я противник методики, которая используется много лет, — в ее основе баланс денежных доходов и расходов. Эта система хорошо работала в СССР, но теперь в рыночной открытой экономике деньги часто живут своей жизнью», — пояснил Суринов. Совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую, а как сумма расходов и сбережений.

Более точно доходы населения оценивает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), указал эксперт. «ОЭСР считает располагаемые доходы домашних хозяйств в рамках системы национальных счетов и использует дефлятор по фактическому конечному потреблению домашних хозяйств, — рассказал Суринов РБК. — Этот показатель, конечно, не оперативный, но методологически более правильный. К такой методике у меня ни одной претензии».

Точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, отметил Суринов, но у Росстата нет к ним доступа: «ФНС передает данные Росстату, но в отличие, например, от США у нас нет доступа к налоговым декларациям по каждому конкретному господину. С доступом к налоговым декларациям статистики могли бы оценить распределение доходов, привязать их к характеристикам получателей и выйти на оценки генеральной совокупности».

«В любом случае один квартал ни о чем не говорит. Тенденцию показывают как минимум два квартала», — заключил Сальников.