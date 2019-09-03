Рада сыграет в украинскую рулетку

Владимир Зеленский анонсировал годовую повестку реформ

Президент Украины поставил цели новым министрам и руководству парламента и призвал провести большинство реформ в течение года. Самые важные предложения нового украинского лидера — в обзоре РБК

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Приоритеты для работы президент Украины Владимир Зеленский назвал на состоявшейся в понедельник встрече с руководством Верховной рады, кабинета министров и правоохранительных органов. Участники совещания у главы государства были назначены в конце прошлой недели. Накануне в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве Зеленский заявил, что все главные реформы в стране будут запущены в первый год его президентства.

Как обеспечить экономический рост

Новый кабинет министров Украины запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет, пока Зеленский будет у власти. На брифинге по итогам закрытого заседания кабмина премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что такой рост правительство хочет обеспечить «с помощью иностранных инвестиций, либерализации экономики». «Это не цифра с потолка. В следующем году мы ожидаем рост 5%, в последующих — по 7%», — сказал он. К росту экономика Украины вернулась два года назад — при правительстве премьера Владимира Гройсмана. С 2016 года экономика Украины медленно растет на 2,5–3,3% в год, но из-за провала 2014–2015 годов, когда ВВП снизился почти на 16% в связи с потерей Крыма и Донбасса и рецессией в остальной части Украины, она все еще не вернулась на докризисный уровень.

Для обеспечения такого роста Зеленский помимо прочих мер распорядился начать масштабную приватизацию. Для этого Верховная рада должна до 1 октября принять закон, который отменит перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации (при этом правительство подготовит список стратегических предприятий, которые не могут быть переданы в частную собственность). До 1 декабря в крупные госкомпании должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже. В 2018 году план по приватизации был выполнен менее чем на 2%.

Первым же решением кабмина после встречи с Зеленским стала ликвидация экономического отдела МВД — УБЭП (управления по борьбе с экономическими преступлениями). «Это первый символический шаг, чтобы дать сигнал бизнесу, что в их работу вмешиваться не будут», — пояснил решение премьер Гончарук.

До конца 2019 года правительство должно подготовить план реструктуризации железнодорожного монополиста — «Укрзализныци», в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании. Все последние составы украинского правительства поддерживали реформирование компании — оператора железных дорог. В 2016 году руководить компанией был приглашен польский специалист Войцех Балчун, уволившийся через год со скандалом. Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее говорил, что полная приватизация «Укрзализныци» невозможна, но допуск частной тяги, приватизация вокзалов возможны.

До 1 октября 2019 года украинский парламент должен принять закон о концессии. До 1 января 2020 года — закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций. Фото: Anthony Kwan / Bloomberg

До конца этого года Зеленский поручил легализовать в стране игорный бизнес (запрещен с 2009 года) и добычу янтаря. Эти меры президент предложил принять в рамках «детенизации экономики» — выводе ее из тени.

Кроме прочего Зеленский распорядился до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Принять закон президент поручил до 1 декабря 2019 года, чтобы в следующем году рынок уже заработал. Обществу, по его словам, должно быть разъяснено, что земельная реформа направлена в первую очередь на развитие фермерства и защиту интересов собственника. Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения действует на Украине уже с 2002 года, в прошлом году он был продлен до 1 января 2020 года. Отмены моратория требует Международный валютный фонд (МВФ). Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее были депутаты Верховной рады и большая часть населения. Согласно результатам социологического исследования, опубликованного в ноябре прошлого года, 72% украинцев выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, только 13% — поддерживают установление рынка земли. «Открытие рынка земли давно ожидаемо. В том, что это будет дополнительный фактор роста, сомнений нет. Запуск полноценного рынка земли станет дополнительным фактором геополитической стабильности для Украины, особенно при условии его открытия для иностранных инвесторов», — сказал РБК политконсультант Александр Харебин.

Как бороться с коррупцией

По словам Зеленского, «первый приоритет» — борьба с «элитной коррупцией и организованной преступностью». Он напомнил о преступлениях в оборонном концерне «Укроборонпром».

Зеленский также распорядился начать масштабную очистку судов от коррупции — до 1 января более 2 тыс. сотрудников судов первых инстанций должны быть заменены новыми кадрами. По словам президента, закон о судебной реформе можно заставить работать только «решительными мерами». «Такими мерами должно стать еженедельное лишение судейской мантии недостойных звания судьи. Очистка должна касаться всех. В первую очередь — судов первых инстанций, они должны быть заполнены новыми судьями», — сказал президент. Министерство юстиции Украины (Фото: Rob Stothard / Getty Images)

Также он приказал до 1 января провести кадровую перегрузку Госгеокадастра, Госгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции и Укравтодора как наиболее коррупционных.

До 1 декабря 2019 года должна запуститься работа «новой» Государственной таможенной службы Украины без «старых коррупционеров», распорядился Зеленский, а также поставил задачу избавиться от контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров.

Министру обороны страны Андрею Загороднюку президент поручил разработать план обороны государства от агрессии. По его словам, одним из приоритетов нового правительства должно стать создание мощной и боеспособной армии и укрепление обороны. «Разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», — распорядился Зеленский.

Выполним ли план

За неисполнение поручений президента в срок члены кабмина рискуют понести политическую ответственность — им грозят отставки и увольнения, рассказал РБК первый заместитель главы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко, который в ближайшее время возглавит президентскую партию. По словам Корниенко, приоритеты президент обозначил исходя из давно обсуждаемых задач: необходимости обеспечить Украине быстрый экономический рост, повысить качество жизни людей, бороться с коррупцией и восстановить справедливость, а также укрепить обороноспособность и обеспечить путь к миру.

«У Зеленского больше всего шансов из всех украинских президентов реализовать озвученные предложения», — считает украинский политолог Руслан Бортник, хотя он отмечает, что ему будет крайне сложно выполнить обещанное из-за ослабленности государства, в том числе военным конфликтом. Еще одна сложность для Зеленского — неподготовленность команды — у людей в правительстве нет опыта руководства крупными системами и отчасти неадекватная оценка действительности — невозможно полностью к концу года побороть контрабанду, в которой заняты тысячи людей, отмечает украинский политолог Михаил Погребинский. Устанавливая сроки и назначая ответственных за исполнение планов, президент делает эффектный жест, который хорошо воспринимается в обществе, но рискует обернуться «очковтирательством» — исполнители будут вынуждены имитировать деятельность и рискуют принять неисполнимые решения, обращает внимание аналитик.