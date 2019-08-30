Слуги народа: кто вошел в новое правительство Украины

Алексей Гончарук, премьер-министр

Возраст: 35 лет

Опыт на госслужбе: пять лет

По образованию юрист, с 2006 года возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest. В 2008 году основал юридическую фирму Constructive Lawyers. Был заместителем гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания» и председателем третейского суда в Союзе инвесторов Украины. В 2014 году баллотировался в Верховную раду от партии «Сила людей». Набрав 0,11% голосов, партия не смогла преодолеть проходного барьера. С января по август 2015 занимал пост советника на общественных началах министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

После отставки Шевченко Гончарук продолжил политическую карьеру и был назначен советником первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Также возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO) — независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров (BRDO финансируется Европейским союзом).

28 мая Гончарук был назначен заместителем руководителя офиса президента Украины