Слуги народа: кто вошел в новое правительство Украины

29 августа прошло первое заседание Верховной рады десятого созыва, большинство в которой получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Парламент выбрал спикера и утвердил назначения в новом правительстве и других властных структурах. Кто будет управлять Украиной в ближайшее время — в обзоре РБК
Возраст: 35 лет
Опыт на госслужбе: пять лет
По образованию юрист, с 2006 года возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest. В 2008 году основал юридическую фирму Constructive Lawyers. Был заместителем гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания» и председателем третейского суда в Союзе инвесторов Украины. В 2014 году баллотировался в Верховную раду от партии «Сила людей». Набрав 0,11% голосов, партия не смогла преодолеть проходного барьера. С января по август 2015 занимал пост советника на общественных началах министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.
После отставки Шевченко Гончарук продолжил политическую карьеру и был назначен советником первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Также возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO) — независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров (BRDO финансируется Европейским союзом).
28 мая Гончарук был назначен заместителем руководителя офиса президента Украины
Возраст: 38 лет
Опыт на госслужбе: 16 лет
Дмитрий Кулеба — кадровый дипломат, начавший работу в МИД Украины в 2003 году. В последние годы представлял республику в Совете Европы, где его основными задачами были защита прав украинских граждан, в том числе в Крыму, недопущение возвращения российской делегации полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. Права были восстановлены в июне, украинские парламентарии в знак протеста покинули сессию ассамблеи
Возраст: 28 лет
Опыт на госслужбе: нет
Пост вице-премьера цифровой трансформации впервые учрежден в правительстве. Занявший его Федоров учился в Запорожском университете на факультете социологии.
В 2014 году Федоров участвовал в выборах в парламент Украины от либертарианской «Партии 5.10».
Основал digital-агентство SMMSTUDIO. В конце 2018 года присоединился к команде Владимира Зеленского и возглавил цифровое направление работы избирательного штаба, с мая был внештатным советником президента Украины по цифровизации
Возраст: 35 лет
Опыт на госслужбе: 13 летСын экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Разумкова. Работал политическим консультантом. С 2006 по 2010 год был членом Партии регионов. На президентских выборах был спикером штаба Зеленского, в команде отвечал за вопросы внутренней политики
Возраст: 49 лет
Опыт на госслужбе: более 25 лет
Пристайко занимается международной политикой с начала 1990-х. Тогда он работал в Министерстве внешних экономических связей и торговли заместителем начальника управления связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона. В начале 2000-х был консулом в Сиднее, позже перешел в администрацию президента в качестве главного консультанта главного управления по внешней политике. В 2012 году стал послом Украины в Канаде, а в 2014-м — замглавы МИДа. В 2017 году возглавил миссию страны при НАТО
Возраст: 45 лет
Опыт на госслужбе: меньше годаБаканов — юрист творческой студии «Квартал 95», глава партии Зеленского «Слуга народа», дружит с новым президентом Украины с детства. Во время предвыборной кампании возглавлял штаб Зеленского. После инаугурации нового президента был исполняющим обязанности главы СБУ
Возраст: 42 года
Опыт на госслужбе: 21 год
Рябошапка был советником Зеленского на президентских выборах.
Работал в украинском Минюсте на разных должностях до 2010 года. С 2011-го по 2013-й был заместителем директора департамента юридического обеспечения секретариата в правительстве Николая Азарова. В 2013–2014 годах возглавлял департамент анализа антикоррупционной политики в «Transparency International Украина», потом до 2017 года работал в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции
Возраст: 44 года
Опыт на госслужбе: два месяца
В отличие от своего предшественника на посту министра обороны Степана Полторака Загороднюк не кадровый военный и не имеет военного образования. Он окончил Киевский национальный университет и Оксфордский университет в Великобритании. В последние годы был членом правления Discovery Drilling Equipment. Компания поставляет оборудование для буровых работ.
После начала конфликта в Донбассе Загороднюк был волонтером Вооруженных сил, недолгое время руководил офисом реформ Министерства обороны — консультативным органом, созданным по указу министерства.
Отец Загороднюка Павел Загороднюк — владелец компании «Группа Надра», которая занимается производством оборудования для бурения
Возраст: 55 лет
Опыт на госслужбе: 17 лет
Политическую карьеру начал в 2002 году в Харькове. В 2004 году во время президентской кампании был заместителем руководителя харьковского штаба Виктора Ющенко.
С 2005 года по 2010-й занимал пост председателя Харьковской областной государственной администрации. В феврале 2010 года Харьковский областной совет вынес вотум недоверия Авакову, и президент Ющенко уволил его. В апреле 2010-го принял предложение Юлии Тимошенко и вступил в ее партию «Батькивщина». В 2012 году был избран народным депутатом Украины, в 2014 году перешел в партию «Фронт перемен» Арсения Яценюка. В феврале 2014 года после Евромайдана был назначен министром внутренних дел Украины.
После отставки Яценюка в апреле 2016 года и формирования нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом Аваков сохранил должность министра внутренних дел Украины. Занимался реформой работы министерства, при нем были созданы Национальная гвардия и патрульная служба
Возраст: 38 лет
Опыт на госслужбе: нет
Малюська окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Знаком с премьером Гончаруком, с которым вместе работал в офисе эффективного регулирования. Как сказано в биографии, он выпускник Лондонского университета, консультант Всемирного банка, оказывал консалтинговые услуги правительствам Украины и стран Центральной Азии
Возраст: 42 года
Опыт на госслужбе: четыре года
Маркарова училась в Киево-Могилянской академии и Университете Индианы, стажировалась во Всемирном банке. В начале карьеры работала в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. С 2003 по 2014 год возглавляла инвестиционную группу ITT.
В 2015 году перешла на госслужбу, заняв должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины. 29 апреля 2016 года была назначена первым заместителем министра финансов. На этой должности работала с Александром Данилюком, возглавлявшим Минфин с апреля 2016-го по июнь 2018 года. Зеленский в мае назначил Данилюка секретарем Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО). После отставки Данилюка с поста министра Маркарова была утверждена парламентом на эту должность.
Замужем за банкиром и бизнесменом Даниилом Волынцом
Возраст: 44 года
Опыт на госслужбе: три года
Тимофей Милованов — экономист, строивший научную карьеру. Он доктор философии, почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета. В 2014 году был одним из основателей VoxUkraine — объединения украинских и зарубежных экономистов, проводящих исследования экономики страны.
С 2016 года заместитель председателя совета Национального банка Украины. Совет отвечает за выработку основных направлений денежно-кредитной политики. Главой совета является Богдан Данилишин
Возраст: 35 лет
Опыт на госслужбе: два месяца
С 2006 года работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, в 2014 году перешел в частный бизнес. Оржель возглавлял украинскую Ассоциацию возобновляемой энергетики. В 2019 году избран депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа». В своей депутатской декларации единственным местом работы указал офис эффективного регулирования, который возглавлял Гончарук
Возраст: 32 года
Опыт на госслужбе: пять лет
Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «финансы». С 2015 года возглавлял главный сервисный центр Министерства внутренних дел, который был создан для предоставления платных и бесплатных услуг, например выдачи и обмена водительских удостоверений.
Был избран в парламент от «Слуги народа»
Возраст: 34 года
Опыт на госслужбе: пять лет
Соколовская окончила Киевский национальный экономический университет и Национальную академию госуправления. Начала работать в правительстве при президентстве Петра Порошенко. Сначала возглавляла департамент в Минэкономразвития, позже была директором департамента бюджетных расходов социальной сферы в Минфине. До 2017 года отвечала за стратегическое планирование в секретариате правительства.
В 2019 году после парламентских выборов была одним из преподавателей на тренингах для партии «Слуга народа» в Трускавце
Возраст: 39 лет
Опыт на госслужбе: три года
Скалецкая окончила национальный университет «Киево-Могилянская академия» (факультет юридических наук). Продолжала образование в Университете Марии Склодовской-Кюри в Люблине, в 2011–2012 годах училась по программе «Исследовательская этика» в американском Union Graduate College. В 2014–2017 годах была экспертом медицинской группы общественной платформы «Реанимационный пакет реформ». С 2011 по 2014 год была председателем комиссии по реформированию здравоохранения общественного совета при Минздраве Украины
Возраст: 29 лет
Опыт на госслужбе: пять лет
Получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете Киево-Могилянская академия,и степень магистра в Университете Маастрихта. Была стипендиатом Фонда Сороса. В министерстве образования работает с 2014 года: занимала должность советника министра Сергея Квита (ушел в отставку в 2016 году, министерство возглавила Лилия Гриневич), с 2017 года возглавляла отдел стратегического планирования и европейской интеграции
Возраст: 45 лет
Опыт на госслужбе: нет
Карьеру Бородянский делал в СМИ. В 1998 году был коммерческим директором газеты «Московский комсомолец в Украине». В 2000 году стал руководителем отдела управления медиаактивами Альфа-банка на Украине. С 2004 по 2018 год руководил общенациональным телеканалом СТБ, известным развлекательными проектами вроде «Х фактор» и «Беременна в 16».
29 июля 2019 года Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным проблемам
Возраст: 39 лет
Опыт на госслужбе: два года
Министерство, которое возглавит Коляда, создано на базе двух — по делам ветеранов и по временно оккупированным территориям. В 2015–2017 годах Коляда возглавляла управление коммуникации и прессы Министерства обороны Украины.
Председатель общественного союза «Дом ветерана», инициатор многих ветеранских проектов