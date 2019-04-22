Какие политические и экономические задачи в ближайшее время предстоит решить Владимиру Зеленскому

Главные вызовы для нового президента Украины Какие политические и экономические задачи в ближайшее время предстоит решить Владимиру Зеленскому

В ближайшее время избранному президенту Украины нужно сформировать администрацию, после чего перейти к более сложным вопросам — от взаимодействия с парламентом до судьбы Приватбанка и транзита российского газа

Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Формирование команды

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сформировать администрацию. Он также вправе сменить министра иностранных дел и министра обороны (остальных членов правительства предлагает правящая коалиция), главного прокурора, главу Службы безопасности Украины и назначить губернаторов (глав областных государственных администраций). 8 апреля ​в прямом эфире на телеканале «1+1» Зеленский представил команду из 20 человек, с которой в случае победы будет руководить страной, однако кто и какие посты займет, не назвал. Эксперты отмечают «короткую скамейку» Зеленского.

Оппозиционный парламент