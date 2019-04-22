Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,81 -0,24 EUR Бирж. 71,85 -0,20 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,32 63,32 EUR Нал. 72,32 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1260 +0,0017 BTC/USD Бирж. 5 399,82 +77,92 IMOEX 2 584,74 +0,81% RTSI 1 275,59 +1,17% DJIA 26 522,02 -0,14% Nasdaq 8 007,34 +0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина Политика, 21:18 В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Общество, 21:08 Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой Бизнес, 21:07 Претендующий на выход в РПЛ «Тамбов» сменил тренера в концовке сезона Спорт, 21:05 Россияне сократили расходы на алкоголь и рестораны Pro, 20:58 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 20:52 Мэрия Москвы ответила критикам поменявшего цвет фонтана «Каменный цветок» Политика, 20:35 Обвинение обжаловало возврат в прокуратуру дела Масляевой Общество, 20:31 Главные вызовы для нового президента Украины Политика, 20:30 Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну Политика, 20:04 На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор Политика, 20:03 Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины Политика, 19:54 НТВ выпустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова Общество, 19:45 Гендиректором Афипского НПЗ стал топ-менеджер из компании Гуцериева Бизнес, 19:34
Выборы на Украине ,  
0 
Главные вызовы для нового президента Украины Какие политические и экономические задачи в ближайшее время предстоит решить Владимиру Зеленскому
В ближайшее время избранному президенту Украины нужно сформировать администрацию, после чего перейти к более сложным вопросам — от взаимодействия с парламентом до судьбы Приватбанка и транзита российского газа
Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Формирование команды

  • Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сформировать администрацию. Он также вправе сменить министра иностранных дел и министра обороны (остальных членов правительства предлагает правящая коалиция), главного прокурора, главу Службы безопасности Украины и назначить губернаторов (глав областных государственных администраций). 8 апреля ​в прямом эфире на телеканале «1+1» Зеленский представил команду из 20 человек, с которой в случае победы будет руководить страной, однако кто и какие посты займет, не назвал. Эксперты отмечают «короткую скамейку» Зеленского.

Фотогалерея 
Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины
 

Оппозиционный парламент

  • Президент Украины не может проводить свою политику без поддержки большинства депутатов Верховной рады в 226 человек. Сейчас формальное большинство у коалиции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» Арсения Яценюка (вместе 215 депутатов). У депутатских групп, которые украинские СМИ связывают с близким к Зеленскому олигархом Игорем Коломойским, пока недостаточное количество голосов для обеспечения большинства — по оценкам экспертов, это 60–70 депутатов.

Политика
Три вопроса про президента Зеленского

Коррупционные скандалы

  • Одной из главных проблем страны жители Украины называют коррупцию. Обещания разобраться с олигархами и коррупцией Зеленский давал неоднократно. Петр Порошенко после нескольких лет проволочек начал создавать «антикоррупционную инфраструктуру»: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).
  • При этом в данный момент НАБУ и САП находятся в конфликте друг с другом — в феврале—марте 2018 года НАБУ совместно с Генпрокуратурой начали уголовное производство против главы САП Назара Холодницкого и установили прослушивающую аппаратуру в его рабочем кабинете. По словам руководителя НАБУ Артема Сытника, удалось установить, что Холодницкий передавал подозреваемым информацию о подготовке обысков, оказывал давление на должностных лиц. При этом само НАБУ находится под подозрением — в феврале проект Bihus.info опубликовал данные, из которых следует, что в НАБУ знали о махинациях при закупках для украинской армии.

Конфликт в Донбассе

  • После оглашения предварительных данных о победе Зеленский сообщил, что приоритетной задачей для него является возвращение украинских моряков, которые находятся в России после инцидента у Керченского пролива. Россия свою позицию по морякам пока не меняет: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 апреля напомнил, что они находятся под судом.

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

  • Зеленский также обещал добиться прекращения огня в Донбассе и продолжать переговоры по урегулированию конфликта. Встречного намерения Россия и самопровозглашенные ДНР и ЛНР пока не проявили. О созыве переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) пока также не объявлялось.

Нищета населения

  • «Как получилось, что Украина — самая бедная страна при самом богатом президенте?» — спросил Зеленский Петра Порошенко на недавних дебатах. Украина действительно является беднейшей страной Европы по показателю ВВП на душу населения в текущих ценах в пересчете на доллары: $2963 за 2018 год. Экономический рост в 2019–2020 годах, по прогнозам МВФ, замедлится, и пока непонятно, как Зеленский собирается бороться с бедностью.
  • С 2016 года экономика вышла на траекторию медленного роста в 2,5–3,3%, но из-за провала 2014–2015 годов, когда ВВП упал почти на 16%, она все еще не вернулась на докризисный уровень. По данным МВФ, ВВП Украины по итогам 2018 года находился на 8,6% ниже уровня 2012 года. Более 29% украинцев живут на доходы ниже фактического прожиточного минимума, показывают данные Государственной службы статистики Украины за девять месяцев 2018 года. 42,1% населения характеризуются тремя или более признаками «материальной депривации» (им не хватает денег на мясо и рыбу; на обогрев жилища; оплату обязательных платежей; покупку стиральной машины и т.д.).

Политика
«Сажать, пока только сажать»: реформы героя Зеленского в «Слуге народа»

Пик внешних выплат

  • По данным МВФ, внешний государственный долг Украины на конец 2018 года составил $53,6 млрд, или 42,6% ВВП. Это много, и МВФ предупреждает, что внешний долг уязвим к рискам макроэкономических шоков — главным образом риску падения курса гривны, что приведет к удорожанию обслуживания долга в пересчете на местную валюту. Пока же гривна стабильна: в 2018 году она подросла на 1,3% и еще на 3,9% с начала 2019 года.
  • В 2019–2020 годах Зеленский столкнется с пиком выплат по внешнему долгу. В этом году они составят более $5,6 млрд, а в 2020 году — более $6,3 млрд, следует из данных Минфина Украины на 1 марта. Пока неясно, где новый президент возьмет деньги на эти выплаты. В прошлом году Украина привлекла на международном рынке только $2 млрд. Очевидно, что Киеву придется рассчитывать на финансовую помощь международных институтов (Евросоюз, Всемирный банк, МВФ), чтобы расплатиться по долгам.
  • В конце 2018 года МВФ выделил Украине кредитный транш на $1,4 млрд, но следующую порцию денег Киев сможет получить только по итогам полугодовой оценки МВФ, которая будет проходить уже при Зеленском. Он обещал продолжить сотрудничество с МВФ, но для этого понадобится поднять оптовые цены на газ для населения до рыночного уровня. С мая запланировано повышение цен на газ еще на 15%, а с января 2020 года Украина должна перейти на полностью рыночные тарифы на газ.

 

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Судьба Приватбанка

  • В 2016 году администрация Порошенко национализировала крупнейший украинский банк — Приватбанк, отобрав его у олигарха Игоря Коломойского. Но неожиданно, за несколько дней до второго тура президентских выборов, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку Украины и кабинету министров и признал национализацию незаконной. Нацбанк и Минфин Украины заявили, что обжалуют решение суда.

Политика
Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского

  • Коломойский, который живет сейчас в Израиле, в конце марта заявил, что будет требовать от украинских властей компенсацию за национализацию Приватбанка, и оценил ее потенциально в $2 млрд.
  • Впрочем, несмотря на подозрения в аффилированности с Коломойским, Зеленский перед выборами заявлял, что не собирается возвращать олигарху Приватбанк или помогать ему в получении компенсации.

Газовый контракт

  • 31 декабря 2019 года заканчивается 10-летний транзитный контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины. Украинский «Нафтогаз» настаивает на том, чтобы новый контракт был заключен исключительно по европейским правилам, а также требует от «Газпрома» исполнения решения Стокгольмского арбитража, который в начале 2018 года обязал российскую компанию выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора.
  • «Нафтогаз» перестал закупать российский газ в ноябре 2015 года, переориентировавшись на закупки у европейских трейдеров. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, транзит российского газа приносит компании около $3 млрд в год, а при увеличении тарифов и объемов транзита эту сумму можно увеличить до $5 млрд.
  • Россия не может полностью отказаться от транзита через Украину (в прошлом году через территорию этой страны было прокачано около 87 млрд куб. м). Мощностей существующих газопроводов в обход Украины — Ямал — Европа (около 35 млрд куб. м) через Белоруссию и Польшу и «Северного потока» (55 млрд куб. м в год) по дну Балтийского моря, а также второго аналогичного проекта (еще 55 млрд куб. м), который еще строится — не хватит.
  • Следующий раунд переговоров о продлении транзитного договора ​с участием министров обеих стран, а также представителей Еврокомиссии намечен на май.​
Авторы: Александр Атасунцев, Иван Ткачёв, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: Украина, Владимир Зеленский, вызов, Президент
Материалы по теме
Зеленский в три раза опередил Порошенко по предварительным итогам выборов
Политика
Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса
Политика
Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое здание
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter