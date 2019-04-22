Выборы на Украине , 20:30
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Главные вызовы для нового президента Украины Какие политические и экономические задачи в ближайшее время предстоит решить Владимиру Зеленскому
В ближайшее время избранному президенту Украины нужно сформировать администрацию, после чего перейти к более сложным вопросам — от взаимодействия с парламентом до судьбы Приватбанка и транзита российского газа
Владимир Зеленский
Формирование команды
- Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сформировать администрацию. Он также вправе сменить министра иностранных дел и министра обороны (остальных членов правительства предлагает правящая коалиция), главного прокурора, главу Службы безопасности Украины и назначить губернаторов (глав областных государственных администраций). 8 апреля в прямом эфире на телеканале «1+1» Зеленский представил команду из 20 человек, с которой в случае победы будет руководить страной, однако кто и какие посты займет, не назвал. Эксперты отмечают «короткую скамейку» Зеленского.
Оппозиционный парламент
- Президент Украины не может проводить свою политику без поддержки большинства депутатов Верховной рады в 226 человек. Сейчас формальное большинство у коалиции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» Арсения Яценюка (вместе 215 депутатов). У депутатских групп, которые украинские СМИ связывают с близким к Зеленскому олигархом Игорем Коломойским, пока недостаточное количество голосов для обеспечения большинства — по оценкам экспертов, это 60–70 депутатов.