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Зеленский дал себе год на запуск основных реформ на Украине
В ходе встречи в Варшаве с вице-президентом США Зеленский заявил о нежелании ждать пять лет для проведения реформ
Владимир Зеленский (Фото: Wojciech Olkusnik / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве заявил, что все главные реформы в стране будут запущены в первый год его президентства. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество на Украине, в течение первого года нашей власти», — сказал он. Зеленский добавил, что «не хочется ждать пять лет».

Он также поблагодарил Пенса и правительство США за финансовую и военную помощь, которая оказывается Украине. Американский вице-президент в свою очередя отметил, что отношения между Вашингтоном и Киевом «чрезвычайно крепкие». Пенс также заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины, «включая Крым».

Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Изначально планировалось, что Зеленский встретится в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом, который также должен был присутствовать на мероприятиях в честь годовщины начала Второй мировой войны. Однако лидер США отменил свой визит, поскольку решил остаться в стране из-за урагана «Дориан», и отправил вместо себя Пенса.

Зеленский говорил, что хотел бы обсудить с Трампом в ходе их первой встречи инвестиции и бизнес. Он указывал, что не намерен идти к властям США «с протянутой рукой», а хочет предложить инвестировать в Украину.

Алексей Гончарук, который позднее стал украинским премьер-министром, в июле рассказывал о планируемых на Украине экономических реформах. Он отмечал, что Зеленский намерен приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, реформы, Майк Пенс
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