Зеленский дал себе год на запуск основных реформ на Украине

Зеленский дал себе год на запуск основных реформ на Украине

В ходе встречи в Варшаве с вице-президентом США Зеленский заявил о нежелании ждать пять лет для проведения реформ

Владимир Зеленский (Фото: Wojciech Olkusnik / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве заявил, что все главные реформы в стране будут запущены в первый год его президентства. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество на Украине, в течение первого года нашей власти», — сказал он. Зеленский добавил, что «не хочется ждать пять лет».

Он также поблагодарил Пенса и правительство США за финансовую и военную помощь, которая оказывается Украине. Американский вице-президент в свою очередя отметил, что отношения между Вашингтоном и Киевом «чрезвычайно крепкие». Пенс также заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины, «включая Крым».

Изначально планировалось, что Зеленский встретится в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом, который также должен был присутствовать на мероприятиях в честь годовщины начала Второй мировой войны. Однако лидер США отменил свой визит, поскольку решил остаться в стране из-за урагана «Дориан», и отправил вместо себя Пенса.