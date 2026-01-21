Вузы утвердили новые перечни вступительных испытаний для поступающих

Фото: Максим Платонов / Бизнес Online / ТАСС

Высшие учебные заведения утвердили перечни вступительных испытаний для будущих студентов, исходя из новых правил. Изменения коснулись 48 направлений подготовки, сообщают «Известия».

Так, за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на сдачу ЕГЭ вузы частично поменяли список экзаменов, которые нужны для поступления. При этом подготовка самих школьников к сдаче ЕГЭ начинается задолго до подачи заявлений.

Нововведения ввели из-за изменений, внесенных в перечень вступительных испытаний Министерства науки и высшего образования России. Для технических направлений основным экзаменом стала физика, а для гуманитарных — история. Первую придется сдавать для поступления на 26 направлений, а вторую — на 21 направление.

Перечень вступительных испытаний для поступления в вузы начал работать с 1 марта 2022 года. Периодически его обновляют.

20 января Рособрнадзор опубликовал перечень учебных предметов, а также минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата. Так, выпускникам необходимо сдать русский язык и математику. Минимальная оценка по первому экзамену составляет 24 балла, а по второму — 27 баллов. Для поступления в вуз русский язык необходимо сдать не менее чем на 36 баллов.