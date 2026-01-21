Парад планет вокруг Солнца достигнет кульминации в 18:48 по московскому времени

Астрономы назвали время парада планет, который повторится через 200 лет

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Сегодня в 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшихся вокруг Солнца несколько месяцев, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов», — рассказали астрономы.

Марс и Венера сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа.

Ученые утверждают, что парад планет продлится примерно сутки. После этого построение начнет распадаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета — Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс.

Это первое из шести соединений всех трех планет, ожидающихся в наступившем тысячелетии. Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года. Тогда планеты снова сойдутся вместе около звезды, образовав на этот раз почти прямую линию Солнце — Марс — Венера — Меркурий.

Парад планет — это явление в астрономии, когда несколько планет выстраиваются достаточно близко друг к другу и почти в один ряд при наблюдении с Земли. В научной среде принято называть это событие «выравниванием планет».