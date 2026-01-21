 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Астрономы назвали время парада планет, который повторится через 200 лет

Парад планет вокруг Солнца достигнет кульминации в 18:48 по московскому времени
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Сегодня в 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшихся вокруг Солнца несколько месяцев, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов», — рассказали астрономы.

Астрономы сообщили, сколько будет продолжаться магнитная буря
Общество
Фото:Liesa Johannssen / Reuters

Марс и Венера сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа.

Ученые утверждают, что парад планет продлится примерно сутки. После этого построение начнет распадаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета — Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс.

Это первое из шести соединений всех трех планет, ожидающихся в наступившем тысячелетии. Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года. Тогда планеты снова сойдутся вместе около звезды, образовав на этот раз почти прямую линию Солнце — Марс — Венера — Меркурий.

Парад планет — это явление в астрономии, когда несколько планет выстраиваются достаточно близко друг к другу и почти в один ряд при наблюдении с Земли. В научной среде принято называть это событие «выравниванием планет».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Елена Наумова
астрономическое явление Солнце планеты
Материалы по теме
Северное сияние в России и Европе после вспышки на Солнце. Фотогалерея
Общество
На Земле спрогнозировали магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце
Общество
На Солнце зафиксировали первую в этом году вспышку М-класса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Джиган оспорит брачный договор с Самойловой из-за «уязвимого» состояния Общество, 12:54
Как привлечь «мобильных» покупателей: 7 трендов и главные ошибки Образование, 12:47
Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись после восхождения на вулкан Общество, 12:46
ИИ определил города Подмосковья, где жилье подешевело к концу 2025 года Недвижимость, 12:43
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины Политика, 12:41
МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек Спорт, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Il Messaggero узнала, кому достанется наследство основателя Valentino Общество, 12:34
Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open Спорт, 12:33
Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж Общество, 12:30 
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов Технологии и медиа, 12:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:24
Вузы утвердили новые перечни вступительных испытаний для поступающих Общество, 12:22