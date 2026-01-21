Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

Москве не нужно выплачивать долги по облигациям, выпущенным Российской империей в 1916 году. Ранее инвестфонд Noble Capital подал в суд США иск, в котором утверждает, что обязательства не были аннулированы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов России не считает, что у страны есть обязательства выплачивать долги по старым царским облигациям 1916 года, заявил заместитель главы Минфина Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

«Еще Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», — сказал он (цитата по ТАСС).

Говоря о разбирательстве в федеральном суде США по иску американского инвестфонда Noble Capital, замминистра добавил, что со стороны России ответчика по всем международным искам представляет Генпрокуратура. Он признал, что не знаком с деталями дела, но сказал, что, если судебный процесс будет инициирован, Россия примет в нем участие.

Иск Noble Capital требует исполнить обязательства по облигациям, которые были выпущены Российской империей в 1916 году. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин, Банк России и Фонд национального благосостояния. Истец утверждает, что законно владеет облигациями на $25 млн, выпущенными с купоном 5,5% через National City Bank of New York. По версии Noble Capital, хотя советская власть и отказалась от внешних долгов в 1918 году, обязательства перед американскими инвесторами не были аннулированы, и Россия как правопреемница должна их погасить.

Истец оценивает общую сумму требований в $225 млрд, включив накопленные проценты и «золотую оговорку», которая привязывает валюту платежа к золотому стандарту, действовавшему до 1970-х годов. Noble Capital заявил, что задолженность по царским облигациям может быть погашена за счет замороженных из-за санкций российских активов. Фонд настаивает, что эта процедура не является конфискацией, а представляет собой зачет долга как законную форму исполнения обязательств, которая соответствует нормам международного права.

Партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску Noble Capital, отметил, что «царский» долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. Российская Федерация, по словам Соколова, потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. «Если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act)», — заключил юрист.