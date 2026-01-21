 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж

Появились фотографии участников Всемирного экономического форума в Давосе

В Швейцарии проходит Всемирный экономический форум. На мероприятии выступили Макрон и фон дер Ляйен, ожидается прибытие Трампа. Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Действующие лица Давоса — в материале РБК
Всемирный экономический форум в Давосе начался 19 января и продолжится до 23-го. В первый день мероприятие столкнулось с организационными накладками, переносом или отменами встреч
Фото: Romina Amato / Reuters

Одним из спикеров первого дня стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он появился в очках из-за проблем с глазом. Ранее президент США Дональд Трамп предложил Макрону присоединиться к созданному им &laquo;Совету мира&raquo; и пригрозил в обратном случае Франции пошлинами 200% на вина и шампанское. Макрон раскритиковал угрозу и заявил, что Европа не поддастся давлению. &laquo;Мы предпочитаем уважение хулиганству и верховенство закона&nbsp;жестокости&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил он во время выступления в Давосе
Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Давосе также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Еще одним спикером стал вице-премьер Китая Хэ Лифэн
Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС

В Давосе также принял участие бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он посетил мероприятие со своей девушкой певицей Кэти Перри
Фото: Sean Kilpatrick / AP / ТАСС

На фото: Кэти Перри во время выступления Трюдо на форуме в Давосе
Фото: Zuma / ТАСС

В Давосе также провели переговоры спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Дмитриев оценил контакты как &laquo;конструктивные&raquo;, Уиткофф назвал переговоры &laquo;очень позитивными&raquo;. На фото: Кушнер и Уиткофф
Фото: Gian Ehrenzeller / AP/ ТАСС

На саммите ожидаются выступления целого ряда других спикеров. Форум посетит Трамп, который выступит с речью 21 января
Фото: Romina Amato / Reuters

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Юлия Майорова
мультимедиа Давос давосский форум Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Урсула фон дер Ляйен Стив Уиткофф Джаред Кушнер Кирилл Дмитриев
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
