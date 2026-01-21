Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж

Одним из спикеров первого дня стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он появился в очках из-за проблем с глазом.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Макрону присоединиться к созданному им «Совету мира» и пригрозил в обратном случае Франции пошлинами 200% на вина и шампанское. Макрон раскритиковал угрозу и заявил, что Европа не поддастся давлению. «Мы предпочитаем уважение хулиганству и верховенство закона жестокости», — заявил он во время выступления в Давосе