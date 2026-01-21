Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж
В Швейцарии проходит Всемирный экономический форум. На мероприятии выступили Макрон и фон дер Ляйен, ожидается прибытие Трампа. Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Действующие лица Давоса — в материале РБК
Всемирный экономический форум в Давосе начался 19 января и продолжится до 23-го. В первый день мероприятие столкнулось с организационными накладками, переносом или отменами встреч
Одним из спикеров первого дня стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он появился в очках из-за проблем с глазом.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил Макрону присоединиться к созданному им «Совету мира» и пригрозил в обратном случае Франции пошлинами 200% на вина и шампанское. Макрон раскритиковал угрозу и заявил, что Европа не поддастся давлению. «Мы предпочитаем уважение хулиганству и верховенство закона жестокости», — заявил он во время выступления в Давосе
В Давосе также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Еще одним спикером стал вице-премьер Китая Хэ Лифэн
В Давосе также принял участие бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он посетил мероприятие со своей девушкой певицей Кэти Перри
На фото: Кэти Перри во время выступления Трюдо на форуме в Давосе
На саммите ожидаются выступления целого ряда других спикеров. Форум посетит Трамп, который выступит с речью 21 января
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика