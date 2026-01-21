 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись после восхождения на вулкан

Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись в лагерь после взятия вершины

Российские альпинисты вернулись в штурмовой лагерь после восхождения на вершину вулкана Сидли в Антарктиде при тяжелых погодных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте «Клуба 7 Вершин».

«Вчера был сложный день. Мы сходили на гору, на вершину вулкана Сидли, высочайшего в Антарктиде. <...> В целости и сохранности, благодаря приборам мы благополучно вернулись в штурмовой лагерь», — сообщил гид клуба Артем Ростовцев.

По его словам, ожидались ясное небо и слабый ветер, однако прогноз оказался ошибочным. Группа столкнулась с сильным ветром и густой облачностью, из-за которой не было видно склон вулкана. В итоге восхождение на вершину длилось 13 часов, 10 из которых прошли при плохой погоде.

Сидли — потухший вулкан в Антарктиде. Он является самым высоким вулканом континента. По разным источникам, его высота достигает 4181 м или 4285 м.

Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в Непале
Общество
Фото:Stefan Auth / imagebroker.com / Global Look Press

21 января телеграм-канал SHOT сообщил, что 12 российских альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым застряли на вулкане Сидли на высоте 1,5 тыс. м. По данным канала, путешественники провели на горе шесть дней.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Антарктида альпинисты горы вулкан
Материалы по теме
Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах
Общество
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов
Общество
На Эльбрусе умер 49-летний альпинист из Коста-Рики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Джиган оспорит брачный договор с Самойловой из-за «уязвимого» состояния Общество, 12:54
Как привлечь «мобильных» покупателей: 7 трендов и главные ошибки Образование, 12:47
Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись после восхождения на вулкан Общество, 12:46
ИИ определил города Подмосковья, где жилье подешевело к концу 2025 года Недвижимость, 12:43
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины Политика, 12:41
МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек Спорт, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Il Messaggero узнала, кому достанется наследство основателя Valentino Общество, 12:34
Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open Спорт, 12:33
Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж Общество, 12:30 
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов Технологии и медиа, 12:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:24
Вузы утвердили новые перечни вступительных испытаний для поступающих Общество, 12:22