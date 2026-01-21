Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись после восхождения на вулкан
Российские альпинисты вернулись в штурмовой лагерь после восхождения на вершину вулкана Сидли в Антарктиде при тяжелых погодных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте «Клуба 7 Вершин».
«Вчера был сложный день. Мы сходили на гору, на вершину вулкана Сидли, высочайшего в Антарктиде. <...> В целости и сохранности, благодаря приборам мы благополучно вернулись в штурмовой лагерь», — сообщил гид клуба Артем Ростовцев.
По его словам, ожидались ясное небо и слабый ветер, однако прогноз оказался ошибочным. Группа столкнулась с сильным ветром и густой облачностью, из-за которой не было видно склон вулкана. В итоге восхождение на вершину длилось 13 часов, 10 из которых прошли при плохой погоде.
Сидли — потухший вулкан в Антарктиде. Он является самым высоким вулканом континента. По разным источникам, его высота достигает 4181 м или 4285 м.
21 января телеграм-канал SHOT сообщил, что 12 российских альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым застряли на вулкане Сидли на высоте 1,5 тыс. м. По данным канала, путешественники провели на горе шесть дней.
