Военная операция на Украине⁠,
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные поразили объекты энергетики на Украине, а также склад барражирующих боеприпасов. Также они нанесли удары по местам предполетной подготовки БПЛА, сообщает Минобороны России. Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских военных.

На Украине продолжает усугубляться энергокризис. Отключения электричества в населенных пунктах могут длиться до 16 часов. В Киеве свет отключают на 10 часов.

Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа
Политика
Фото:Минобороны России

16 января первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве, из-за чего мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей покинуть город.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ВС России российские военные энергетика Россия Украина
