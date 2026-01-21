МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашение принять участие в Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Для участия в Играх спортсмены должны принять приглашение.
Ранее МОК допустил на Игры фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, а также ски-альпиниста Никиту Филиппова.
Коростелев и Непряева с декабря участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), оба завоевали по несколько квот на Олимпиаду.
Семенова в декабре завоевала олимпийскую квоту в масс-старте, Коржова — на дистанции 3000 м.
МОК приглашает на Игры россиян, выполнивших критерии отбора и прошедших проверку специальной комиссии (AINERP) на соответствие нейтральному статусу.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика