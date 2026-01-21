МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек

Допуск получили лыжники Коростелев и Непряева, а также конькобежки Коржова и Семенова. Всего приглашения на Игры получили пока девять россиян

Савелий Коростелев (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашение принять участие в Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Для участия в Играх спортсмены должны принять приглашение.

Ранее МОК допустил на Игры фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, а также ски-альпиниста Никиту Филиппова.

Коростелев и Непряева с декабря участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), оба завоевали по несколько квот на Олимпиаду.

Семенова в декабре завоевала олимпийскую квоту в масс-старте, Коржова — на дистанции 3000 м.

МОК приглашает на Игры россиян, выполнивших критерии отбора и прошедших проверку специальной комиссии (AINERP) на соответствие нейтральному статусу.