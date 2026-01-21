Il Messaggero узнала, кому достанется наследство основателя Valentino

Валентино Гаравани (Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images)

Основатель бренда Valentino Валентино Гаравани оставил после себя наследство стоимостью примерно $2 млрд. В него входят множество объектов недвижимости, частная коллекция произведений искусства и две компании, сообщает итальянская газета Il Messaggero.

По данным издания, наследство модельера определено завещанием, которое хранится у нотариуса в Риме. Поскольку у Гаравани не было супруги и детей, в круг наследников входят его сестра Ванда и племянник Оскар, деловой партнер Джанкарло Джамметти, а также, по данным источников, его давний сотрудник Брюс Хуксема и два брата, выросшие в окружении Гаравани, — Шон и Энтони Сакс.

При этом не исключено, что часть личного имущества будет распределена в соответствии с итальянским законодательством, предусматривающим квоты для ближайших родственников — старшей сестры и правнука модельера.

Гаравани скончался 19 января в своем доме в Риме в возрасте 93 лет.

Он родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году. По окончании школы учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже, стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша.

Вернувшись в Италию, он открыл собственную швейную мастерскую в Риме и вместе с партнером Джамметти в начале 1960-х основал дом моды Valentino.

Бренд несколько раз менял владельцев, с 2012 года он принадлежит катарской инвестгруппе Mayhoola. Гаравани и Джамметти покинули дом моды в 2007 году и в последние годы занимались своим фондом, посвященным моде и искусству.