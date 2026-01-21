Алиев в Давосе заявил о надеждах на новый нефтяной бум в Азербайджане

Фото: Алексей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Азербайджане не исключена возможность нового масштабного нефтяного бума. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает Azerbaijan State News Agency.

«Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, дадут хорошие результаты. Мы надеемся на это», — отметил президент.

По словам Алиева, страна наращивает добычу газа, одновременно сокращая добычу нефти, однако власти рассматривают варианты стабилизации нефтедобычи и даже ее увеличения. При этом президент подчеркнул, что приоритетом для Азербайджана становится диверсификация экономики.

«На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор. <…> Сегодня большая часть энергетических проектов завершена. Да, мы продолжаем и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается не энергетическому, не нефтегазовому сектору. Диверсификация экономики является для нашей страны главным приоритетом», — сообщил Алиев.

Особое внимание, по словам президента, уделяется развитию возобновляемой энергетики. В Азербайджане уже введены в эксплуатацию две крупные электростанции на базе возобновляемых источников энергии, а в ближайшие шесть лет страна планирует нарастить мощности солнечной и ветровой генерации. К 2032 году объем производства солнечной и ветровой энергии, как ожидается, достигнет 8 ГВт.