Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне с призовым фондом почти $75 млн.
Андреева, седьмая в рейтинге WTA, в матче второго круга обыграла гречанку Марию Саккари (53-я) со счетом 6:0, 6:4. Матч продолжался чуть больше часа.
Россиянка второй раз на турнире взяла у соперницы сет со счетом 6:0 (в первом круге — у хорватки Донны Векич).
Следующей соперницей Андреевой будет румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (79-я).
В 2024 и 2025 годах Андреева доходила в Мельбурне до четвертого раунда.
«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.
