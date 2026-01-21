 Перейти к основному контенту
Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open

Россиянка уверенно обыграл гречанку Саккари со счетом 6:0, 6:4
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне с призовым фондом почти $75 млн.

Андреева, седьмая в рейтинге WTA, в матче второго круга обыграла гречанку Марию Саккари (53-я) со счетом 6:0, 6:4. Матч продолжался чуть больше часа.

Россиянка второй раз на турнире взяла у соперницы сет со счетом 6:0 (в первом круге — у хорватки Донны Векич).

Следующей соперницей Андреевой будет румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (79-я).

В 2024 и 2025 годах Андреева доходила в Мельбурне до четвертого раунда.

«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
