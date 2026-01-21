«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

«Билайн» добавил опцию «YouTube без VPN» для своих абонентов, сервис работает из приложения оператора. В 2024 году несколько операторов предлагали решения по доступу к Youtube, но «Билайн» стал первым крупным с такой услугой

В приложении «ВымпелКома» (бренд «Билайн») появилась возможность смотреть видеохостинг YouTube (часть американской Google) без использования VPN, рассказали РБК несколько абонентов оператора. По их словам, опция реализована на тарифе «План б» в приложении «Мой Билайн», смотреть видео можно только оттуда, само приложение YouTube по прежнему не работает.

VPN (Virtual Private Network) — это защищенный сетевой туннель, который шифрует интернет-трафик и обеспечивает конфиденциальность в сети. Он направляет трафик через VPN-серверы, расположенные в разных частях мира, маскирует IP-адрес пользователя и шифрует в режиме реального времени все передаваемые данные.

Представитель «ВымпелКома» сообщил РБК, что оператор «ведет работы по настройке сервиса и некоторым клиентам эта возможность может быть видна». «Когда сервис будет стабилизирован, мы о нем расскажем», — сказал он, не уточнив других деталей.

В ноябре оператор также открыл пользователям тарифа «План б» доступ без VPN к видеосервису Netflix, музыкальному сервису Spotify и другим не работающим в России приложениям по мобильной сети без VPN. Доступ работает в приложениях и на сайтах сервисов через мобильный интернет. Netflix и Spotify не заблокированы с российской стороны, но оба сервиса самостоятельно ушли из России и отключили свои сервисы для жителей страны.

Еще в 2024 году ряд операторов пытались устанавливать на своих сетях решения, которые сделают YouTube доступным для абонентов. Но тогда речь шла об относительно небольших операторах из отдельных регионов. «ВымпелКом» является федеральным оператором и входит в топ-10 компаний по размеру абонентской базы.

Как замедляли YouTube в России Проблемы с доступом к YouTube у россиян появились летом 2024 года, когда пользователи начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео в хорошем качестве либо о полной потере доступа к платформе. В Роскомнадзоре связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. По так называемому закону о суверенном Рунете российские власти могут полностью блокировать или замедлять скорость доступа к тем или иным ресурсам через технические средства противодействия угрозам — специальное оборудование, которое Роскомнадзор устанавливает на все сети связи в стране. Но в случае с YouTube ни в Кремле, ни в Роскомнадзоре до сих пор не заявляли о том, что причина проблем — это результат блокировки или замедления. Одновременно в ведомстве указывали на рост блокировок российских каналов на YouTube: СМИ, журналистов, общественных деятелей, музыкантов. Во время прямой линии 19 декабря 2024 года Владимир Путин заявил, что неполадки в работе YouTube в России связаны с проблемами на стороне Google, возникшими на фоне западных ограничений. Он добавил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы, а не «злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств». В самом Google заявляли, что потеря доступа к видеохостингу у россиян не связана с техническими проблемами или действиями компании.

Как «Билайн» обеспечил доступ к YouTube

Появление опции «YouTube без VPN» у «Билайна» — пример избирательной маршрутизации трафика, объясняет независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов. «Если говорить простыми словами, внутри приложения «Билайна» (при условии, что функция там активирована) часть данных может идти через защищенные каналы, условно — «мосты» или тоннели, прямо к нужным ресурсам, в данном случае — к YouTube. При этом трафик к российским сервисам идет напрямую, без дополнительных маршрутов», — пояснил он. В качестве аналогии он привел принцип работы современных VPN-решений, только реализованный точечно, для конкретных сервисов, и, вероятно, интегрированный в инфраструктуру оператора. «С точки зрения пользователя это удобно: не нужно настраивать отдельные приложения, все работает «из коробки». Вопрос лишь в том, как подобные схемы соотносятся с текущим регулированием и будут ли они масштабироваться на другие замедленные или заблокированные в России сервисы, — рассуждает эксперт. — Пока это выглядит как пилотный шаг в сторону гибкого управления трафиком, но в перспективе может стать трендом среди телеком-операторов, если не столкнется с давление регуляторов».

Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин считает, что доступ к Netflix и Spotify «ВымпелКом» обеспечивает с помощью обычного VPN, но в масштабе оператора. С точки зрения Роскомнадзора, по его мнению, вопросы тут вряд ли возникнут, потому что «это доступ не к запрещенным ресурсам, а к тем, которые сами ушли из России». «В случае с YouTube ситуация немного сложнее. Вероятнее всего, оператор упаковывает трафик к видеосервису внутрь приложения «Билайна» и доводит его до ближайшего стыка с Google, — рассуждает эксперт. — Но так как YouTube у нас в стране замедлен, от Роскомнадзора есть указания в сторону операторов не препятствовать замедлению и не предлагать клиентам пути обхода этого замедления, поэтому сколько продлится такое счастье для пользователей «Билайна» — неизвестно».