Для Алексея Хотина пробил комендантский час

Бывший владелец банка «Югра» отправлен под домашний арест

Басманный суд установил экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину необычно гуманные условия домашнего ареста — ему запрещено покидать жилье на Малой Полянке только с 22:00 до 6:00 мск

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Домашний арест для экс-владельца «Югры»

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин помещен под домашний арест. Решение принято Басманным судом Москвы, сообщает корреспондент РБК.​ Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило для подозреваемого Хотина именно такую меру пресечения.

Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего», заявил на заседании следователь Александр Романенков. Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство следствия и подчеркнул, что деяние Хотина не относится к сфере предпринимательской деятельности.

«Я не скрываюсь. Я осознанно вел работу и жизнедеятельность в России и не уезжал, после того как у банка была отозвана лицензия. Все ответы на вопросы правоохранительных органов мы своевременно давали. Я не понимаю, с чем связана необходимость (домашнего ареста. — РБК)», — заявил на заседании сам Хотин. Он не пояснил, как относится к предъявленному обвинению.

«В рапорте оперативного сотрудника указано, что он [Хотин] выезжает за границу. В действительности он не выезжал из России ни разу, тех пор как у банка была отозвана лицензия», — заявил его адвокат Игорь Мардиросов. Он также упомянул, что дело возбуждено с нарушением процессуального законодательства: раньше правоохранительные органы уже отказывали в возбуждении уголовного дела по этим эпизодам.

Условия домашнего ареста Суд счел необходимым установить для Хотина следующие ограничения: выходить в ночное время, с 22:00 до 6:00, за пределы своего жилья на Малой Полянке — за исключением учреждений здравоохранения (о чем Хотин должен сообщить следователю);

общаться с другими подозреваемыми, их защитниками и близкими родственниками, иными участниками дела, кроме близких родственников Хотина и близких ему лиц, защитника и следователя;

отправлять и получать электронные, почтовые и телеграфные сообщения;

использовать средства связи и интернет, кроме как для вызова скорой помощи и полиции. Следствие просило запретить Хотину выходить из дома с 22:00 до 8:00. Столь мягкие условия домашнего ареста, которые фактически сводятся к комендантскому часу в ночное время, — крайне редкая ситуация, отметил в беседе с РБК руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. «Бывают ситуации, когда человек обвиняется в тяжком преступлении и вроде бы нужно избрать ему меру, но это «свой» человек. Поэтому избирается такая мера, что она как бы есть, но ее как бы и нет», — считает собеседник РБК. По его словам, в подобных случаях чаще суд назначает строгие условия домашнего ареста, но затем следователь подписывает множество разрешений — на посещение работы, парикмахерской и т.д. «Получается, что человек фактически не ограничен в перемещениях: у него всегда на руках какое-то разрешение», — пояснил Федяров.

Претензии к «Югре» и ее акционеру

Уголовное дело в отношении Хотина было возбуждено на основе письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, следует из письменных материалов, приложенных СК к ходатайству о взятии Хотина под домашний арест и оглашенных на заседании судьей Басманного суда Евгений Николаевой. Текст самого письма главы ЦБ озвучен не был. Также в деле есть письмо от Агентства по страхованию вкладов и заявление о совершении преступления от вкладчика банка «Югра», имени которого судья не назвала. Банк признан потерпевшим по делу, среди материалов есть соответствующее постановление следствия.

​Банк России несколько раз обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка «Югра», отзыв лицензии у которого в июле 2017 года потребовал от Агентства страхования вкладов рекордных выплат вкладчикам — 174,7 млрд руб. Тогда за «Югру» вступилась Генпрокуратура. Меры ЦБ в ведомстве назвали безосновательными: регулятор не выявил в «Югре» нарушений обязательных нормативов. Банк, по мнению Генпрокуратуры, являлся «финансово устойчивой кредитной организацией», имеющей достаточно средств для продолжения деятельности. Ввод временной администрации, по мнению Генпрокуратуры, мог повлечь ущерб для федерального бюджета из-за необходимости выплачивать страховые компенсации, снижал доступность кредитования для бизнеса, ускорял инфляционные процессы и ухудшал инвестиционный климат в стране. ЦБ тогда в ответ направил в Генпрокуратуру материалы, объяснив свою позицию интересами вкладчиков и кредиторов.

В документах временной администрации «Югры», назначенной ЦБ, в частности, указывалось, что еще в октябре 2017 года в МВД было направлено обращение о действиях руководства и собственников банка, «заведомо влекущих неспособность банка» удовлетворить денежные требования кредиторов.

В мае последовало еще одно обращение по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод [активов] бывшим руководством банка». Информации о ходе рассмотрения заявлений не поступало, отмечается в документе. По тому же поводу Центробанк обращался в следственный департамент МВД и в феврале 2018 года. РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.

Для задержания нашли «заходной» эпизод, чтобы хватило аргументов для ареста, говорит источник РБК, близкий к руководству банка «Югра». По его словам, в Центробанке восприняли как издевательство историю с доверенностями для собрания кредиторов «Югры», которое должно было состояться 18 апреля. За два дня до него ​АСВ перенесло дату собрания, аргументировав это получением обращений от кредиторов «Югры», органов власти и ЦБ в связи «с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов». Это создает предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства «Югры», посчитали в АСВ.

Сбор доверенностей организовали представители Хотина, говорит источник РБК. «Все доверенности — а это 35 тыс. штук — были оформлены на Николаева Николая Николаевича из Екатеринбурга», — отмечает он, добавляя, что сумма нотариальной пошлины при оформлении этих доверенностей составила 25 млн руб. Если бы 18 апреля состоялось собрание кредиторов, Хотин мог получить неформальный контроль над собранием кредиторов через эти доверенности и принимать решения по реструктуризации долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях, добавил собеседник.​

За что отозвали лицензию у «Югры»

Центробанк отозвал банковскую лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года. Это крупнейший банк с отозванной лицензией: по данным ЦБ, на 1 июля 2017-го «Югра» занимала 29-е место по активам среди российских банков. Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В ЦБ указывали, что деятельность «Югры» была направлена на привлечение средств от населения и размещение их в активах неудовлетворительного качества. По данным ЦБ, на момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб.

Банк «Югра» фактически не кредитовал физических и юридических лиц, не связанных с собственниками банка, писал первый зампред ЦБ Сергей Швецов год назад, отвечая на запрос депутатов Госдумы. Еще в июле 2017 года выяснилось, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес. Кредиты выдавались компаниям, реальный бизнес которых не соответствовал размеру кредитов, а средства направлялись на реализацию бизнес-проектов Алексея Хотина, утверждал Швецов.

После введения в банк временной администрации заемщики «Югры», прокредитованные на 270 млрд руб., начали массово ликвидироваться и банкротиться, писал РБК. По состоянию на сентябрь, когда суд принял решение о банкротстве банка, на 114 его ликвидирующихся, банкротящихся и находящихся под угрозой банкротства заемщиков приходился почти весь объем долга по выданным «Югрой» кредитам.

Тот факт, что более 90% заемщиков банка после лишения его лицензии перестали платить по кредитам, однозначно свидетельствует о том, что это были компании без реального бизнеса, прокомментировал РБК ситуацию с отзывом лицензии совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

По его словам, на банковском рынке все оценивается исходя из кредитных рейтингов: рейтинги у «Югры» либо отсутствовали, либо были очень низкие. «На банковском рынке всегда считали, что это ненадежный банк. После того как лицензия была отозвана и масштаб проблем стал понятен, задержания должны были случиться раньше», — сказал Хотимский. Главный вопрос заключается непосредственно в роли Хотина — «был ли​ он реальным бенефициаром, давал ли реальные указания», в этих вопросах должно разбираться следствие, заключил банкир.