Война санкций⁠,
0

Решение ЕС о бессрочной заморозке активов России. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о бессрочной заморозке активов России
Сюжет
Война санкций

ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов.  Бельгия, которая раньше выступала против этого варианта, это решение изменила. При этом решение еще не окончательное — его должен утвердить Совет ЕС.

В декабре Еврокомиссия одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Второй вариант будет опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»). Какой из этих вариантов будет выбран, будет решать Совет ЕС 18–19 декабря. Обсуждаем с экспертами в эфире телеканала РБК решения ЕС.

ЕС устраивает «грандиозное жульничество с российскими активами», заявляли в Кремле. Это решение является воровством, заявляли российские власти.

Читайте РБК в Telegram.

