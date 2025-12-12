Демократы показали новые снимки архива Эпштейна с Трампом и Клинтоном

Джеффри Эпштейн со Стивом Бэнноном (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Трамп и Эпштейн (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Трамп позирует с группой женщин. Лица женщин были замаскированы демократами из Комитета по надзору Палаты представителей (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Трамп и неопознанная женщина, лицо которой было засекречено демократами из Комитета по надзору Палаты представителей. (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Вуди Аллен и Стив Бэннон (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Эпштейн и Алан Дершовиц (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Билл Гейтс и неопознанный мужчина (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Билл Гейтс и Эндрю Маунтбаттен-Виндзор (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) На стене висит фотография Билла Гейтса в рамке (слева). Также на стене висят фотографии неопознанных людей в рамках, лица которых были замаскированы демократами из Комитета по надзору Палаты представителей (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Эпштейн и Бэннон (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Оригинальный презерватив с карикатурным изображением лица Дональда Трампа (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Эпштейн с Ричардом Брэнсоном (справа) и неопознанным мужчиной (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Эпштейн, Гислейн Максвелл, бывший президент Билл Клинтон и двое неопознанных лиц (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Эпштейн с бывшим президентом Гарварда Ларри Саммерсом и женой Саммерса (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей) Эпштейн, Вуди Аллен и неопознанная женщина, лицо которой было засекречено демократами из Комитета по надзору Палаты представителей (Фото: Демократы, осуществляющие надзор в Палате представителей)

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали 19 фотографий из архива обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна, на которых видны президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс, а также другие известные фигуры. Об этом сообщает CNN.

На фото, среди прочего, запечатлены Трамп с группой женщин и презервативы, на этикетку которых нанесено его изображение и надпись «Я ОГРОМНЫЙ!». Также опубликованы снимки бывшего советника американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стива Бэннона и Эпштейна, Клинтона с Эпштейном и пособницей финансиста Гислейн Максвелл, а также Гейтса с лишенным королевского титула принцем Эндрю.

Комитет уточнил, что на снимках не зафиксированы домогательства и, предположительно, несовершеннолетние. Кроме того, неизвестны время и место съемки. Изображения переданы комитету в рамках расследования, которое включает десятки тысяч документов, электронных писем, других сообщений и 95 тыс. фотографий, из которых демократы в комитете просмотрели лишь около четверти.

Неназванный член комитета в разговоре с CNN обвинил демократов в выборочной публикации снимков с целью создания «ложного нарратива о президенте Трампе».

«Мы получили более 95 тыс. фотографий, а демократы опубликовали лишь несколько. Мистификация демократов против президента Трампа полностью опровергнута. Ничто в полученных нами документах не свидетельствует о каких-либо нарушениях», — заявил собеседник телеканала.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

20 ноября Трамп подписал закон, обязывающий Минюст в течение 30 дней рассекретить и опубликовать все материалы федерального расследования по делу Эпштейна.

В Truth Social республиканец заявил, что раскрытие файлов «откроет правду» о связях Эпштейна с Клинтоном, бывшим министром финансов Ларри Саммерсом, основателем сети LinkedIn и донором Демпартии Ридом Хоффманом, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и «многими другими».

В начале декабря рассекретить материалы большого жюри по делу Эпштейна из расследований 2005 и 2007 годов распорядился федеральный судья во Флориде.